Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía

Công trình được thiết kế với màu sắc đất nung truyền thống, như màu sắc của vùng đất miền Tây trù phú.

Các khối nhà được bố trí linh hoạt quanh sân trong và những khoảng đệm xanh để tạo sự tương tác xuyên suốt giữa trong và ngoài.

Thiết kế khai thác tối đa khí hậu bản địa, tạo nên không gian sống thoáng đãng và gần gũi với bối cảnh vùng sông nước đặc trưng.