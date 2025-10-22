Ngoại hình nữ ca sĩ ở biệt thự 600m2, sở hữu nhà từ Nam ra Bắc, 45 tuổi kết hôn, lần đầu công khai có con

Nói về khối tài sản của mình, nữ ca sĩ 45 tuổi chia sẻ trên tờ Dân Trí: "Đúng là sau gần 20 năm lao động nghệ thuật tôi cũng tích góp được một chút vốn liếng, cũng có nhà cửa ổn định, có xe cộ đi lại và có điều kiện để làm những điều mình thích. Những gì tôi có hiện nay cũng đủ để đảm bảo cuộc sống cho mình và có thể lo cho người thân của mình".