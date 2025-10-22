Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngoại hình nữ ca sĩ ở biệt thự 600m2, sở hữu nhà từ Nam ra Bắc, 45 tuổi kết hôn, lần đầu công khai có con

22-10-2025 - 20:52 PM | Lifestyle

Ở tuổi 45, nữ nghệ sĩ này vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, thon thả, tuy nhiên nhan sắc của cô vẫn là chủ đề gây tranh cãi mỗi khi xuất hiện.

Ngoại hình nữ ca sĩ ở biệt thự 600m2, sở hữu nhà từ Nam ra Bắc, 45 tuổi kết hôn, lần đầu công khai có con- Ảnh 1.

Hồ Quỳnh Hương sinh năm 1980 tại Hạ Long, Quảng Ninh, tốt nghiệp thủ khoa Thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô được xem là một trong những giọng ca nội lực và được yêu mến nhất của làng nhạc Việt đầu những năm 2000.

Ngoại hình nữ ca sĩ ở biệt thự 600m2, sở hữu nhà từ Nam ra Bắc, 45 tuổi kết hôn, lần đầu công khai có con- Ảnh 2.

Tuy được hâm mộ bởi giọng hát nội lực song cô liên tục bị bàn tán về ngoại hình với những đồn đoán về phẫu thuật thẩm mỹ. Thời mới vào nghề, gương mặt của Hồ Quỳnh Hương được nhiều người nhận xét là không quá sắc nét nhưng ưa nhìn và đậm chất Á Đông.

Ngoại hình nữ ca sĩ ở biệt thự 600m2, sở hữu nhà từ Nam ra Bắc, 45 tuổi kết hôn, lần đầu công khai có con- Ảnh 3.

Sau đó, nữ ca sĩ thừa nhận sửa mũi, nhưng khẳng định chưa hề động chạm vùng khác trên gương mặt. Không lâu sau đó, cô lại bị "soi" vì gương mặt thiếu tự nhiên. Nhiều người cho rằng cô lạm dụng dao kéo. Giọng ca sinh năm 1980 từng cho biết: "Xưa cũng có đẹp đâu mà bây giờ chê xấu. Nói chung thì nhan sắc chưa lúc nào đẹp cả nên việc chê xấu đẹp không có nhiều ý nghĩa với trường hợp của tôi".

Ngoại hình nữ ca sĩ ở biệt thự 600m2, sở hữu nhà từ Nam ra Bắc, 45 tuổi kết hôn, lần đầu công khai có con- Ảnh 4.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hồ Quỳnh Hương bất ngờ rút lui khỏi showbiz và tập trung phát triển công việc kinh doanh nhà hàng chay, sống thiền định và thỉnh thoảng dạy thanh nhạc. Nữ ca sĩ sinh năm 1980 làm chủ một hệ thống nhà hàng thuần chay với quy mô lớn, đặt tại những vị trí đắc địa ở TPHCM.

Ngoại hình nữ ca sĩ ở biệt thự 600m2, sở hữu nhà từ Nam ra Bắc, 45 tuổi kết hôn, lần đầu công khai có con- Ảnh 5.

Ngoài ra, cô còn được biết đến là một "đại gia ngầm" với nhiều cơ ngơi bất động sản trải dải từ Bắc tới Nam, mỗi căn biệt thự đều mang nét thiết kế sang trọng, vương giả riêng. Trong đó phải kể tới căn biệt thự màu trắng 600 m2 ngập tràn cây xanh mà hiện gia đình nữ ca sĩ đang ở tại TP.HCM.

Ngoại hình nữ ca sĩ ở biệt thự 600m2, sở hữu nhà từ Nam ra Bắc, 45 tuổi kết hôn, lần đầu công khai có con- Ảnh 6.

Hồ Quỳnh Hương cũng là chủ một căn biệt thự 3 tầng sang trọng tại phố Trương Định, Hà Nội. Ở Quảng Ninh, “nữ đại gia” showbiz cũng có một căn nhà khang trang.

Ngoại hình nữ ca sĩ ở biệt thự 600m2, sở hữu nhà từ Nam ra Bắc, 45 tuổi kết hôn, lần đầu công khai có con- Ảnh 7.

Ngoài ra, Hồ Quỳnh Hương còn chi một khoản tiền cực lớn để xây dựng khu du lịch Đình Bảo tại Bình Châu (Bà Rịa-Vũng Tàu) chỉ nhằm nhằm phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình chứ không phải khu du lịch.

Ngoại hình nữ ca sĩ ở biệt thự 600m2, sở hữu nhà từ Nam ra Bắc, 45 tuổi kết hôn, lần đầu công khai có con- Ảnh 8.

Nói về khối tài sản của mình, nữ ca sĩ 45 tuổi chia sẻ trên tờ Dân Trí: "Đúng là sau gần 20 năm lao động nghệ thuật tôi cũng tích góp được một chút vốn liếng, cũng có nhà cửa ổn định, có xe cộ đi lại và có điều kiện để làm những điều mình thích. Những gì tôi có hiện nay cũng đủ để đảm bảo cuộc sống cho mình và có thể lo cho người thân của mình".

Ngoại hình nữ ca sĩ ở biệt thự 600m2, sở hữu nhà từ Nam ra Bắc, 45 tuổi kết hôn, lần đầu công khai có con- Ảnh 9.

Ở tuổi 45, Hồ Quỳnh Hương vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, thon thả nhờ ăn chay lành mạnh. Tuy nhiên, nhan sắc của cô vẫn là chủ đề gây tranh cãi mỗi khi xuất hiện.

Ngoại hình nữ ca sĩ ở biệt thự 600m2, sở hữu nhà từ Nam ra Bắc, 45 tuổi kết hôn, lần đầu công khai có con- Ảnh 10.

Gương mặt của Hồ Quỳnh Hương được cho là biến đổi không ngừng. Trong một số lần xuất hiện, một số người hâm mộ còn cho biết họ không thể nhận ra giọng ca 8X đình đám một thời.

Ngoại hình nữ ca sĩ ở biệt thự 600m2, sở hữu nhà từ Nam ra Bắc, 45 tuổi kết hôn, lần đầu công khai có con- Ảnh 11.

Ở tuổi 45, Hồ Quỳnh Hương mới kết hôn. Đám cưới của cô diễn ra vào hồi tháng 5 năm nay với chú rể Hoàng Công Thành tại Đảo Rều, Quảng Ninh. Tại hôn lễ, nữ ca sĩ lần đầu công khai đã có con trai 2 tuổi. Ca sĩ giấu chuyện sinh con, đến đám cưới mới công bố. Cô nói trên báo Ngôi Sao: "Vợ chồng tôi cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc để con có người bố, mẹ tuyệt vời”.

