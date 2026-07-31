Người có liên quan với số điện thoại, tài khoản Zalo, Facebook sau khẩn trương trình báo công an

Mạng xã hội đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho các đối tượng lừa đảo, đặc biệt là hình thức rao bán phương tiện giao thông với mức giá siêu rẻ để đánh vào lòng tham của người dùng. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an thành phố Đà Nẵng hiện đang mở rộng điều tra một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn xảy ra tại Đà Nẵng và lan rộng ra nhiều tỉnh thành trên cả nước. Vụ án nghiêm trọng này do đối tượng Ngô Văn Mẫn trực tiếp cầm đầu và thực hiện.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, bắt đầu từ tháng 9 năm 2024, Ngô Văn Mẫn đã lập và sử dụng một tài khoản Facebook mang tên "Nguyễn Thanh Toàn" để liên tục đăng tải các bài viết rao bán xe mô-tô. Những chiếc xe này luôn được quảng cáo với mức giá hấp dẫn và thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của thị trường. Khi có người sập bẫy và ngỏ ý muốn mua, đối tượng lập tức sử dụng các số điện thoại liên kết Zalo là 0905543202 và 0703347563 để trao đổi trực tiếp, từ đó bắt đầu dàn dựng kịch bản lừa đảo bài bản.

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Ban đầu, Mẫn sẽ yêu cầu nạn nhân chuyển trước một khoản tiền nhỏ vào các tài khoản ngân hàng để đặt cọc giữ xe. Ngay sau khi nhận được tiền cọc, đối tượng không giao xe mà tiếp tục vẽ ra vô số lý do mập mờ như cần tiền để làm hồ sơ mua xe, lo liệu thủ tục trả góp, đóng phí sang tên đổi chủ hoặc các khoản phụ phí phát sinh khác nhằm ép buộc người mua chuyển thêm tiền. Quá trình giao dịch này cứ thế kéo dài cho đến khi vơ vét được số tiền lớn từ nạn nhân, kẻ lừa đảo sẽ lập tức cắt đứt mọi phương thức liên lạc và tẩu tán tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra và nhanh chóng thu hồi tài sản, cơ quan chức năng phát đi thông báo đến quần chúng nhân dân. Những ai đã từng sập bẫy giao dịch mua xe mô-tô hoặc thực hiện việc chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng Ngô Văn Mẫn qua các tài khoản ngân hàng liên quan cần sớm trình báo cơ quan chức năng.

Các nạn nhân hãy nhanh chóng liên hệ trực tiếp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng tại trụ sở số 80 đường Lê Lợi, thành phố Đà Nẵng hoặc liên hệ trực tiếp Thiếu tá Nguyễn Hoài Nam (SĐT: 0934.960.980) để cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan nhằm giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng