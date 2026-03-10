Người có nhiều bất động sản cho thuê kê khai và nộp thuế thế nào?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2026 quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Trong đó, nghị định làm rõ cách xác định thu nhập tính thuế, thời hạn khai thuế cũng như địa điểm nộp hồ sơ thuế đối với cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản.

Theo quy định, cá nhân cho thuê bất động sản được trừ tối đa 500 triệu đồng doanh thu mỗi năm trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê ở các địa điểm khác nhau, cá nhân được trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với một hoặc một số hợp đồng cho thuê bất động sản do cá nhân lựa chọn nhưng tổng mức được trừ không quá 500 triệu đồng một năm đối với tất cả hợp đồng cho thuê bất động sản.

Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản được lựa chọn chưa trừ đủ 500 triệu đồng, cá nhân được tiếp tục lựa chọn các hợp đồng cho thuê bất động sản khác để được tiếp tục trừ cho đến khi trừ đủ 500 triệu đồng;

Trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê ở các địa điểm khác nhau và có quy định bên đi thuê khai thay, nộp thay thuế, khi lựa chọn hợp đồng cho thuê bất động sản để áp dụng mức được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân, cá nhân cho thuê bất động sản và bên đi thuê phải quy định rõ trong hợp đồng cho thuê bất động sản nội dung khai thay, nộp thay thuế và số tiền được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản có quy định khai thay, nộp thay thuế nhưng chưa trừ đủ 500 triệu đồng thì cá nhân được tiếp tục lựa chọn các hợp đồng cho thuê bất động sản khác để tiếp tục được trừ cho đến khi trừ đủ 500 triệu đồng.

Cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản thực hiện khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và gửi hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê theo mẫu số 01/BĐS và phụ lục bảng kê chi tiết bất động sản theo mẫu số 01/BK-BĐS.

Trường hợp cá nhân có nhiều bất động sản cho thuê trên cùng địa bàn một tỉnh, thành phố hoặc ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, người nộp thuế được kê khai tổng hợp chung các bất động sản trên một hồ sơ khai thuế và lựa chọn một cơ quan thuế nơi có bất động sản cho thuê để nộp hồ sơ, trừ trường hợp tổ chức đi thuê thực hiện khai thuế và nộp thuế thay. Tuy nhiên, cá nhân vẫn phải kê khai doanh thu, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân phải nộp tương ứng với từng địa điểm có bất động sản cho thuê.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định điều khoản chuyển tiếp đối với các hợp đồng cho thuê bất động sản đã ký trước năm 2026. Cụ thể, đối với các hợp đồng phát sinh trước ngày 1/1/2026 và thời hạn còn lại của hợp đồng trên 6 tháng, nếu cá nhân đã nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân thì được điều chỉnh lại mức doanh thu không chịu thuế theo quy định mới của nghị định. Trường hợp doanh thu còn lại của hợp đồng vượt trên 500 triệu đồng thì tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định tại nghị định này và phần thuế đã nộp trước đó (nếu có) sẽ được xử lý theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa.



