Ngoài vụ Mr. Pips, Công an Hà Nội đang tìm những người bị lừa trong một vụ lừa đảo qua sàn giao dịch quốc tế khác

Quá trình điều tra, xác định các đối tượng đã sử dụng 03 trang web (gfsmarkets.co, topmax.com, ricsmagroup.com), sử dụng hình thức thanh toán thông qua Cổng trung gian thanh toán APOTAPAY (tài khoản nhận tiền hiển thị bằng mã QR) vào mục đích phạm tội. Các đối tượng thuê văn phòng, thành lập, sử dụng dưới danh nghĩa của Công ty TNHH Thương mại và tư vấn Đầu tư Master Group để tuyển dụng nhân viên làm việc. Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram... dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được. Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các các trang web và tài khoản ngân hàng sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (địa chỉ: Số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Đồng chí Cao Tuấn Nghĩa - Điều tra viên, SĐT: 0993291535) để phối hợp giải quyết.

Trước đó, CATP Hà Nội cho biết, theo điều tra, từ năm 2020 đến nay, Hồ Bích Ngọc (SN: 1996; trú tại: Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) liên hệ với 01 đối tượng người Đài Loan để được cung cấp thông tin 03 sàn giao dịch ngoại hối kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối phổ biến trên thế giới. Sau đó, Ngọc đăng ký thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group (trụ sở chính: Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) để làm “bình phong” và mở 03 văn phòng trên địa bàn Hà Nội. Công ty không đăng ký hoạt động trên lĩnh vực tài chính chứng khoán nhưng vẫn tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên theo các bộ phận: Quản lý, kế toán, hỗ trợ, trưởng nhóm và các nhân viên sale. Các nhân viên sale tiếp cận, lồng ghép các thông tin sai sự thật giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh; giới thiệu các “chuyên gia” về giao dịch (thực tế đều không có kiến thức về tài chính) để hướng dẫn, tư vấn thôi thúc khách hàng đầu tư, kiếm lợi nhuận. Các đối tượng đưa ra nhận định về thị trường ngoại hối không có kiểm chứng, tư vấn khách hàng đặt nhiều lệnh với mức độ rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, các đối tượng sẽ củng cố tinh thần, niềm tin cho khách hàng để tiếp tục nạp thêm tiền để gỡ vốn và kiếm lợi nhuận. Cho đến khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.



Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã xác định được 22 bị hại sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh; tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 30 tỷ đồng. Quá trình điều tra vụ án, Công an thành phố đã tạm giữ của các đối tượng: 04 xe ôtô các loại, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và hơn 3,3 tỷ đồng.



Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố 33 bị can về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.