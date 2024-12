Người có ý định tham gia bảo hiểm nhân thọ cần biết: Đừng “ngại” chỉ vì những quan niệm sai lầm này

Định kiến bảo hiểm nhân thọ là đa cấp

Đây là định kiến khiến nhiều người còn ngần ngại tham gia bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên trên thực tế, bản chất của bảo hiểm nhân thọ và kinh doanh đa cấp là hoàn toàn khác nhau.

Hoạt động đa cấp là một mô hình kinh doanh tự giác, với nhiều thành viên cùng tham gia và được hưởng lợi từ những đơn hàng thành công. Điều này trái ngược với ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm nhân thọ là hỗ trợ tài chính, bảo vệ người tham gia và gia đình trước các rủi ro trong cuộc sống.

Ngoài ra, những công ty bảo hiểm uy tín trên thị trường có thể đảm bảo tính công khai và minh bạch của hợp đồng, giúp người mua nắm rõ quyền lợi liên quan tới sản phẩm cũng như kiểm soát hiệu quả rủi ro. Việc kinh doanh bảo hiểm cũng được quy định rất chặt chẽ, được bảo vệ bởi pháp luật và nhà nước, nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho người tham gia bảo hiểm.

Do đó, bảo hiểm là một giải pháp tài chính thiết thực với đời sống, không nên bị với loại hình đa cấp không chính thống.

Công ty bảo hiểm từ chối bồi thường

Việc bảo hiểm nhân thọ từ chối bồi thường là có xảy ra nếu người tham gia bảo hiểm không tuân thủ theo đúng điều khoản trong hợp đồng đã được ký kết. Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, công ty bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng bảo hiểm và từ chối thực hiện chi trả quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm nếu phát hiện ra Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm để được trả tiền bảo hiểm hoặc được bồi thường.

Ngoài ra, một số trường hợp cũng sẽ không được bồi thường nếu nằm trong danh mục từ chối thanh toán của sản phẩm bảo hiểm hoặc do hợp đồng bảo hiểm đã hết hiệu lực.

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho chính bản thân, khách hàng cần kê khai thông tin một cách trung thực để đảm bảo không xảy ra trường hợp bị từ chối bồi thường do sai lệch thông tin, đồng thời đọc kỹ các điều khoản trước khi ký.

Bảo hiểm nhân thọ chỉ dành cho “nhà giàu”?

Một hợp đồng bảo hiểm có nhiều mức phí khác nhau, khoảng 50 triệu hoặc có thể lên đến vài chục tỷ đồng, tùy theo nhu cầu bảo vệ hoặc tích lũy của mỗi người. Nếu tham gia bảo hiểm có mức phí khoảng 200 – 300 triệu đồng, thời hạn 20 năm thì mỗi năm mức phí khách hàng phải đóng chỉ dao động khoảng 10 – 15 triệu đồng. Trên thị trường hiện nay cũng có nhiều sản phẩm bảo hiểm cho phép thay đổi mức đóng phí linh hoạt, khách hàng có thể tăng phí để gia tăng quyền lợi hoặc giảm phí khi điều kiện cuộc sống khó khăn.

Tuy nhiên khách hàng chỉ nên tham gia các gói bảo hiểm nhân thọ phù hợp với thu nhập của mình, yêu cầu hàng tháng trích khoảng 10-15% thu nhập để đảm bảo không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hàng ngày.

Tiền mua bảo hiểm sẽ bị “mất giá”?

Ngày nay, các sản phẩm bảo hiểm thường kết hợp thêm quyền lợi Đầu tư và Tiết kiệm tùy theo sản phẩm và những điều khoản trong hợp đồng. Tuy nhiên nhiều khách hàng vì hiểu sai về bản chất của bảo hiểm nhân thọ lại chọn tham gia với mong muốn xem bảo hiểm nhân thọ như một hình thức đầu tư là chính. Khi nhận thấy số tiền thu được ít hơn hoặc chậm hơn các hình thức tiết kiệm khác như gửi tiền ngân hàng, đầu tư vàng hay bất động sản...thì thấy hối hận, cho rằng không nên mua bảo hiểm nhân thọ.

Đúng là bảo hiểm nhân thọ có thể mang đến lợi nhuận ít hơn so với các kênh đầu tư sinh lời khác nhưng tính an toàn và bảo vệ lại cao. Trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực khách hàng không may mắn gặp phải rủi ro thì có thể nhận được số tiền bảo hiểm lớn hơn gấp nhiều lần số tiền đóng trước đó, tùy theo mức độ rủi ro và hợp đồng bảo hiểm đã ký. Ngoài ra, khi mua bảo hiểm nhân thọ, người tham gia bảo hiểm vẫn được hưởng lãi chia, các khoản thưởng hoặc lãi suất ổn định đối với các sản phẩm bảo hiểm đầu tư.

Một khi đã đóng bảo hiểm thì khó rút tiền về?

Thực tế là khi đã ký hợp đồng và bắt đầu đóng phí bảo hiểm, khách hàng vẫn có thể thực hiện rút 1 phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm nhân thọ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc rút tiền bảo hiểm khi chưa đến thời hạn sẽ ảnh hưởng tới số tiền nhận được, bởi vì phí rút hợp đồng sẽ rất cao trong những năm đầu. Quy định này để đảm bảo sự an toàn và kỷ luật, giúp người tham gia bảo hiểm tối ưu được những khoản tiền không dùng đến.

Ngoài ra, phí rút hợp đồng bảo hiểm sẽ giảm dần theo thời gian. Thông thường, đa số sản phẩm bảo hiểm có phí rút bảo hiểm giảm dần trong 7 năm đầu tiên, và kể từ năm thứ 8 trở đi thì phí rút hợp đồng bảo hiểm đó hoàn toàn bằng 0.

Tuy nhiên, khi thực hiện rút hợp đồng trước hạn, khách hàng sẽ không được tiếp tục các quyền lợi như ban đầu của hợp đồng bảo hiểm.

Ai cũng có thể mua bảo hiểm nhân thọ?

Trên thực tế, không phải ai cũng có thể tham gia bảo hiểm nhân thọ. Một số loại bảo hiểm yêu cầu người tham gia phải đáp ứng các điều kiện về sức khỏe, tuổi tác, tài chính, nghề nghiệp…Nếu người tham gia hoàn toàn khỏe mạnh, chưa từng điều trị các bệnh lý trước đó thì có thể dễ dàng tham gia bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, với các trường hợp đã có tiền sử bệnh án, nguy cơ mắc bệnh mạn tính thì công ty bảo hiểm sẽ xem xét dựa trên thông tin sức khỏe, giấy khám sức khỏe để quyết định mức phí, các điều khoản loại trừ…

Trên đây là một số “hiểu lầm” về bảo hiểm nhân thọ, khiến nhiều người e ngại tham gia. Nhìn chung Bảo hiểm nhân thọ là một giải pháp tài chính hiệu quả, bảo vệ khách hàng trước những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống, đảm bảo nguồn tài chính vững vàng trong mọi trường hợp rủi ro. Khách hàng nên chú ý lựa chọn những công ty bảo hiểm uy tín, nẵm rõ các điều khoản, quyền lợi nghĩa vụ trước khi ký để tránh những rắc rối không đáng có.