"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh được 1 nam NSƯT khuyên lấy vợ ở tuổi U70, khen đàn anh "rất đàn ông"

Gắn bó với sân khấu và truyền hình suốt hơn bốn thập kỷ, NSƯT Quốc Khánh là một trong những gương mặt kỳ cựu của Nhà hát Kịch Việt Nam. Ở tuổi ngoài 60, ông vẫn giữ phong thái điềm đạm, kín tiếng, sống giản dị và chưa từng lập gia đình – điều khiến khán giả lẫn đồng nghiệp nhiều lần tò mò.

Quốc Khánh nổi tiếng với vai Ngọc Hoàng.

Sự nghiệp và dấu ấn "Ngọc Hoàng"

NSƯT Quốc Khánh sinh năm 1962 tại Hà Nội trong một gia đình công chức. Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam (1978–1982), ông nhanh chóng được giao những vai chính trên sân khấu như Người đá lạc đội hình, Cuộc chia tay tháng 6...

Sau này, Quốc Khánh còn thử sức với cả phim ảnh. Một số vai diễn đáng chú ý của ông như Ghen, Áo lụa Hà Đông, Ngày ấy bên bến sông...

Tuy nhiên, khán giả cả nước biết đến ông nhiều nhất qua vai Ngọc Hoàng trong chương trình Gặp nhau cuối năm – Táo Quân, phát sóng hằng dịp Tết suốt hơn hai thập kỷ. Hình ảnh người đứng đầu thiên đình nghiêm nghị, điềm tĩnh nhưng thỉnh thoảng đầy hóm hỉnh đã trở thành "thương hiệu" riêng của Quốc Khánh.

Giữ lối diễn tiết chế, trầm tĩnh, ông được đồng nghiệp nhận xét là người kỹ tính, chỉn chu trong nghề và luôn đặt chất lượng nghệ thuật lên hàng đầu.

Ở tuổi U70 Quốc Khánh vẫn một mình.

Cuộc sống kín tiếng, chọn cô đơn làm bạn

Trái với sự nổi tiếng trên sân khấu, ngoài đời NSƯT Quốc Khánh sống lặng lẽ trong một căn hộ nhỏ ở Hà Nội. Ông ít tham gia sự kiện, hiếm khi chia sẻ về đời tư.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vietnamnet, nam nghệ sĩ từng nói rõ lý do chọn sống độc thân:

"Tôi lựa chọn cuộc sống tự do nên không lấy vợ. Vì lấy vợ thì ngoài tình yêu thương, còn có cả những điều ràng buộc trách nhiệm nữa".

Tuy nhiên ông cũng từng thừa nhận, đôi khi cũng "chênh chao" khi nhìn bạn bè sum vầy, nhưng bản thân đã bằng lòng với lựa chọn riêng:

"Bây giờ mình chọn cuộc sống tự do, thì sau này phải chịu cảnh về già đau đớn không ai chăm sóc", nguồn Nhịp sống Việt.

"Ngọc hoàng" Quốc Khánh và Quang Thắng.

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với Dân trí, NSƯT Quang Thắng – người em thân thiết nhiều năm của Quốc Khánh tiết lộ anh cũng có khuyên đàn anh lấy vợ.

Theo Quang Thắng, "tính anh Quốc Khánh rất đàn ông, nhiều lúc dạy dỗ tôi như người anh ruột dạy em út trong nhà". Dù nhiều người nghĩ Quốc Khánh khó tính nhưng vì hiểu nhau nên Quang Thắng vẫn thấy dễ chịu.

"Vì mãi không thấy anh lấy vợ nên tôi khuyên anh ấy lập gia đình. Tôi nói: "Anh lấy vợ đi để có người bầu bạn…". Anh lại trêu tôi: "Anh yêu phụ nữ quá nên không muốn làm ai khổ"...", Quang Thắng chia sẻ trên tờ Dân trí.

Câu trả lời "Anh yêu phụ nữ quá nên không muốn làm ai khổ" mà Quang Thắng kể lại, phần nào thể hiện bản lĩnh và nhân sinh quan của Quốc Khánh – một người đàn ông hiểu mình, trân trọng người khác và không sống qua loa với tình cảm.

Ở tuổi U70, "Ngọc Hoàng" của sân khấu Việt vẫn giữ phong thái điềm đạm, cống hiến hết mình cho nghệ thuật, đồng thời bình thản tận hưởng cuộc sống riêng – một người "rất đàn ông", như chính đàn em của ông đã nói.