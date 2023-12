Trong tiềm thức của mọi người, gầy sẽ khỏe mạnh và sống lâu hơn béo, nhưng một số nghiên cứu của các chuyên gia đã thay đổi quan niệm này.

Người béo và người gầy: Ai sống lâu hơn?

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa nổi tiếng "JAMA" cho rằng: Đối với người trưởng thành, cứ tăng 5 kg thì nguy cơ tử vong sau khi bước vào tuổi già sẽ tăng khoảng 10%, và tỷ lệ mắc bệnh về tim mạch cũng tăng 25%.

Tạp chí y khoa có uy tín "The Lancet" cũng khẳng định kết luận trên, đồng thời cho biết thêm nếu cơ thể gầy quá sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Tuổi thọ của nam và nữ có thể bị rút ngắn tới 4 đến 5 năm. Nói cách khác, quá béo hoặc quá gầy đều không tốt và những người hơi mập thường sống lâu hơn.

Nếu bạn thắc mắc làm sao để biết mình béo hay gầy, đừng lo lắng, có những chỉ số thực sự phù hợp để đánh giá bạn có béo hay không!



Hiện nay, một chỉ số thường được sử dụng để đánh giá béo và gầy là chỉ số khối cơ thể (BMI), chỉ số BMI bình thường ở mức 18,5-23,9. Nếu chỉ số BMI thấp hơn 18,5 thì được coi là gầy, từ 24 đến 27,9 tức là thừa cân, còn nếu chỉ số hơn 28 thì bạn thuộc loại béo phì.Cần nói thêm ở đây, chỉ số khối cơ thể (BMI) = cân nặng (kg) ÷ [chiều cao (m)] bình phương. Nếu một người nặng 60kg và cao 1,7 mét thì chỉ số khối cơ thể (BMI) = 60 ÷ (1,7 × 1,7) = 20,76.

Tuy nhiên, phương pháp đánh giá độ béo, gầy này không phù hợp với những người trên 60 tuổi, điều này chủ yếu là do những người ở độ tuổi này có nhiều yếu tố tác động khiến chỉ số BMI cao hoặc thấp hơn thông thường như trao đổi chất chậm hơn hay các bệnh lý tim mạch, cao huyết áp. Nhiều cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng đối với người già trên 60 tuổi, nếu chỉ số khối cơ thể từ 25 đến 29,9 thì tỷ lệ tử vong của họ là thấp nhất.

Sang tuổi 60, thể trạng nào sống thọ hơn?

Chúng ta đều biết rằng khi một người 60 tuổi, cơ thể sẽ xuất hiện nhiều loại bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch vành,…chỉ có thể đảm bảo sự ổn định của bệnh thông qua thuốc uống và cải thiện lối sống. Trong số đó, yếu tố quan trọng hơn cả là kiểm soát chế độ ăn uống bởi khi về già, chức năng tiêu hóa thường suy giảm, phải kiêng khem nhiều thứ, điều này dễ gây suy dinh dưỡng.

Trong khi đó, muốn duy trì chức năng miễn dịch bình thường thì cần phải có cơ sở vật chất nhất định mà thành phần chính của kháng thể là protein. Khi bị suy dinh dưỡng thì khả năng miễn dịch của người cao tuổi sẽ bị giảm sút, cơ thể sẽ dễ bị nhiễm trùng, nhiễm bệnh hơn.

Ngoài ra, nguy cơ mắc các bệnh của người già cũng cao hơn người trẻ, lúc này nếu bị suy dinh dưỡng thì khả năng kháng bệnh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, việc duy trì một cân nặng vừa phải khi bước sang độ tuổi 60 mới là tốt nhất cho sức khỏe.



Với những người cần tăng cân, lựa chọn tốt nhất để tăng cân không phải là mỡ mà là cơ bắp. Cơ bắp là yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe cho người già, nếu lượng cơ bắp không đủ sẽ làm tăng nguy cơ loãng xương, gãy xương, tiểu đường, tim mạch,…

Có một số nghiên cứu chỉ ra rằng sau 60 tuổi, cơ bắp bắt đầu co lại ở các mức độ khác nhau, trong đó nam giới co lại 4% và nữ giới co lại 6% sau mỗi 10 năm. Nếu trọng lượng quá nhẹ, khả năng bị gãy xương sẽ tăng lên. Với người lớn tuổi, tốc độ lành vết thương sẽ chậm hơn, vì thế mà có thể bỏ lỡ cơ hội phẫu thuật. Như vậy họ sẽ phải nằm trên giường trong thời gian dài, điều này sẽ làm tăng nguy cơ tử vong.

2 bài tập giúp cơ thể khỏe khoắn, tăng cân lành mạnh

Như đã nói ở trên, sau khi bước vào tuổi 60, sự lựa chọn tốt nhất để tăng cân không phải là mỡ mà là cơ bắp. Nếu bạn muốn tăng số lượng và chất lượng cơ bắp của chính mình, hãy tiếp tục tập thể dục. Dưới đây là 3 bài tập giúp bạn tăng cân an toàn mà bạn có thể tham khảo:

1. Chạy bộ

Chạy bộ mỗi ngày là bài tập giúp bạn tăng cân hiệu quả mà rất an toàn. Khi chạy bộ, hầu hết các nhóm cơ của bạn sẽ được vận động từ nhẹ nhàng cho đến vận động mạnh, từ đó giúp cho các nhóm cơ này phát triển tốt hơn. Ngoài ra, việc chạy bộ thường xuyên cũng giúp bạn ăn ngon miệng hơn, trao đổi chất trong cơ thể tốt hơn nên chắc chắn sẽ cải thiện cân nặng của bạn.

2. Bơi lội

Môn bơi cũng là một trong những bộ môn thể thao được nhiều người tập luyện để tăng cân nhất hiện nay. Giống với chạy bộ, bơi lội cũng cần sự hoạt động mạnh của toàn cơ thể từ tay, chân, cơ bụng khiến cho các nhóm cơ này nở nang hơn, săn chắc hơn. Ngoài ra việc hoạt động dưới nước liên tục cũng giúp cho bạn có cảm giác đói, thèm ăn giúp bạn ăn ngon miệng hơn và tăng cân một cách hiệu quả nhanh chóng lại an toàn.

( Tổng hợp)