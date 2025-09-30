NGƯỢC ĐỜI 7 kiểu lười biếng tốt cho sức khỏe, người không biết mới đi chê bai!

Trong mắt nhiều người, “lười biếng” luôn đồng nghĩa với sự bừa bộn và hại thân. Nhưng y học hiện đại lại cho thấy không phải lúc nào siêng năng quá mức cũng tốt. Có những thói quen tưởng như lười, bị người khác chê trách, nhưng thực tế lại giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả:

1. Lười bật dậy ngay mỗi sáng

Nhiều người quen bật dậy ngay khi chuông reo. Thói quen này khiến cơ thể chưa kịp thích nghi, có thể gây tụt huyết áp tư thế và chóng mặt. Nằm thêm vài phút, vận động nhẹ trên giường trước khi đứng dậy giúp máu lưu thông ổn định. Đây là kiểu lười nhỏ nhưng giảm nguy cơ ngất xỉu và tai biến bất ngờ.

Ảnh minh họa

2. Lười tức giận

Cơn giận dữ kéo dài làm tăng nhịp tim, huyết áp và tạo gánh nặng cho mạch máu. Người hay tức giận dễ gặp các bệnh tim mạch, đột quỵ. Việc “lười tức giận”, tức là tập kiềm chế cảm xúc, bỏ qua những điều nhỏ nhặt, giúp hệ tim mạch ổn định hơn. Giữ bình tĩnh cũng hỗ trợ hệ miễn dịch và giúp giấc ngủ ngon hơn.

3. Lười gấp chăn ngay sau khi thức dậy

Gấp chăn gọn gàng ngay sau khi ngủ dậy lại tạo môi trường ẩm ấm cho mạt bụi phát triển. Chăn nên được giũ và mở ra để khô thoáng, ánh sáng và không khí sẽ giúp diệt bớt vi khuẩn. Sau một thời gian, khi chăn khô hẳn mới nên gấp lại. Thói quen này đặc biệt có lợi cho người dễ bị dị ứng đường hô hấp.

4. Lười đậy nắp máy giặt ngay sau khi giặt xong

Ảnh minh họa

Đóng nắp máy giặt ngay lập tức khiến hơi ẩm tích tụ trong lồng giặt. Đây là điều kiện lý tưởng cho nấm mốc và mùi hôi. Để nắp mở trong khoảng 30 phút đến một giờ giúp lồng giặt khô tự nhiên, kéo dài tuổi thọ của máy và giữ quần áo thơm sạch hơn.

5. Lười ngoáy tai quá thường xuyên

Nhiều người nghĩ ngoáy tai thường xuyên, thậm chí hàng ngày mới sạch. Thực ra ống tai có cơ chế tự làm sạch, ráy tai sẽ dần di chuyển ra ngoài. Việc ngoáy quá nhiều dễ làm tổn thương niêm mạc, đẩy ráy tai vào sâu, thậm chí gây viêm nhiễm. Thậm chí ráy tai còn có chức năng bảo vệ nên không cần làm sạch liên tục.

6. Lười tắm khi đêm đã quá khuya

Tắm muộn vào ban đêm, nhất là khi nhiệt độ thấp, có thể làm mạch máu co lại, gây nguy cơ cảm lạnh và đau đầu. Ngoài ra, tắm quá nhiều lần trong ngày cũng làm da mất đi lớp dầu bảo vệ, dẫn đến khô ngứa. Nếu đêm đã khuya, dù hơi bẩn một chút nhưng nếu bạn chọn lười biếng, chỉ vệ sinh tối thiểu và thay đồ, chờ tắm vào sáng hôm sau lại là lựa chọn khôn ngoan.

7. Lười vận động mạnh ngay sau khi ăn

Ảnh minh họa

Ăn xong mà vận động mạnh dễ khiến máu bị kéo khỏi hệ tiêu hóa, gây khó tiêu và đầy bụng. Lười tập nặng ngay sau bữa ăn lại tốt cho dạ dày. Thay vì ép mình tập luyện, chỉ cần đi bộ nhẹ nhàng, thư giãn cơ thể rồi dành khoảng một đến hai giờ sau bữa chính để tập nặng sẽ an toàn hơn cho hệ tiêu hóa. Nhưng cũng đừng vì vậy mà nằm ngay hay đi ngủ ngay sau bữa ăn nhé, rất hại sức khỏe!