Ngồi trên núi tiền 454 tỷ USD, vì sao Apple không vung tay thâu tóm các công ty khác mà chỉ dùng để lấy lòng 15% người giàu nhất hành tinh?

Những tháng gần đây, Apple liên tiếp chịu nhiều đòn giáng, đặc biệt từ tình trạng bất ổn lao động và ngưng trệ sản xuất tại nhà máy sản xuất iPhone Foxconn. Sau khi Apple được dự báo sẽ có thể lỡ dở việc tung ra thị trường hàng triệu sản phẩm vào mùa lễ năm nay, hầu hết các nhà kinh tế đều dự đoán cuộc suy thoái toàn cầu sẽ làm giảm sự thèm muốn của người tiêu dùng đối với các thiết bị đắt tiền.

Ngoài ra, trong bối cảnh các ngân hàng trung ương nhanh chóng tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, cổ phiếu công nghệ, trong đó có Apple, cũng không mấy được ưa chuộng. Táo khuyết trong năm nay đã mất gần 800 tỷ USD, tương đương khoảng 1/4 giá trị thị trường.

Cùng lúc đó, tập đoàn này cũng đang chịu sự giám sát chống độc quyền ngày càng tăng đối với các hoạt động trên App Store. Tại Liên minh Châu Âu, Apple đang trong quá trình hoàn thiện việc tuân thủ mọi yêu cầu nghiêm ngặt vào năm 2024, theo Bloomberg. Điều này vô hình chung sẽ “vẽ đường” cho Mỹ và một số quốc gia khác tước đoạt 23 tỷ USD doanh thu mà các nhà phân tích ước tính App Store sẽ tạo ra trong năm tài khoá kết thúc vào tháng 9.

Tuy nhiên, một cách đầy lạ kỳ, trong bối cảnh thị trường phố Wall ghi nhận đà bán tháo mạnh mẽ của cổ phiếu công nghệ, Apple dường như khá miễn nhiễm. Tính đến ngày 16/12, Apple vượt trội rất nhiều so với những gã khổng lồ khác vốn chứng kiến đà sụt giảm nghiêm trọng về vốn hoá, chẳng hạn như Meta với 64% và Amazon với 47%. Lời giải thích bắt nguồn từ lợi nhuận khổng lồ của Apple.

Apple vượt trội rất nhiều so với những gã khổng lồ khác vốn chứng kiến đà sụt giảm nghiêm trọng về vốn hoá, chẳng hạn như Meta với 64% và Amazon với 47%.

Theo Bloomberg, Apple là công ty có giá trị nhất thế giới với giá trị vốn hoá 2,1 nghìn tỷ USD, do vậy, không có gì ngạc nhiên khi tập đoàn này tạo ra nhiều lợi nhuận hơn bất kỳ các doanh nghiệp nào khác trong S&P 500. Điểm khác biệt giúp Apple dành được sự tin tưởng của nhà đầu tư còn đến từ việc quản lý và sử dụng doanh thu khủng. Trong 5 năm qua, công ty này đã tạo ra 454 tỷ USD tiền mặt từ hoạt động kinh doanh. Thay vì dùng đây để mua lại các công ty lớn, Apple chia cổ tức và làm hài lòng các cổ đông. Con số đó nhiều hơn cả giá trị thị trường của Exxon Mobil Corp. hay JPMorgan Chase & Co.

“Apple lẽ ra có thể làm tất cả những điều mà ngân hàng kỳ vọng, chẳng hạn như mua Netflix hay Disney. Thay vào đó, họ trả lại vốn cho cổ đông và họ được tán dương vì điều đó”, Kimberly Forrest, người sáng lập kiêm Giám đốc đầu tư của Bokeh Capital Partners LLC, một công ty quản lý tài sản sở hữu cổ phiếu Apple, cho biết.

Kỳ vọng về lợi nhuận trong tương lai của Apple cũng có thể là một lời giải thích xứng đáng. Mặc dù ước tính thu nhập trong năm 2023 trong lĩnh vực công nghệ giảm, song các nhà phân tích Phố Wall vẫn dự đoán lợi nhuận Apple sẽ tăng 2%. Theo Bloomberg Intelligence, tổng thu nhập của các công ty công nghệ trong S&P 500 dự kiến sẽ giảm gần 2%.

