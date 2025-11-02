Người có sức ảnh hưởng ở Trung Quốc phải chứng minh chuyên môn

(Ảnh minh họa: NY Times)

Theo đó, người có sức ảnh hưởng làm sáng tạo nội dung ở Trung Quốc phải chứng minh trình độ chuyên môn trước khi đăng bài về các chủ đề như tài chính, y tế, giáo dục hoặc pháp luật.

Động thái mới của Trung Quốc đánh dấu bước siết chặt chưa từng có đối với giới sáng tạo nội dung, buộc họ phải có trách nhiệm hơn với nội dung mình chia sẻ.

Theo quy định mới được ban hành, chính phủ Trung Quốc yêu cầu những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội chỉ được phép bình luận về các chủ đề nghiêm túc như y học, tài chính, giáo dục hay pháp luật nếu có bằng cấp, giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ chuyên môn phù hợp.

Quy định này do Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) ban hành vào ngày 25/10. Theo Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, đây được xem là biện pháp mạnh tay nhằm ngăn chặn tình trạng lan truyền thông tin sai lệch trên Internet - vấn đề đang ngày càng nhức nhối tại quốc gia đông dân nhất nhì thế giới này.

(Ảnh: China Film Insider)

Quy định nhằm hạn chế thông tin sai lệch, bảo vệ công chúng khỏi những lời khuyên không đúng hoặc gây hiểu lầm. Nguyên nhân là do tư vấn từ người có sức ảnh hưởng trên mạng đã trở thành lựa chọn của nhiều người dân, thay thế cho các chuyên gia truyền thống.

CAC yêu cầu các nền tảng phải xác minh thông tin, hiển thị cảnh báo hoặc dẫn nguồn rõ ràng, đồng thời gỡ bỏ những nội dung không tuân thủ. Các mạng xã hội như Douyin, Bilibili và Weibo sẽ chịu trách nhiệm xác minh thông tin của người sáng tạo, đảm bảo các bài đăng bao gồm trích dẫn và tuyên bố miễn trừ cần thiết. Người vi phạm có thể bị xóa bài, khóa tài khoản hoặc phạt tiền lên đến 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD).

Giới quan sát cho rằng đây là một trong những hệ thống kiểm chứng bằng cấp khắt khe nhất thế giới đối với các nhà sáng tạo nội dung, nhằm bảo vệ lợi ích công chúng và củng cố lòng tin vào thông tin trực tuyến. Tuy nhiên, quy định này cũng làm dấy lên tranh luận về nguy cơ kiểm duyệt và hạn chế tự do ngôn luận.

Mặc dù vậy, CAC khẳng định các quy định mới không áp dụng với nội dung đời sống, ẩm thực hay giải trí. Chẳng hạn, một blogger ẩm thực có thể thoải mái đánh giá món ăn đường phố, miễn là họ không tuyên bố rằng "món này có thể chữa ung thư".

Theo trang công nghệ 36Kr, khoảng 90% nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực y tế và tài chính có thể bị ảnh hưởng. Thực trạng này buộc họ phải hợp tác với chuyên gia được cấp chứng chỉ hoặc chuyển hướng sang các chủ đề nhẹ nhàng hơn.

Hãng Sina Tech cho biết nhiều nền tảng lớn ở Trung Quốc đã bắt đầu triển khai hệ thống xác minh thông tin.