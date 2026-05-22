Ngôi trường 120 năm giữa trung tâm Hà Nội khiến nhiều người ngỡ như ở trời Âu

Ngôi trường đang được nhắc tới chính là Trường Đại học Quốc gia tại địa chỉ 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vừa qua, từ ngày 16 đến 22.5.2026, triển lãm “120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội - Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng” được tổ chức tại đây, làsự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 120 năm truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, do Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN chủ trì.

Điểm khiến triển lãm thu hút sự chú ý không chỉ nằm ở nội dung trưng bày, mà còn ở chính địa điểm tổ chức. 19 Lê Thánh Tông là không gian gắn với Đại học Đông Dương, nơi được xem là một trong những dấu mốc quan trọng của giáo dục đại học hiện đại ở ViệtNam. Vì vậy, người xem không chỉ đến để nhìn lại hành trình 120 năm của một đại học lớn, mà còn được bước vào một công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và kiến trúc.

Phần trưng bày chính mang tên “120 năm: Dòng chảy tri thức”, được thiết kế theo các phân khu “Khơi nguồn”, “Bản lĩnh” và “Bứt phá”. Các phân khu này lần lượt tái hiện những chặng đường từ Đại học Đông Dương, Đại học Tổng hợp Hà Nội đến Đại học Quốc giaHà Nội hiện nay.

Điểm đặc biệt: Di sản được kể bằng ánh sáng, nghệ thuật và ký ức

Thay vì chỉ trưng bày tư liệu theo cách truyền thống, triển lãm kết hợp nhiều hình thức thể hiện như nghệ thuật thị giác, video mapping, trình diễn, tọa đàm và bài giảng đại chúng. Những bức tường cổ, mái vòm, hành lang và giảng đường trở thành một phầncủa câu chuyện, tạo cảm giác như lịch sử được kể lại ngay trong chính không gian đã chứng kiến nó.

Tại đây, câu chuyện về Đại học Quốc gia Hà Nội được kể qua nhiều lớp: tư liệu, hình ảnh, hiện vật, ánh sáng, âm thanh và các hoạt động trình diễn. Với người tham quan, đó không đơn thuần là một cuộc triển lãm về giáo dục, mà còn giống một hành trình điqua ký ức của một công trình hơn trăm năm tuổi.

Chính sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại tạo nên sức hấp dẫn riêng. Trong cùng một không gian, người xem có thể bắt gặp dấu ấn của đại học xưa, tinh thần học thuật, nghệ thuật đương đại và hơi thở của một cơ sở giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ.

Một số hình ảnh được người tham quan ghi lại trong triển lãm (Ảnh: Trần Anh Tú - group Check in Vietnam)

Đây cũng là lý do nhiều người khi đến 19 Lê Thánh Tông dễ có cảm giác như đang bước vào một góc trời Âu giữa Hà Nội. Các khối nhà cổ kính, cửa vòm, hành lang dài, mái ngói và khoảng sân yên tĩnh tạo nên vẻ đẹp vừa trang trọng, vừa lãng mạn, khác biệthẳn với nhịp phố đông đúc bên ngoài.

Bề dày lịch sử từ Đại học Đông Dương đến ĐHQGHN hôm nay

Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, truyền thống của nhà trường được xác định bắt đầu từ năm 1906, khi Đại học Đông Dương được thành lập. Đây là một trong những cơ sở giáo dục đại học hiện đại đầu tiên ở Việt Nam, tổ chức theo mô hình đa ngành, đa lĩnhvực.

Sau Cách mạng Tháng Tám, trên cơ sở Đại học Đông Dương, Trường Đại học Quốc gia Việt Nam được thành lập và khai giảng khóa đầu tiên vào ngày 15.11.1945 dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trụ sở khi đó vẫn đặt tại 19 Lê Thánh Tông.

Truyền thống ấy sau này tiếp tục được kế thừa qua các giai đoạn phát triển của Đại học Tổng hợp Hà Nội, các trường đại học thành viên và Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay. Vì vậy, 19 Lê Thánh Tông không chỉ là một địa chỉ giáo dục quen thuộc, mà cònlà nơi lưu giữ nhiều lớp ký ức của trí thức Việt Nam.

Việc tổ chức triển lãm 120 năm tại chính không gian này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Người xem không chỉ nghe kể về lịch sử, mà còn trực tiếp đứng trong một địa điểm từng gắn với nhiều dấu mốc của giáo dục đại học Việt Nam.

Bên cạnh giá trị lịch sử, tòa nhà 19 Lê Thánh Tông còn gây ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo. Bởi vậy, nơi đây không những phù hợp chọn làm nơi tham quan, tìm hiểu mà còn được nhiều người lựa chọn làm địa điểm chụp ảnh lý tưởng.