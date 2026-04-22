Nghiên cứu mới: Quốc gia cạnh Việt Nam có thể nóng như sa mạc Sahara, người Việt cần chú ý

Thái Lan từ lâu là điểm đến quen thuộc với du khách Việt nhờ khoảng cách gần, chi phí không quá cao và nhiều trải nghiệm từ mua sắm, ẩm thực đến nghỉ dưỡng. Nhưng phía sau một hành trình tưởng như rất quen, những cảnh báo khí hậu gần đây đang khiến không ít người phải nhìn điểm đến này theo cách khác: nóng hơn, khắc nghiệt hơn và cần chuẩn bị kỹ hơn trước mỗi chuyến đi.

Một nghiên cứu mới đăng trên Scientific Reports cho thấy Đông Nam Á lục địa, gồm Myanmar, Thái Lan và Campuchia, là nhóm khu vực đối mặt rủi ro nhiệt gay gắt nhất. Theo các nhà khoa học, trong những tháng cao điểm, nhiều nơi có thể phải chịu 6–9 giờ heat stress nặng mỗi ngày; xa hơn, trong giai đoạn 2070–2099 dưới kịch bản phát thải cao, số ngày có điều kiện không an toàn vì nhiệt có thể lên tới 200 ngày mỗi năm.

Cái nóng vượt ngưỡng quen thuộc

Cụm từ “nóng như sa mạc Sahara” dễ gây liên tưởng mạnh, nhưng hiểu chính xác thì đây không phải là câu chuyện Thái Lan sẽ biến thành sa mạc theo nghĩa địa lý. Nền tảng của cách diễn giải này đến từ nghiên cứu Future of the human climate niche công bố trên PNAS năm 2020, trong đó các tác giả cho biết nếu thế giới không giảm phát thải mạnh và con người không thích ứng hiệu quả, khoảng một phần ba dân số toàn cầu có thể phải sống ở nơi có nhiệt độ trung bình năm trên 29 độ C. Hiện nay, kiểu khí hậu này mới chỉ xuất hiện trên khoảng 0,8% diện tích đất liền, chủ yếu tập trung ở Sahara.

Điều đáng chú ý là các nghiên cứu mới không chỉ nói về “nhiệt độ cao” theo cách thông thường, mà nhấn vào sức ép nhiệt đối với cơ thể con người. Càng nóng, càng ẩm và càng phải ở ngoài trời lâu, nguy cơ kiệt sức, say nóng hay các biến chứng sức khỏe càng rõ hơn. WHO cũng lưu ý heat stress là một trong những mối nguy sức khỏe môi trường nghiêm trọng nhất, có thể làm nặng thêm các bệnh tim mạch, tiểu đường, hen suyễn, vấn đề tâm thần và nhiều bệnh nền khác.

Với riêng Thái Lan, World Bank đánh giá biến đổi khí hậu đã và đang tác động rõ rệt đến nước này. Báo cáo khí hậu quốc gia của tổ chức này xác định heat stress là một trong những rủi ro vật lý trực tiếp với nền kinh tế và đời sống; một số khu vực đông dân trong lưu vực Chao Phraya đã phải đối mặt với tình trạng sức ép nhiệt nghiêm trọng hằng năm. Nói cách khác, đây không còn là cảnh báo xa xôi chỉ nằm trên giấy, mà là xu hướng đã hiện diện trong thực tế.

Đi Thái mùa này, du khách Việt nên lưu ý gì?

Nếu nhìn ở góc độ du lịch, thông tin đáng chú ý nhất là mùa nóng của Thái Lan không chỉ gói gọn trong vài ngày cao điểm. Theo cổng thông tin Chính phủ Thái Lan, mùa hè ở nước này thường kéo dài từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 5, trong đó giữa tháng 4 là giai đoạn nóng nhất. Năm 2026, phía Thái Lan cũng xác nhận nước này bước vào mùa hè từ ngày 22/2, còn giai đoạn nóng đỉnh điểm được dự báo rơi vào khoảng giữa tháng 3 đến tháng 4, có nơi chạm 42–43 độ C.

Trang chính thức của du lịch Thái Lan cũng cho biết tháng 4 là tháng nóng nhất trong năm, đặc biệt ở miền Bắc và Đông Bắc, nơi nhiệt độ có thể lên tới 42 độ C. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều chuyến đi của du khách Việt rơi đúng vào giai đoạn thời tiết khắc nghiệt nhất, nhất là khi đây cũng là mùa lễ hội, mùa nghỉ ngắn ngày và thời điểm nhiều người tranh thủ du lịch tự túc.

Vì vậy, điều cần thay đổi không hẳn là điểm đến, mà là cách lên lịch trình. CDC khuyến nghị người đi du lịch trong điều kiện nắng nóng nên ăn uống đều, bổ sung nước thường xuyên, mặc quần áo rộng và nhẹ, hạn chế hoạt động thể lực khi nhiệt độ lên cao, đồng thời tìm bóng râm trong khung giờ nóng nhất từ 10h đến 16h. Với những hành trình như đi bộ dài ở Bangkok, tham quan Ayutthaya hay khám phá các điểm ngoài trời ở Chiang Mai, lời khuyên này càng đáng lưu ý.

Nói thực tế hơn, du khách Việt đi Thái mùa này nên ưu tiên tham quan vào sáng sớm hoặc cuối chiều, dành khoảng giữa trưa cho trung tâm thương mại, bảo tàng, quán cà phê hoặc các điểm có điều hòa. Bên cạnh đó là những món rất cơ bản nhưng không nên xem nhẹ như mũ, kính râm, kem chống nắng, nước uống, quần áo thoáng nhẹ và thuốc cá nhân. Trong điều kiện nắng gắt kéo dài, một chuyến đi “tham thật nhiều trong một ngày” có thể khiến cơ thể xuống sức nhanh hơn dự kiến.

WHO cảnh báo những dấu hiệu như choáng váng, buồn nôn, mệt lả, lú lẫn hay ngất không nên bị xem là mệt thông thường. Đó có thể là phản ứng của cơ thể trước nhiệt quá mức, đặc biệt với người lớn tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh nền. Khi khí hậu ngày càng nóng lên, những lưu ý vốn tưởng nhỏ lại trở thành yếu tố quyết định một chuyến đi có còn thoải mái hay không.

Thái Lan có thể vẫn sẽ là điểm đến gần, dễ đi và hấp dẫn với du khách Việt trong nhiều năm tới. Nhưng giữa bối cảnh nhiệt độ khu vực ngày càng khắc nghiệt, một chuyến đi suôn sẻ giờ không còn chỉ phụ thuộc vào vé rẻ hay khách sạn đẹp, mà còn ở việc hiểu đúng mùa nóng, chọn đúng thời điểm trong ngày và chuẩn bị đủ kỹ để không bị cái nóng đánh gục ngay giữa hành trình.