Nghiên cứu khoa học: Trẻ sinh tháng 9, 10, 11 có IQ vượt trội

Một nghiên cứu về các cầu thủ bóng đá của các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra rằng hầu hết các cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất đều sinh vào tháng 9 và tháng 10.

Chúng ta thường cho rằng chỉ số IQ của trẻ có liên quan mật thiết đến gen của cha mẹ và môi trường sống. Nhưng đáng ngạc nhiên là nó cũng liên quan đến tháng sinh của trẻ.

Một cuộc khảo sát về ngày sinh liên quan đến các trường đại học Trung Quốc: Trong số sinh viên năm nhất năm 2023 tại Đại học Fudan, số lượng sinh viên lớn nhất sinh vào tháng 10 .

Trước đó, trong thống kê tân sinh viên của 985 và 211 trường đại học, số lượng tân sinh viên của Đại học Chiết Giang, Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Nam Khai và Đại học Hạ Môn chủ yếu tập trung vào tháng 9 và tháng 10.

Một nghiên cứu dân số quy mô lớn của Đại học Harvard hợp tác với nhiều viện nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tháng sinh của trẻ thực sự có thể liên quan đến sự phát triển chỉ số IQ.

Điều thậm chí còn thú vị hơn là có ba tháng sinh đặc biệt trong năm mà trẻ em có mức độ phát triển trí tuệ trung bình cao hơn và có nhiều khả năng vượt trội hơn những người khác về khả năng học tập, giao tiếp xã hội, tự quản lý và các khía cạnh khác.

Nghiên cứu do Trường Cao học Giáo dục Harvard thực hiện phối hợp với nhiều viện nghiên cứu, đã theo dõi 1,1 triệu học sinh tiểu học ở Mỹ, với dữ liệu kéo dài hơn 10 năm. Họ tập trung vào mối liên hệ giữa tháng sinh của trẻ và các chỉ số như thành tích học tập, khả năng ngôn ngữ, khả năng toán học và các vấn đề hành vi.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng: Trẻ em sinh vào tháng 9, tháng 10 và tháng 11 có chỉ số IQ trung bình và thành tích học tập tốt hơn đáng kể so với trẻ em sinh vào các tháng khác, đặc biệt là những trẻ sinh vào mùa hè trước đó.

Trẻ em sinh vào mùa thu có thực sự thông minh hơn không?

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng sự khác biệt về chỉ số IQ không phải do một số yếu tố thông minh bổ sung trong những tháng này mà liên quan đến "hiệu ứng ranh giới của độ tuổi đi học".

Sự chênh lệch tuổi tác chỉ vài tháng thực sự sẽ trở nên trầm trọng hơn khi trẻ có sự khác biệt về khả năng chú ý, hiểu biết và tự chủ trong giai đoạn đầu phát triển, đặc biệt là ở những lớp dưới của tiểu học.

Trẻ lớn hơn có nhiều khả năng thích nghi với lớp học hơn, kiểm soát được cảm xúc, nhận được phản hồi tích cực từ giáo viên và có nhiều khả năng được xếp vào loại thông minh hoặc nhạy bén.

Trẻ nhỏ, ngay cả khi chỉ mới vài tháng tuổi, cũng có nhiều khả năng bị coi là phản ứng chậm, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự tự tin, động lực và sự phát triển hành vi của trẻ theo thời gian.

Bộ não có thực sự khác nhau tùy thuộc vào tháng sinh không?

Nói một cách chính xác, bản thân tháng sinh không trực tiếp thay đổi cấu trúc não bộ của trẻ. Nhưng điều quan trọng là kích thích môi trường sớm rất quan trọng cho sự phát triển não bộ. Tâm lý học trẻ em tin rằng độ tuổi từ 0-6 là giai đoạn não bộ linh hoạt nhất .

Chỉ cần một chút chênh lệch thời gian, thậm chí chỉ vài tháng cũng đủ tạo ra khoảng cách về kinh nghiệm, nhận thức, hành vi và phản hồi tâm lý.

Đi sâu hơn nữa, trí thông minh của não bộ phụ thuộc phần lớn vào một số yếu tố:

- Mức độ trải nghiệm: Ví dụ, trẻ em có được những trải nghiệm học tập tích cực từ khi còn nhỏ sẽ có độ dày vỏ não tăng nhanh hơn và kết nối thần kinh hiệu quả hơn;

- Chất lượng tương tác xã hội: Trẻ em được yêu thương và khuyến khích sẽ hủ động hơn trong các tương tác giữa các cá nhân và sự tự tin của trẻ cũng được cải thiện;

- Kiểm soát cảm xúc và khả năng trì hoãn sự thoả mãn: Trẻ lớn hơn có vỏ não trước trán phát triển trưởng thành hơn, khả năng tự chủ tương đối mạnh mẽ hơn và dễ dàng tiếp cận nhiều nguồn tài liệu học tập hơn.

Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, trẻ em sinh vào mùa thu, với ba lợi thế về kinh nghiệm, môi trường và kỳ vọng, có nhiều khả năng trở nên thông minh hơn.

Kết luận của nghiên cứu này không phải là trẻ em sinh vào tháng 9, tháng 10 và tháng 11 thông minh hơn, mà là tháng sinh và thời điểm đi học có tác động mang tính cấu trúc đến sự phát triển nhận thức và hành vi sớm.

Trong tâm lý học và giáo dục, điều này được gọi là hiệu ứng tuổi tác tương đối: bạn càng trẻ và càng sớm tham gia nhóm thì bạn càng có nhiều khả năng gặp bất lợi. Nhưng việc một người có thông minh hay không không được quyết định bởi ngày người đó sinh ra, mà được hình thành bởi pphưng pháp giáo dục tiếp thu, sự hỗ trợ về mặt tình cảm và phản hồi tâm lý.

Cha mẹ nên nhận thức được tác động của sự chênh lệch tuổi tác thay vì dễ dàng gán nhãn cho trẻ. Một đứa trẻ nghịch ngợm và kém tập trung chưa chắc đã là ngốc nghếch. Có thể bé chỉ nhỏ hơn bạn bè vài tháng tuổi và hệ thần kinh chưa phát triển hoàn thiện.

Cha mẹ nên cho con đủ sự tự tin. Hãy nói với con rằng chậm cũng không sao, nhưng không có nghĩa là con kém cỏi hơn người khác. Sự hỗ trợ về mặt tâm lý là rất quan trọng. Cha mẹ cũng cần tạo ra những thử thách phù hợp với lứa tuổi và cảm giác thành tựu. Đừng lúc nào cũng so sánh con với những học sinh giỏi nhất lớp. Hãy khuyến khích con so sánh bản thân với chính mình. Nếu con bạn hôm nay học tốt hơn hôm qua, điều đó đáng được khen ngợi.

Ngoài ra, hãy điều chỉnh thời gian nhập học một cách có chủ đích (nếu điều kiện gia đình cho phép). Nhiều quốc gia cho phép cha mẹ hoãn việc nhập học của con em mình trong một năm vì lý do này.