Người ăn bún gạo thường xuyên vào bữa sáng, trong thời gian ngắn, cơ thể có thể xuất hiện 5 thay đổi

05-11-2025 - 18:15 PM | Sống

Bún gạo là món “quốc dân” trong bữa ăn người Việt. Nhưng thường xuyên ăn bún gạo vào bữa sáng có tốt?

Trong nền ẩm thực Việt, bún gạo là một món ăn quen thuộc và có thể chế biến thành vô vàn món ăn khác nhau, từ bún chả, bún cá, bún ốc, bún riêu cua, bún bò Huế... Nhiều người có thể ăn các món từ bún gạo cả ngày mà không thấy chán. Cũng vì sự tiện lợi, dễ ăn lại ngon miệng của các món bún gạo nên đây cũng trở thành món ăn sáng quen thuộc trong văn hóa Việt.

Thế nhưng thường xuyên ăn bún gạo vào bữa sáng có tốt?

Các bác sĩ cho rằng bún gạo ăn ngon nhưng giá trị dinh dưỡng không hề cao, chủ yếu là bột gạo, tức là calo + tinh bột. Vitamin và khoáng chất so với hạt gạo nguyên bản còn thấp hơn. Và cái đáng sợ hơn là chúng ta thường ăn bún gạo với nước dùng, mắm, sa tế, dầu ớt… mà đây mới là điểm “kích nổ” loạt nguy cơ sức khỏe.

Người ăn bún gạo thường xuyên vào bữa sáng, trong thời gian ngắn, cơ thể có thể xuất hiện 5 thay đổi- Ảnh 1.

Nếu ngày nào cũng 1 tô bún gạo, cơ thể có thể gặp 5 biến đổi:

- Thiếu chất: Rất nhiều quán bán bún gạo chỉ cho vài miếng rau, vài lát thịt. 1 bữa ăn nên có đủ nhóm đạm - rau - tinh bột. Còn tô bún gạo ngoài hàng, nhiều khi là tinh bột + nước + gia vị. Ăn lâu dài có thể dẫn đến thiếu chất, thiếu protein.

- Dễ tăng cân: Một tô bún gạo kèm đồ ăn kèm (topping) ở ngoài hàng: dầu nhiều, nước dùng mặn, gói tương ớt, mỡ hành… Tổng calo có thể vượt 1000 kcal, tương đương 2 bữa ăn.

- Không tốt cho người huyết áp cao: Muối (natri) trong nước dùng + gói sốt là rất cao. Mỗi ngày một tô bún gạo, muối vào cơ thể vượt tiêu chuẩn Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị, tăng nguy cơ tăng huyết áp.

- Hại xương: Cơ chế khoa học chỉ ra ăn mặn khiến cơ thể buộc phải thải natri, kéo theo thải canxi. Hậu quả lâu dài là gây loãng xương, xương giòn dễ gãy.

- Nguy cơ nhiễm độc “axit gạo lên men”: Các loại bún ướt như bún tươi, bún xào nếu bảo quản sai, lên men sai… dễ nhiễm axit gạo lên men độc tính cực cao, nấu chín cũng không phá hủy hết. Ca ngộ độc loại này tỷ lệ tử vong từng được ghi nhận tại Trung Quốc 40-100%.

Có phải bún gạo là “thủ phạm”?

Không. Bún gạo bản chất là thực phẩm GI thấp (chỉ số đường huyết thấp hơn cơm). Vấn đề là cách ăn + tần suất + topping quá nhiều dầu - muối.

Muốn vừa ăn bún gạo vừa an toàn, bạn nên nhớ:

- 1 tuần 2-3 lần là hợp lý, không nên ngày nào cũng ăn.

- Giảm bớt gói dầu, gói sốt.

- Tăng rau lên bằng lượng bún.

- Thêm nguồn đạm (trứng, thịt gà, thịt nạc).

- Không ăn nước dùng quá mặn, hạn chế uống hết nước.

Và nhớ mỗi ngày nên ăn 12 loại thực phẩm trở lên, mỗi tuần 25 loại trở lên.

Không có món nào là “thần dược”. Và cũng không có món nào “ăn mãi không sao”. Đồ ăn cần đa dạng, đó mới là giá đỡ thật sự cho sức khỏe.

Nguồn và ảnh: The Paper

Những người ‘đại kỵ’ với bún, thèm đến mấy cũng không nên ăn

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

