Ngược dòng khó khăn, bia hơi Hà Nội báo lãi

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, công ty đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:



Chỉ tiêu sản lượng tăng 146% so với kế hoạch và 219,2% cùng kỳ. Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập: đạt 1.087,4 tỷ đồng bằng 145,1% so với kế hoạch đạt 237% cùng kỳ. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: đạt 23,7 tỷ đồng bằng 409% so với kế hoạch đạt 1023% cùng kỳ. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: đạt 18,4 tỷ đồng bằng 400% so với kế hoạch đạt 1736% cùng kỳ.

Mức chi trả cổ tức năm 2022: tỷ lệ 40% bằng tiền. Kế hoạch năm 2023, Công ty chia cổ tức bằng tiền mặt là 30%. Mức chia này được công ty thực hiện đều đặn nhiều năm qua.

Với vốn điều lệ 31,23 tỷ; Tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2022 là 174,38 tỷ; trong đó vốn chủ sở hữu là 66,3 tỷ. Sở hữu nhiều bất động sản và tài sản giá trị, tiền mặt dồi dào và đặc biệt là phân phối thương hiệu Bia Hơi Hà Nội tại 183 Hoàng Hoa Thám (với truyền thống hơn 133 năm), sản phẩm gần như mà các đối thủ cạnh tranh chưa có được và luôn thèm khát thâu tóm, sở hữu.

Báo cáo tài chính Quý I năm 2023, doanh thu bán hàng tăng 67%, lợi nhuận sau thuế tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước báo hiệu một năm kinh doanh khởi sắc của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HAT).