Người Anh đang 'nghèo hơn' người Pháp và Đức

Hãng tin Bloomberg cho hay nền kinh tế Anh sau 15 năm giảm tốc đã khiến các hộ gia đình tại đây nghèo hơn 8.300 Bảng, tương đương 10.550 USD so với Pháp, Đức, Australia, Canada và Hà Lan.

Mức sống tại đây cũng giảm 3% so với đỉnh điểm năm 2020 và đang tiếp tục đi xuống trước khi có thể hồi phục vào năm 2025.



Kết quả nghiên cứu này được công bố bởi tổ chức Resolution Foundation và Trung tâm hiệu suất kinh tế (CEP) thuộc trường đại học kinh tế London.

Thách thức

"Nền kinh tế Anh đã chứng kiến 15 năm giảm tốc với năng suất lao động đang ở mức thấp so với nhiều nước phát triển khác. Trong thập niên 1990 và đầu 2000, nước Anh đã bắt kịp về năng suất so với Pháp, Đức hay Mỹ. Thế nhưng kể từ giữa thập niên 2000, nền kinh tế bắt đầu đi xuống", báo cáo dài 300 trang ghi rõ.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các hộ gia đình ở Anh không chỉ nghèo hơn 25% so với những nước phát triển khác mà nếu chỉ tính những hộ nghèo thì tỷ lệ này còn tăng lên đến 37%.

Báo cáo trên cho thấy bình quân mỗi người lao động tại Anh đã mất 10.700 Bảng thu nhập, tương đương 13.570 USD mỗi năm do sự chậm tăng lương thực tế so với các nền kinh tế phát triển khác.

Mức tăng lương của lao động Anh hầu như đi ngang vì lạm phát quá cao. Thậm chí báo cáo còn cho thấy khoảng 9 triệu lao động trẻ của nước này chưa từng được làm việc trong một nền kinh tế có mức tăng trưởng lương bình quân liên tục.

Đồng quan điểm, nghiên cứu của Bloomberg cũng cho thấy năng suất lao động bình quân giờ của người Anh hiện đang thấp hơn 24% so với thời kỳ trước khủng hoảng 2008.

Tờ Financial Times (FT) cho hay trong khoảng 1993-2007, sản lượng bình quân giờ của Anh tăng 33% thì con số này chỉ còn 7% trong khoảng 2007-2021.

Mức tăng lương thực tế theo giờ tại Anh đạt 28% trong khoảng 1993-2007 thì chỉ còn 8% trong khoảng 2007-2021.

Báo cáo của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho thấy mức GDP bình quân đầu người tại Anh tăng 46% trong khoảng 1992-2007 thì tỷ lệ này chỉ còn 6% trong khoảng 2007-2022.

Con số này chỉ cao hơn mỗi Italy khi nền kinh tế này giảm 2%, còn lại Anh thua hầu hết các thành viên còn lại của OECD.

Tính đến năm 2018, dù mức sống vẫn tăng nhưng thu nhập bình quân hộ gia đình tại Anh đã thấp hơn 48% so với Canada, 37% so với Australia và 20% so với Đức. Nếu tính riêng những hộ nghèo thì Anh thấp hơn 27% thu nhập so với Pháp và Đức.

Vì đâu nên nỗi

Theo Bloomberg, nền kinh tế Anh bắt đầu bộc lộ nhiều điểm yếu kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008 và trở nên bấp bênh hơn nữa kể từ sau Brexit. Thế rồi đại dịch Covid-19 nổ ra đã khiến những điểm yếu này bộc lộ rõ ràng.

Hàng loạt những yếu tố như dân số lão hóa nhanh làm xói mòn lực lượng lao động, biến động địa chính trị như Brexit hay cuộc khủng hoảng năng lượng đã dồn vào tác động đến nền kinh tế.

Thâm hụt ngân sách do cứu trợ mùa dịch buộc chính phủ Anh phải giữ mức thuế cao kỷ lục để giải quyết nợ công ở mức gần 100% GDP.

Tồi tệ hơn, tình hình lạm phát phi mã hậu đại dịch đã buộc chính quyền London phải cố gắng siết chặt đầu tư công và tăng lãi suất cao ngất.

Tuy nhiên chính điều này lại ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, khiến mức lương của lao động đi ngang và làm nhiều người nghèo hơn so với các hộ gia đình ở những quốc gia phát triển tương đương.

Hãng tin Bloomberg nhận định việc thiếu đầu tư công đã kìm hãm đà đổi mới, phát triển công nghệ cũng như làm chậm tiến trình ứng dụng các ý tưởng mới cho nền kinh tế Anh.

"Nếu đầu tư công tại Anh có thể tương đương mức bình quân tại Pháp, Đức hay Mỹ kể từ khủng hoảng 2008 đến nay thì GDP của nước này đã có thể cao hơn 4%, đồng thời giúp mức lương tăng thêm 1.250 Bảng mỗi năm", báo cáo của Resolution ghi rõ.

Tờ FT cho hay trong 40 năm tính đến năm 2022, tỷ lệ đầu tư cố định của Anh thuộc hàng thấp nhất trong nhóm G7. Nếu tính trong OECD thì tỷ lệ đầu tư công bình quân cũng cao hơn gần 50% so với Anh.

Hiện chính phủ Anh đang có kế hoạch cắt giảm đầu tư công xuống còn 1,8% GDP từ nay đến năm 2028-2029. Thế nhưng báo cáo của Resolution thì lại kiến nghị nên tăng đầu tư công lên 3% GDP để bắt kịp đà tăng trưởng của những nền kinh tế khác.

Phía Resolution cho rằng những biện pháp kích thích kinh tế của họ có thể giúp nước Anh tăng thêm 7% GDP trong 15 năm tới.

Đồng quan điểm, tờ Fortune thì cho hay mặc dù tăng trưởng của kinh tế Anh hiện tốt hơn so với Đức, vốn đang gặp nhiều thách thức, nhưng nước này sẽ gặp khó trong công cuộc kích thích tăng trưởng cao hơn nữa.

"Đã đến lúc người Anh nên đầu tư cho tương lai thay vì sống mãi với hào quang quá khứ. Việc bị bỏ lại phía sau khiến kinh tế Anh có cơ hội để thể hiện mình, vươn lên bắt kịp cùng các nước phát triển khác. Đời sống của người dân sẽ được cải thiện và thu nhập bình quân hộ gia đình có thể tăng thêm hơn 8.000 Bảng nếu Anh bắt kịp được với Pháp, Đức và Australia về tốc độ tăng trưởng bình quân", CEO Torsten Bell của Resolution nhận định.

*Nguồn: Bloomberg, Fortune