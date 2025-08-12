Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người cha đơn thân bán bánh xèo nuôi 2 con song sinh tự kỷ ở TP.HCM, từ chối nhận tiền hỗ trợ vì lý do này

12-08-2025 - 10:34 AM | Sống

Vợ bỏ đi để lại hai đứa con trai sinh đôi mắc chứng tự kỷ, anh Huỳnh Dần (Xã Đông Thạnh, TP.HCM) chỉ có thể dựa vào quán bánh xèo nhỏ không tên mưu sinh mỗi ngày.

Clip: Người cha và quán bánh xèo vô danh

Trên một góc đường tại xã Đông Thạnh (TP.HCM), có một quán bánh xèo nhỏ không tên. Người đàn ông đứng bếp với thân hình gầy nhỏ, đã ngoài 50 tuổi, tay vừa thoăn thoắt đổ từng muỗng bột vào trong khuôn nóng, vừa đảo mắt trông theo hai đứa con trai song sinh mắc chứng tự kỷ.

Người cha đơn thân bán bánh xèo nuôi 2 con song sinh tự kỷ ở TP.HCM, từ chối nhận tiền hỗ trợ vì lý do này- Ảnh 1.

Anh Huỳnh Dần cùng quán bánh xèo

Vợ bỏ đi đã lâu, anh trong cảnh “gà trống nuôi con”. Đổ bánh, bưng nước, dọn bàn, rửa chén, chăm con… một mình người đàn ông nhỏ thó xoay sở với đủ thứ việc trong ngày cùng quán bánh xèo “vô danh”. Đó chính là câu chuyện của anh Huỳnh Dần (Xã Đông Thạnh, TP.HCM).

“Tôi bán bánh xèo từ năm 2018 tới giờ. Trước là bà xã bán, giờ bà ấy bỏ đi thì mình bán. Vất vả thế nào cũng làm, miễn là nuôi được con.” – vài câu nói ngắn ngủi, nhưng đủ để hình dung hết những nhọc nhằn anh đã trải qua.

Người cha đơn thân bán bánh xèo nuôi 2 con song sinh tự kỷ ở TP.HCM, từ chối nhận tiền hỗ trợ vì lý do này- Ảnh 2.

Người cha đơn thân bán bánh xèo nuôi 2 con song sinh tự kỷ ở TP.HCM, từ chối nhận tiền hỗ trợ vì lý do này- Ảnh 3.

Người cha đơn thân bán bánh xèo nuôi 2 con song sinh tự kỷ ở TP.HCM, từ chối nhận tiền hỗ trợ vì lý do này- Ảnh 4.

Người cha đơn thân bán bánh xèo nuôi 2 con song sinh tự kỷ ở TP.HCM, từ chối nhận tiền hỗ trợ vì lý do này- Ảnh 5.

Nhắc đến hai đứa con sinh năm 2015, anh Dần chỉ biết cười khổ. Dù đã 11 tuổi, nhưng do bệnh tật, điều duy nhất các bé có thể làm để phụ cha là quanh quẩn bên quán. Kinh tế khó khăn, anh đành bất lực trước hai đứa trẻ khờ dại, chỉ bập bẹ gọi được vài tiếng “ba”.

“Mấy năm trước, tôi còn cố gắng đưa các cháu đi can thiệp trị liệu, từ năm 2017 đến 2021. Nhưng từ đó đến nay, tôi không còn khả năng nữa. Đi học thì mỗi đứa chỉ nói được vài từ. Đứa gầy hơn thì dù kêu gì cũng chỉ đáp lại ‘ba’, ‘đổ bánh’…” – anh chia sẻ, giọng nghẹn lại.

Người cha đơn thân bán bánh xèo nuôi 2 con song sinh tự kỷ ở TP.HCM, từ chối nhận tiền hỗ trợ vì lý do này- Ảnh 6.

May mắn, câu chuyện về anh sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Cũng kể từ đó, dù bận rộn hơn nhưng quán bánh cũng dần trở nên đông đúc. Ba cha con cũng đỡ phần nào gánh nặng về kinh tế.

Nói mệt nhưng nụ cười đã dần rạng rỡ hơn trên gương mặt người cha khắc khổ: “Thu nhập tốt hơn, còn tốt hơn bao nhiêu thì mình không tính được. Nhưng mệt hơn nha.”

Người cha đơn thân bán bánh xèo nuôi 2 con song sinh tự kỷ ở TP.HCM, từ chối nhận tiền hỗ trợ vì lý do này- Ảnh 7.

Mặc dù vậy, anh vẫn luôn bận lòng bởi có nhiều người do muốn giúp cha con phần nào bớt gánh nặng đã chủ động không nhận tiền thừa. Đôi khi chỉ là thừa 5.000 hay 10.000 đồng cũng khiến anh không khỏi ngại ngùng.

“Tôi không nhận đâu, nhưng có người mua bánh 70.000 đồng, đưa 100.000 rồi bỏ đi luôn, không lấy tiền thối. Tôi nói mãi họ cũng không lấy. Tiền đó như là bo thôi, nhưng thật sự tôi rất ngại. Vì nhiều người còn khó khăn hơn mình mà".

Theo Phạm Trang - Ảnh, clip: Di Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngôi trường ở Gia Lai lần đầu tiên có học sinh giành "cú đúp" huy chương Vàng - Bạc tại 2 cuộc thi Tin học quốc tế

Ngôi trường ở Gia Lai lần đầu tiên có học sinh giành "cú đúp" huy chương Vàng - Bạc tại 2 cuộc thi Tin học quốc tế Nổi bật

Người phụ nữ sở hữu 9 căn chung cư cho thuê 13 triệu đồng/tháng vẫn “khóc ròng”: “4 năm nay ngày nào cũng mất ăn mất ngủ”

Người phụ nữ sở hữu 9 căn chung cư cho thuê 13 triệu đồng/tháng vẫn “khóc ròng”: “4 năm nay ngày nào cũng mất ăn mất ngủ” Nổi bật

Người EQ thấp thích tiêu tiền vào 5 điều này - Đứng đầu là chi tiền để “phông bạt”

Người EQ thấp thích tiêu tiền vào 5 điều này - Đứng đầu là chi tiền để “phông bạt”

10:16 , 12/08/2025
5 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt khiến bản thân bị tổn hại, nhiễm kim loại nặng, dễ gây ung thư

5 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt khiến bản thân bị tổn hại, nhiễm kim loại nặng, dễ gây ung thư

10:04 , 12/08/2025
CHÍNH THỨC: Lịch tựu trường của học sinh 34 tỉnh thành, vậy là sắp đi học rồi!

CHÍNH THỨC: Lịch tựu trường của học sinh 34 tỉnh thành, vậy là sắp đi học rồi!

10:00 , 12/08/2025
Mọi cuộc gọi có nội dung này đều là lừa đảo

Mọi cuộc gọi có nội dung này đều là lừa đảo

09:54 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên