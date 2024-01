Ngỡ ngàng diện mạo Phương Oanh Daily khi nặng 105kg và hiện tại: Giảm cân có sức mạnh khủng khiếp thật sự!

Phương Oanh Daily (tên thật là Lê Phương Oanh, sinh năm 1998) đã xuất sắc trở thành Quán quân KOC VIETNAM 2023. Ngay lập tức những thông tin về cuộc sống của cô nàng cũng nhanh chóng nhận về sự chú ý từ cư dân mạng và một trong số đó là màn giảm cân ngoạn mục.

Nhìn hình ảnh của Phương Oanh Daily hiện tại, có lẽ nhiều người khó hình dung được trước đây cô nàng đã rất tự ti vì thừa cân. Cụ thể khi còn học trung học, cô từng nặng đến 105kg. Thời điểm đó Phương Oanh đã thử rất nhiều biện pháp khác nhau để giảm cân như ăn kiêng, uống thuốc nhưng đều không hiệu quả nên cô nàng đã rất chán nản.

Tuy nhiên với mong muốn được mặc đẹp, được thỏa sức theo đuổi thời trang nên khi lên đại học, Phương Oanh tiếp tục quay lại con đường giảm cân với cân nặng khi đó là 85kg. Lần này Quán quân KOC VIETNAM tìm hiểu các phương pháp giảm cân khoa học và rèn luyện phù hợp với bản thân hơn. Nhờ vậy mà trong vòng 2 năm, cô nàng còn 67kg.

Sau đó Phương Oanh cũng gặp vấn đề mà ai giảm cân cũng gặp phải là chững cân. Không bỏ cuộc, cô nàng tăng cường độ tập luyện, kết hợp tập gym với các môn thể thao khác và chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Kết quả cuối cùng là đến năm 2020, sau 3 năm kiên trì, Phương Oanh đã giảm được 50kg và chỉ còn 55kg. Khi đó bài đăng về chuyện giảm cân của cô được cư dân mạng chú ý, trở thành động lực cho rất nhiều người.

Đến hiện tại Phương Oanh vẫn duy trì được vóc dáng gọn gàng. Trên trang cá nhân, cô nàng cũng cho thấy sự tự tin về bản thân thông qua những hình ảnh khoe trọn đường cong nóng bỏng.

Bước sang mùa thứ hai, KOC VIETNAM 2023 đã tái xuất với một phiên bản hoàn toàn mới. Giống như chủ đề “Best Version Of My Sell”, chương trình đem đến hành trình nâng cấp bản thân của 20 thí sinh - 20 KOC đầy triển vọng. Dưới sự dẫn dắt của host Kỳ Duyên, các thí sinh được chia thành 2 đội master Mai Ngô và master Luna Đào, từ đó tìm ra ngôi vị quán quân chung cuộc - người sở hữu đủ những tố chất trở thành The Premier KOC.

