Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng kho hàng thời trang Hàn Quốc

15-11-2025 - 19:56 PM | Tài chính quốc tế

Vụ cháy lớn bùng phát lúc khoảng 6h10 sáng 15/11 tại trung tâm logistics E-Land Fashion ở xã Pungse, quận Dongnam, thành phố Cheonan, Hàn Quốc.

Hình ảnh trên mạng xã hội về vụ cháy. Đám cháy được cho là xảy ra tại tầng 4 của tòa nhà, và đã phá hủy hai tầng, tạo ra một cột khói đen dày đặc bao phủ trên một khu vực rộng lớn.

Ngay khi nhận được tin báo từ nhân viên trung tâm, lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc phát động ứng phó cấp độ 1 lúc 6h15, huy động toàn bộ nhân lực tại chỗ. Đến 7h01, tình hình diễn biến phức tạp buộc họ nâng lên cấp độ 2, điều động lực lượng và thiết bị từ nhiều khu vực lân cận.

Theo Sở cứu hỏa Chungcheong Nam, tổng cộng 11 trực thăng, 150 thiết bị và 430 lính cứu hỏa từ các trạm Cheonan và Asan được triển khai để dập lửa. Ba nhân viên trực ca tại tòa nhà, bao gồm bảo vệ, kịp thời sơ tán nên không ghi nhận thương vong.

Lực lượng cứu hỏa khống chế được đám cháy lớn khoảng sau 9h30.

Ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng kho hàng thời trang Hàn Quốc- Ảnh 1.

Sáng 15/11, vụ hỏa hoạn xảy ra tại trung tâm hậu cần thời trang E-Land ở quận Dongnam, thành phố Cheonan, tỉnh Chungcheong Nam. Trong hình là một trực thăng cứu hỏa phun nước dập lửa. Lực lượng cứu hỏa nâng mức ứng phó lên cấp độ 2 để dập tắt đám cháy. (Ảnh: Chosun)

Quy mô nhà kho lớn cùng với việc là nơi chứa lượng hàng may mặc khổng lồ bên trong đã khiến đám cháy lan nhanh và gây nhiều trở ngại cho việc khống chế. Ghi nhận ban đầu cho thấy toàn bộ trung tâm hậu cần này gần như đã bị thiêu rụi, cùng lượng lớn hàng hóa dự trữ như quần áo và giày dép. Nhà chức trách nhận định thiệt hại sẽ rất lớn.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa sẽ điều tra nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại sau khi xử lý hết các điểm cháy âm ỉ còn lại.

Ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng kho hàng thời trang Hàn Quốc- Ảnh 2.

Đám cháy tạo ra khói đen và lửa bốc lên nghi ngút. (Ảnh: Chosun)

Trung tâm hậu cần E-Land Fashion được hoàn thành vào tháng 7/2014, gồm 1 tầng hầm và 4 tầng nổi với tổng diện tích sàn hơn 193.000 m². Cơ sở có khả năng tiếp nhận 150 xe tải cùng lúc, xử lý 50.000 kiện hàng mỗi ngày, tương đương 4-5 triệu kiện mỗi năm.

Theo Phườn Anh/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
hoả hoạn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc chặn xuất khẩu 1 mặt hàng Mỹ không thể sản xuất, hàng loạt ngành công nghiệp chiến lược 'lo sốt vó', châm ngòi cuộc săn lùng chưa từng có trên toàn cầu

Trung Quốc chặn xuất khẩu 1 mặt hàng Mỹ không thể sản xuất, hàng loạt ngành công nghiệp chiến lược 'lo sốt vó', châm ngòi cuộc săn lùng chưa từng có trên toàn cầu Nổi bật

Buồn của nền kinh tế lớn nhất thế giới: 1/4 gia đình lương ‘chỉ đủ ăn’, đốt 95% tiền vào sinh hoạt phí đắt đỏ, chênh lệch thu nhập lớn chưa từng có trong 9 năm

Buồn của nền kinh tế lớn nhất thế giới: 1/4 gia đình lương ‘chỉ đủ ăn’, đốt 95% tiền vào sinh hoạt phí đắt đỏ, chênh lệch thu nhập lớn chưa từng có trong 9 năm Nổi bật

Bão Mặt Trời kỷ lục tấn công gây tia lửa khổng lồ kéo dài hơn 40 giờ, phi hành gia trên ISS phải trú ẩn

Bão Mặt Trời kỷ lục tấn công gây tia lửa khổng lồ kéo dài hơn 40 giờ, phi hành gia trên ISS phải trú ẩn

19:46 , 15/11/2025
Không cần khoan sâu vẫn phát hiện mỏ vàng hơn 1.000 tấn trị giá hơn 2 triệu tỷ đồng

Không cần khoan sâu vẫn phát hiện mỏ vàng hơn 1.000 tấn trị giá hơn 2 triệu tỷ đồng

19:05 , 15/11/2025
Ukraine đánh 'cảng dầu số 2 của Nga', khói trùm Novorossiysk — Moscow đáp trả bằng 430 UAV và 18 tên lửa

Ukraine đánh 'cảng dầu số 2 của Nga', khói trùm Novorossiysk — Moscow đáp trả bằng 430 UAV và 18 tên lửa

18:47 , 15/11/2025
Nghịch lý: Quốc gia có nợ cực thấp, tăng trưởng cao nhưng vẫn thuộc nhóm nghèo nhất thế giới

Nghịch lý: Quốc gia có nợ cực thấp, tăng trưởng cao nhưng vẫn thuộc nhóm nghèo nhất thế giới

18:15 , 15/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên