Người có gan, thận khỏe thường làm 4 điều vào buổi sáng: Nếu bạn làm đủ thì xin chúc mừng!

Có những thói quen buổi sáng đặc biệt tốt cho gan, thận (Ảnh minh họa)

Gan và thận được ví là cơ quan nắm giữ sinh mệnh của con người bởi chúng đảm nhận nhiều chức năng quan trọng, trong đó có lọc và loại bỏ những chất độc hại ra khỏi cơ thể. Để đảm bảo cho 2 cơ quan này luôn khỏe mạnh, chúng ta nên có một lối sống lành mạnh với những thói quen tốt. Tờ Times Now News của Ấn Độ gợi ý, ngay từ buổi sáng - thời điểm bắt đầu một ngày mới - chúng ta nên làm ngay 4 điều này để giúp gan, thận luôn khỏe mạnh và tăng cường sức khỏe tổng thể.

1. Uống nước

Khoảng 70% trọng lượng cơ thể người là nước. Chính vì thế, tất cả các cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả gan và thận đều cần nước để có thể hoạt động một cách trơn tru. Trong khi ngủ, cơ thể không được bổ sung nước nên khi thức giấc, bạn sẽ rơi vào tình trạng mất nước. Do đó, khi thức dậy, bạn nên uống nước để bù cho lượng nước đang mất.

2. Tập thể dục

Tập thể dục vào buổi sáng không chỉ giúp lưu thông máu tốt hơn, hỗ trợ tiêu hóa mà còn thúc đẩy quá trình đào thải độc tố tại gan và thận. Một nghiên cứu được đăng tải trên The International Journal of Sports Medicine cho thấy, tập thể dục thường xuyên có thể tăng cường chức năng gan và thúc đẩy quá trình giải độc tổng thể trong cơ thể. Dù bạn chọn đi bộ nhanh, chạy bộ hay tập thể dục nhịp điệu, việc thực hiện hoạt động thể chất hàng ngày góp phần đáng kể trong việc duy trì sức khỏe của gan và thận.

Yoga là môn cực tốt cho gan, thận (Ảnh minh họa)

Mặc dù vậy, theo tờ Times of India, yoga được đánh giá là bộ môn tốt nhất mà mọi người nên tập vào buổi sáng để duy trì chức năng gan, thận. Một nghiên cứu được đăng tải trên The Journal of Alternative and Complementary Medicine cho thấy, tập yoga có thể cải thiện chức năng của gan và thận bằng cách giảm căng thẳng và tăng cường lưu thông máu. Các bài tập yoga đặc biệt tốt cho gan, thận là các bài tập thở, các động tác cúi người về phía trước và vặn người.

3. Ăn một bữa sáng với các thực phẩm tốt cho gan, thận

Một bữa sáng lành mạnh với các thực phẩm tốt cho gan, thận sẽ giúp ích rất nhiều trong việc cân bằng và duy trì hoạt động của 2 cơ quan trọng yếu này. Theo các chuyên gia, mọi người nên chọn ăn các thực phẩm tươi và bổ dưỡng. Mọi người có thể uống một cốc nước chanh ấm trong bữa sáng vì thức uống này chứa nhiều vitamin C - 1 chất chống oxy hóa có tác dụng hỗ trợ chức năng gan, thận. Các nghiên cứu cũng cho thấy, vitamin C có tác dụng cải thiện sức khỏe gan, đặc biệt ở những người mắc các bệnh về gan.

Thực phẩm giàu vitamin C rất tốt cho gan, thận (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, bạn có thể bổ sung các thực phẩm như tỏi, nghệ và rau xanh để cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng thiết yếu giúp tăng cường quá trình thải độc tự nhiên của gan, thận. Bạn cũng có thể ăn thêm các loại trái cây có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa như nho, nam việt quất để tăng cường sức khỏe của gan, thận và ngăn ngừa sự tích tụ mỡ tại 2 cơ quan này.

4. Tắm

Theo các chuyên gia, tắm vào buổi sáng không chỉ giúp bạn cảm thấy sảng khoái hơn mà còn giúp tăng cường chức năng loại bỏ độc tố của gan và thận. Khi tắm buổi sáng, bạn nên tắm bằng nước ấm và dùng những bàn chải mềm để mát xa nhẹ nhàng làn da. Việc làm này sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, đồng thời kích thích dẫn lưu bạch huyết, đẩy mạnh quá trình loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể.

(Nguồn: Times of India, Times Now News)