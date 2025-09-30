Ngô Thành Huấn: Người cầm quỹ của 1.500 gia đình Việt và triết lý học tập suốt đời

Từ một sinh viên Toán với giấc mơ giảng dạy, anh đã trở thành "người cầm quỹ" cho hơn 1.500 gia đình Việt, đồng thời là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực hoạch định tài chính cá nhân – vốn còn rất mới mẻ ở Việt Nam thời điểm đó. Trong tập số 3 của podcast Điều Người Giỏi Không Nói, CEO FIDT khẳng định: học tập không chỉ là chìa khóa để bứt phá, mà còn là cách nhanh nhất để "ở lại cuộc chơi" trong kỷ nguyên số đầy biến động.

Hơn hai thập kỷ trước, Ngô Thành Huấn là sinh viên năm ba ngành Toán tại một trường đại học ở Việt Nam. Khi ấy, mục tiêu duy nhất của anh là tốt nghiệp và trở thành giảng viên. Con đường học thuật dường như đã được lập trình sẵn.

Nhưng rồi một bộ phim Hollywood về Phố Wall đã khiến anh thay đổi. "Tôi nghiên cứu và nhận ra lĩnh vực quản lý tài sản cá nhân ở Việt Nam gần như chưa tồn tại," anh nhớ lại. Đặc biệt, bộ phim đã khơi dậy sự tò mò và thôi thúc anh tìm hiểu sâu hơn về Financial Planning, ngành học hiếm gặp ở Việt Nam lúc bấy giờ.

Quyết định chuyển hướng du học Úc, lấy bằng Thạc sĩ Thương mại (Master of Commerce) chuyên ngành Financial Planning, trở thành ngã rẽ đầy thử thách. "Lúc đó, hầu hết bạn bè chọn Kế toán hoặc Tài chính – Ngân hàng, còn tôi rẽ sang một ngành mới. Đó thực sự là một ngã ba đầy khó khăn," anh kể. Nhưng với tầm nhìn xa, anh chọn theo đuổi chương trình được quốc tế công nhận, coi đó là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này.

Trở về Việt Nam từ năm 2013, sự nghiệp của anh từng bước khởi sắc. Hơn 12 năm qua, anh đã đồng hành cùng hơn 1.500 gia đình, tư vấn tài chính cho cả cá nhân và tổ chức, đồng thời giảng dạy tại nhiều trường đại học. Một dấu ấn lớn là sự hợp tác với Học viện Ngân hàng và Đại học Văn Lang để phát triển chuyên ngành Hoạch định Tài chính Cá nhân đầu tiên tại Việt Nam.

"Quá trình đào tạo bài bản đã cho tôi một nền tảng vững chắc mà không ai có thể lấy đi," anh nhấn mạnh. Trong bối cảnh Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ về tích lũy, đầu tư và tự do tài chính, lựa chọn học tập chuyên sâu đã giúp anh không chỉ phát triển sự nghiệp mà còn góp phần kiến tạo nền tảng cho xã hội.

Theo anh Ngô Thành Huấn, học cao học không chỉ là tấm bằng, mà là nền tảng toàn diện để tiếp cận kiến thức chuyên sâu và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tài chính cá nhân còn non trẻ ở Việt Nam.

Chương trình Master of Commerce tại Úc đã mang lại cho anh "cái nhìn hệ thống và dài hạn," giúp anh giữ lợi thế trên thị trường suốt hơn một thập kỷ. "Nó cho tôi cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến và một ngành học chưa có ở Việt Nam," anh chia sẻ. Bằng cấp quốc tế không chỉ mở rộng mạng lưới quan hệ mà còn khẳng định tính chuyên nghiệp, tạo nền tảng để anh sau này sáng lập FIDT.