Cơ sở khách hàng trung thành của Apple là một yếu tố quan trọng. Hiện có hơn một tỷ thiết bị iPhone đang được sử dụng, song song với iPad, máy tính Macbook và đồng hồ thông minh. Bên cạnh đó, nhờ số lượng ngày càng tăng của dịch vụ, chẳng hạn như lưu trữ đám mây, Apple đã tự tạo được cho mình một hệ sinh thái bền chặt.

Thay vì dùng tiền để mua lại các công ty lớn, Apple quyết định chia cổ tức - con số nhiều hơn cả giá trị thị trường của Exxon Mobil Corp. hay JPMorgan Chase.

“Một khi bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Apple, rất khó để từ bỏ. Mọi người sẽ không chuyển sang Android chỉ vì không thể mua iPhone trong tháng này. Họ sẽ chấp nhận đợi”, Jason Benowitz, quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Roosevelt Investment Group LLC, một cổ đông của Apple, cho biết. Ngoài ra, theo Benowitz, Apple được hưởng lợi khá nhiều từ kỳ vọng rằng những khách hàng giàu có sẽ tiếp tục chi tiền cho các sản phẩm cao cấp, ngay cả trong thời kỳ suy thoái.

Tuy nhiên, theo David Vogt của UBS, nếu thời gian chờ iPhone không sớm được cải thiện, doanh số tập đoàn công nghệ này có thể không đạt ước tính và chỉ dừng ở mức ghi nhận hồi năm ngoái. Chuyên gia phân tích Kyle McNealy của Jefferies giả sử với khoảng 3 tuần gián đoạn, Apple có thể sẽ mất 1 tỷ USD doanh thu mỗi tuần.

Theo Bloomberg, vẫn có những người hoài nghi về tương lai Apple. Theo Michael Lippert, phó Chủ tịch kiêm Giám đốc danh mục một quỹ đầu tư, Apple đang được định giá quá cao, trong khi đổi mới và đột phá dần mờ nhạt. “Lần cuối cùng, nghiêm túc mà nói, Apple tạo ra một sự đổi mới đáng kinh ngạc cho iPhone là khi nào?” Lippert hỏi. “Những sản phẩm ra mắt sau này chỉ nhỉnh hơn một chút mà thôi”.

Dẫu vậy, theo Sameer Bhasin, Giám đốc Value Point Capital, các nhà đầu tư vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho một công ty lớn có lợi nhuận không bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế. “Họ độc chiếm 15% dân số giàu nhất thế giới đấy”, Sameer Bhasin nói.

Trước đó, giới phân tích đã cắt giảm 1,7% ước tính doanh thu trung bình của Apple trong quý IV, so với mức giảm từ 2,6% đến 6,5% đối với các công ty cùng ngành như Microsoft, Alphabet và Amazon.com.

Cổ phiếu Apple đã diễn biến tích cực kể từ khi báo cáo ngày 10/11 cho thấy lạm phát tiêu dùng của Mỹ hạ nhiệt. Cuộc “biểu tình” trên các cổ phiếu công nghệ đã diễn ra sau khi các nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED có thể sẽ sớm giảm tốc độ tăng lãi suất. Apple, vốn đã gây ấn tượng với Phố Wall với thu nhập khủng, đã “bỏ túi” thêm 191 tỷ USD vào định giá thị trường chỉ trong 1 phiên giao dịch gần đó, mức cao nhất từ trước đến nay đối với một công ty Mỹ.

“Apple so với các tên tuổi khác vẫn mang lại sự an toàn. Apple không hoàn toàn phụ thuộc vào phần cứng, vì công ty này có thể kiếm tiền định kỳ từ việc khách hàng đăng ký dịch vụ Apple Music hay Apple Arcade cho trò chơi điện tử”, Lewis Grant, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Federated Hermes Ltd. cho biết.

Trong khi iPhone vẫn được coi là “con gà đẻ trứng vàng”, Apple đang cố gắng mở rộng doanh số bán hàng ra nhiều phân khúc, trong đó có chương trình khuyến mãi hiếm hoi dành cho các doanh nghiệp nhỏ mua macbook số lượng lớn.

“Miễn là các vấn đề chỉ liên quan đến nguồn cung thì không sao cả, Apple có thể xử lý được. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhu cầu đang suy yếu, giá cổ phiếu sẽ dễ bị ảnh hưởng. Thị trường luôn nhạy cảm trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế”, Alec Young, chiến lược gia trưởng đầu tư tại MAPsignals cho biết.

Theo: Bloomberg, CNN