Ngoài đất hiếm, Việt Nam sở hữu kho báu cả thế giới thèm khát, trữ lượng gấp 4 lần Trung Quốc và Mỹ cộng lại: Một dự án khai thác 1,5 triệu tấn quặng/năm đang chờ ngày 'kích hoạt'

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Theo báo cáo được công bố hồi tháng 2 của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trữ lượng bauxite ở Việt Nam là khoảng 3,1 tỷ tấn, đứng thứ ba thế giới, chỉ sau Guinea (7,4 tỷ tấn) và Úc (3,7 tỷ tấn).

Số liệu từ báo cáo này cũng cho thấy, Trung Quốc hiện sở hữu 710 triệu tấn và Mỹ có 20 triệu tấn bauxite. Như vậy, Việt Nam nắm trữ lượng lớn hơn 4 lần của Mỹ và Trung Quốc cộng lại.﻿

Bauxite là loại quặng tự nhiên có thành phần chính là hydroxit nhôm, cùng một số tạp chất như sắt, silica hay titania. Tùy thuộc vào đặc tính, loại quặng này được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng công dụng lớn nhất vẫn là luyện nhôm.

Theo USGS, khoảng 85% sản lượng bauxite toàn cầu được dùng để tách chiết ra alumina (nhôm oxit) qua quy trình Bayer. Từ đây, alumina tiếp tục được chế biến thành nhôm kim loại - một trong những vật liệu được sử dụng phổ biến nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng trong các ngành vận tải, xây dựng, bao bì, điện tử và các mặt hàng tiêu dùng khác.

Tại Việt Nam, Cao Bằng là một trong những địa phương có trữ lượng bauxite lớn. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh, địa phương sở hữu nguồn khoáng sản phong phú, đa dạng đến từ lịch sử địa chất. Với nguồn tài nguyên bauxite trên điện bàn, Cao Bằng đã và đang triển khai, thúc đẩy các dự án khai thác trọng điểm.

Mới đây, vào tối ngày 26/10, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Cao Giang về Dự án đầu tư khai thác và tuyển khoáng mỏ Bauxite Táp Ná, tỉnh Cao Bằng.

Đây là dự án có tổng vốn đầu tư hơn 298 tỷ đồng, công suất khai thác 1,5 triệu tấn quặng/năm, phương pháp khai thác lộ thiên. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2022 và cấp Giấy phép khai thác khoáng sản vào tháng 9/2024.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng)

Qua rà soát, hồ sơ dự án còn một số nội dung pháp lý cần tiếp tục làm rõ điều chỉnh chủ trương đầu tư và việc áp dụng quy định chuyển tiếp đối với hồ sơ điều chỉnh hiện nay. Bên cạnh đó, dự án còn liên quan đến thủ tục đất đai, lâm nghiệp và bảo vệ môi trường.

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp cho biết, đến nay đơn vị cơ bản thực hiện đầy đủ các thông báo, hướng dẫn của cơ quan chức năng, triển khai các công việc liên quan đến dự án, chuẩn bị máy móc, phương tiện để sẵn sàng đưa vào vận hành.

Doanh nghiệp mong muốn tỉnh quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc về thủ tục pháp lý, nhất là nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, tạo điều kiện để sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết và triển khai dự án theo tiến độ. Đơn vị khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, đồng hành cùng địa phương trong quá trình thực hiện dự án.

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa khẳng định tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh đúng quy định pháp luật; đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc tại các dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với Dự án Bauxite Táp Ná, ông Lê Hải Hoà yêu cầu rà soát toàn diện hồ sơ, làm rõ các vấn đề pháp lý phát sinh qua từng giai đoạn, xác định hướng xử lý phù hợp, bảo đảm đúng quy định, không để vướng mắc kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý có căn cứ pháp lý, khả thi; chủ động xin ý kiến cơ quan Trung ương đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Các đơn vị cần nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo cơ sở để dự án sớm được triển khai.