Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông chủ shop "thanhstore" đình đám trên sàn TMĐT bị bắt vì bán hàng fake, bỏ túi hơn 3,5 tỷ đồng

Theo Minh Tuệ | 22-05-2026 - 22:17 PM | Sống

Thường xuyên lên xu hướng với những lời quảng cáo về loạt giày dép hàng hiệu của Mỹ và Châu Âu, ít ai ngờ "thanhstore" thực chất lại là một tổng kho đồ fake khổng lồ.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC03) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận (SN 1991, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi "Xâm phạm sở hữu công nghiệp".

Trước đó, ngày 14/5, Phòng PC03 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 và Công an phường Long Trường tiến hành kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Thale Group tại số 42 đường Đ7, khu nhà ở thấp tầng, phường Long Trường, TP.HCM. Doanh nghiệp này do Lưu Phát Thuận là người đại diện pháp luật.

Cận cảnh kho hàng thời điểm công an kiểm tra

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng đặc biệt lớn gồm hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Converse… của Mỹ và nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6/2023 đến khi bị phát hiện, Thuận đã tổ chức kinh doanh các mặt hàng giả mạo nhãn hiệu thông qua sàn thương mại điện tử và nhiều nền tảng mạng xã hội nhằm thu lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi, Thuận lập và sử dụng các tài khoản trên sàn thương mại điện tử với tên "thanhstore" để quảng cáo, mua bán giày dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. Nguồn hàng được đối tượng tìm mua trôi nổi trên mạng và các sàn thương mại điện tử, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Sau đó, Thuận bán lẻ lại cho khách hàng để kiếm lời.

Nhiều sản phẩm giày giả các thương hiệu bị thu giữ

Bên trong kho hàng xếp đầy các hộp dựng giày

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2023 đến ngày 30/4/2026, Lưu Phát Thuận đã thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Đột kích 3 cửa hàng kinh doanh, công an tịch thu 1.412 đôi giày, dép giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas: Nguyễn Trần Việt Hoàng SN 1993 bị khởi tố

Theo Minh Tuệ

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dân tình phát sốt vì "sầu riêng"vào mùa: Ăn thường xuyên, cơ thể có thể gặp loạt biến đổi bất ngờ

Dân tình phát sốt vì "sầu riêng"vào mùa: Ăn thường xuyên, cơ thể có thể gặp loạt biến đổi bất ngờ Nổi bật

Chỉ trong 5 tháng, 63.000 người mất việc: Bão sa thải bao giờ mới dừng?

Chỉ trong 5 tháng, 63.000 người mất việc: Bão sa thải bao giờ mới dừng? Nổi bật

Bí quyết giảm cân 'bèo' nhất thế gian! Nghiên cứu uy tín chứng minh: Chỉ cần thay đổi 'thói quen này' là có thể giảm ngay 12kg

Bí quyết giảm cân 'bèo' nhất thế gian! Nghiên cứu uy tín chứng minh: Chỉ cần thay đổi 'thói quen này' là có thể giảm ngay 12kg

21:59 , 22/05/2026
Ngày ra trường đặc biệt của học sinh trường chuyên đình đám nhất TP.HCM

Ngày ra trường đặc biệt của học sinh trường chuyên đình đám nhất TP.HCM

21:34 , 22/05/2026
Cô bé 17 tuổi “donate” cho streamer 12 tỷ đồng, rồi khởi kiện đòi lại tiền: Tòa phán “sự thật không như lời khai"

Cô bé 17 tuổi “donate” cho streamer 12 tỷ đồng, rồi khởi kiện đòi lại tiền: Tòa phán “sự thật không như lời khai"

21:33 , 22/05/2026
Người đàn ông 28 tuổi đột quỵ não khi đang xem phim 3D: Không sử dụng chất kích thích, không bệnh nền nhưng lại mắc thói quen xấu phổ biến này

Người đàn ông 28 tuổi đột quỵ não khi đang xem phim 3D: Không sử dụng chất kích thích, không bệnh nền nhưng lại mắc thói quen xấu phổ biến này

21:21 , 22/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên