Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía

21-02-2026 - 09:22 AM | Bất động sản

TPO - Công trình được xây dựng ở miền Tây sông nước với thiết kế mở giúp đón gió sông mát mẻ và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía.

Công trình được thiết kế với màu sắc đất nung truyền thống, như màu sắc của vùng đất miền Tây trù phú.

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía- Ảnh 1.

Các khối nhà được bố trí linh hoạt quanh sân trong và những khoảng đệm xanh để tạo sự tương tác xuyên suốt giữa trong và ngoài.

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía- Ảnh 2.

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía- Ảnh 3.

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía- Ảnh 4.

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía- Ảnh 5.

Thiết kế khai thác tối đa khí hậu bản địa, tạo nên không gian sống thoáng đãng và gần gũi với bối cảnh vùng sông nước đặc trưng.

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía- Ảnh 6.

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía- Ảnh 7.

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía- Ảnh 8.

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía- Ảnh 9.

Ngôi nhà thiết kế mở đón gió và ánh sáng tự nhiên từ nhiều phía- Ảnh 10.

Thuý Hiền

Tiền Phong

Nhà đẹp