CEO FIDT cũng ví von: Học cao học giống như "bác sĩ đa khoa," cung cấp góc nhìn toàn diện về cách phối hợp giữa các bộ phận và quản trị doanh nghiệp; trong khi đó các chứng chỉ chuyên sâu như CFA hay CFP lại như "bác sĩ chuyên khoa", đào sâu kỹ năng cụ thể. "Bạn không thể phẫu thuật mà chưa siêu âm hay thử máu," anh giải thích.

Trong thời gian học tại Úc, anh may mắn có một mentor, cũng là sếp trực tiếp, giúp anh liên kết lý thuyết với thực tiễn một cách chặt chẽ. "Nền tảng đúng, nhưng thực tế cần dịch chuyển để phù hợp với đời sống," anh nói. "Nó giống như chiếc la bàn trong hành trình dài."

Nhờ đó, doanh nhân trẻ học được cách tránh "lạc lối," có tư duy hệ thống để ra quyết định dài hạn – từ xây dựng đội ngũ, mở rộng thị trường đến quản lý dòng vốn. Với thế hệ trẻ, anh cho rằng học cao học vừa giúp phát triển bản thân, vừa là công cụ cạnh tranh trong môi trường kinh tế mở, nơi sản phẩm tài chính ngày càng đa dạng – từ cổ phiếu, trái phiếu đến quỹ đầu tư.

Trong kỷ nguyên số mà anh Ngô Thành Huấn gọi là "thế giới VUCA" (biến động, bất định, phức tạp và mơ hồ), học tập liên tục trở thành điều kiện tiên quyết để "ở lại cuộc chơi". "Nếu ngừng học một ngày, bạn sẽ chậm lại một ngày so với thế giới," anh khẳng định.

Anh nhấn mạnh ba trụ cột: tự học, tư duy phản biện và ứng dụng công nghệ. Tư duy phản biện giúp đặt câu hỏi ngược: "Doanh nghiệp thành công hai năm qua có phải nhờ may mắn?" Còn công nghệ không chỉ là công cụ, mà đã trở thành yếu tố cốt lõi trong mọi lĩnh vực – từ cà phê đến du lịch.

Ở góc nhìn thực tiễn, anh đặc biệt đề cập đến nền tảng học trực tuyến upGrad, nơi kết nối với hơn 300 trường đại học hàng đầu thế giới. Với upGrad, người học không chỉ tiếp cận tri thức chuẩn quốc tế, mà còn nhận được những chương trình thiết kế chuyên biệt cho người đi làm bận rộn, học mọi lúc, mọi nơi, không bỏ lỡ công việc. "Ước gì năm 2009 ở Việt Nam có upGrad thì tôi đã tiết kiệm được cả năm trời tìm kiếm chương trình phù hợp," anh chia sẻ. Với sự kết hợp giữa tính linh hoạt và ứng dụng thực tế, upGrad trở thành cầu nối giúp người học Việt Nam rút ngắn khoảng cách tri thức toàn cầu và sớm áp dụng vào chính doanh nghiệp của mình.

Từ đó, anh kết luận: "Học giống như bơi ngược dòng, không tiến ắt phải lùi." Trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, với nhận thức tài chính ngày càng cao, anh khuyến khích mọi người chọn con đường học tập để sống trọn vẹn. "Đừng đo hạnh phúc bằng tiền. Hãy tận hưởng từng trải nghiệm," anh nhắn nhủ.

Có thể thấy, trong một thế giới kinh tế không ngừng thay đổi, học cao học không chỉ là tấm bằng trang trí hồ sơ mà là nền tảng giúp mỗi cá nhân mở rộng tư duy, trang bị năng lực cạnh tranh dài hạn và định hình sự nghiệp bền vững.

Với những ai theo đuổi ngành tài chính – lĩnh vực đòi hỏi tính hệ thống và chuẩn mực quốc tế – học cao học giống như chiếc "la bàn" dẫn đường, giúp tránh lạc lối trước vô vàn lựa chọn. Quan trọng hơn, đó còn là hành trình rèn luyện bản thân, để không chỉ thành công trong công việc mà còn tìm thấy sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.

Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm các chương trình cao học tại: