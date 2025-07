Nghiên cứu kéo dài 25 năm phát hiện môn thể thao hiệu quả nhất giúp kéo dài tuổi thọ: Hiệu quả hơn cầu lông, chạy bộ

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Mayo Clinic Proceedings, sau hơn 25 năm theo dõi 8.500 người, các nhà khoa học phát hiện ra một số môn thể thao giúp kéo dài tuổi thọ nhất. Đứng đầu danh sách này là bộ môn quần vợt (tennis), được chứng minh giúp người chơi kéo dài trung bình 9,7 năm tuổi thọ so với người ít vận động.

Kết quả này hiệu quả hơn một số bộ môn phổ biến khác như cầu lông (6,2 năm), đạp xe (3,7 năm), bơi lội (3,4 năm), chạy bộ (3,2 năm)... Tennis là bộ môn giúp người chơi vận động toàn bộ cơ thể, cải thiện khả năng di chuyển linh hoạt, giữ thăng bằng và phối hợp kỹ thuật, tốc độ. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh các môn thể thao có nhiều tương tác xã hội giữa người chơi có liên quan đến khả năng tăng cường sức khỏe thể chất, góp phần giúp người chơi sống thọ hơn.

Ảnh minh hoạ

Tiến sĩ Elan Goldwaser, bác sĩ y học thể thao tại Trung tâm Y tế Irving thuộc Đại học Columbia (Mỹ) cho biết: "Quần vợt là một trong những môn thể thao cường độ cao mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhất. Bộ môn này thử thách cơ thể theo nhiều cách khác nhau và là một bài tập toàn thân hiệu quả”. Các chuyên gia nhận định những người chơi quần vợt thường có thể trạng tốt và lối sống lành mạnh.

Dưới đây là những lợi ích cụ thể khi thường xuyên chơi tennis:

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Thể thao Anh, chơi quần vợt giúp giảm 56% nguy cơ tử vong do bệnh tim so với không chơi môn thể thao này. Tác động này hiệu quả hơn cả các bộ môn khác như bơi lội, thể dục nhịp điệu, đạp xe hoặc chạy bộ. Chơi tennis cũng được chứng minh giúp giảm 47% nguy cơ tử vong sớm do bất kỳ nguyên nhân nào.

Tăng cường thể lực và cơ bắp

Quần vợt giúp phát triển cơ ở cánh tay, vai và chân nhờ các chuyển động lặp đi lặp lại. Môn thể thao này cũng đòi hỏi phải di chuyển nhanh, nhảy và thay đổi hướng, giúp cải thiện khả năng phối hợp, giữ thăng bằng và tốc độ người chơi.

Ảnh minh hoạ

Kiểm soát cân nặng hiệu quả

Mỗi giờ đồng hồ tập luyện tennis có thể đốt cháy 400-600 calo. Do tính chất phải vận động liên tục của bộ môn này, người chơi có thể đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể dễ dàng, tăng cường trao đổi chất và duy trì cân nặng ổn định.

Cải thiện sức khỏe tinh thần

Quần vợt là môn thể thao đòi hỏi tư duy nhanh nhạy và phản ứng nhanh, vì vậy duy trì việc tập luyện giúp trí não luôn tỉnh táo và minh mẫn. Tiến sĩ Goldwaser cho biết thêm rằng quần vợt thường được chơi ngoài trời, mang lại cảm giác dễ chịu và ánh sáng mặt trời giúp tăng cường vitamin D, có thể giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến rối loạn tâm trạng.

“Quần vợt đòi hỏi sự tập trung cao độ, tư duy chiến lược, thậm chí là kiểm soát cảm xúc và tinh thần thể thao. Điều này giúp cải thiện tâm trạng và chức năng nhận thức, giảm căng thẳng cũng như tăng cường khả năng tư duy”, Goldwaser nói.

Ảnh minh hoạ

Tốt cho xương

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Thể thao Đức cho thấy những người chơi quần vợt có mật độ xương cao hơn đáng kể so với những người không chơi thể thao. Tiến sĩ Goldwaser cho biết: “Động tác nhảy lên nhảy xuống, di chuyển liên tục khi chơi quần vợt giúp tăng mật độ xương và cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn”.

Lưu ý khi chơi tennis

Trước khi chơi, người chơi cần dành thời gian khởi động các khớp, đặc biệt là khớp vai, khuỷu tay, cổ tay, hông và gối để làm nóng cơ thể, tránh các chấn thương như giãn cơ, trật khớp. Nếu cảm thấy đau hoặc khó chịu ở bất kỳ vị trí nào, hãy giảm cường độ chơi, nghỉ ngơi hoặc tham khảo ý kiến của chuyên gia để tránh các chấn thương nghiêm trọng hơn.

(Theo WebMD, Today)