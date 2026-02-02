Người dân Bắc Ninh dồn dập đón tin vui

Nhu cầu nhà ở xã hội tại tỉnh Bắc Ninh đang tăng lên mạnh mẽ, phản ánh áp lực lớn về chỗ ở trong bối cảnh tốc độ phát triển kinh tế – công nghiệp của địa phương tăng nhanh. Với sự mở rộng mạnh mẽ của các khu công nghiệp, thu hút dòng lao động lớn từ nhiều tỉnh thành khác, lượng người lao động, chuyên gia và các nhóm thu nhập thấp đến sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh ngày càng đông.

Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở thương mại có giá phù hợp với khả năng tài chính của đại đa số người dân, đặc biệt là công nhân và người trẻ mới lập nghiệp, vẫn còn hạn chế. Điều này khiến nhu cầu về nhà ở xã hội – loại hình nhà ở giá rẻ, dễ tiếp cận với các đối tượng chính sách và thu nhập thấp – trở nên bức thiết hơn, đòi hỏi các giải pháp quy hoạch, đầu tư và chính sách hỗ trợ kịp thời để đảm bảo an sinh xã hội và ổn định thị trường địa phương.

Mới đây, Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa có Thông báo công bố công khai thông tin sau khi khởi công xây dựng của hạng mục Nhà ở xã hội tại lô đất NOXH-B2 và Nhà ở xã hội tại lô đất NOXH-B4 thuộc dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh.

Dự án do Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh làm chủ đầu tư. Trong đó, địa điểm xây dựng lô đất NOXH-B2 tại xã Đại Đồng; lô đất NOXH-B4 tại phường Từ Sơn và xã Đại Đồng.

Dự án dự kiến hoàn thành trong quý I/2027. Trong đó, nhà ở xã hội tại lô đất NOXH-B2 có diện tích khu đất 8.106 m2. Xây dựng 02 toà nhà N1 và N2 hình chữ L có kích thước giống nhau. Tổng diện tích sàn mỗi toà khoảng 22.190,8m2.

Công trình cao 15 tầng nổi và tầng mái tum. Nhà ở xã hội tại lô đất NOXH-B4 có diện tích khu đất 2.226m2. Xây dựng 1 toà nhà hình chữ nhật cao 10 tầng nổi và tầng mái tum. Tổng diện tích sàn khoảng khoảng 8.962,5m2. Ngoài ra, còn có hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, hệ thống phòng cháy chữa cháy trong, ngoài nhà và các hạng mục phụ trợ…

Số lượng căn hộ tổng số là 547 căn để bán, trong đó tòa nhà tại lô đất NOXH-B2 là 454 căn, tòa nhà tại lô đất NOXH-B4 là 93 căn. Giá bán dự kiến (tạm tính) khoảng 19,4 triệu đồng (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì).

Cách đây ít ngày, người dân Bắc Ninh cũng đón nhận tin vui khi BND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư cạnh Trường Tiểu học Tân Tiến, thuộc Khu 4, Khu đô thị phía Nam, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh.

Dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư cạnh Trường Tiểu học Tân Tiến, thuộc Khu 4, Khu đô thị phía Nam, phường Tân Tiến do Công ty TNHH MTV BT Lạng Giang làm chủ đầu tư; có quy mô sử dụng đất khoảng 0,42 ha.

Dự án được đầu tư xây dựng trên ô đất ký hiệu B2-OHT-49 theo Quy hoạch xây dựng Phân khu số 2, đô thị Bắc Giang đã được phê duyệt. Các hạng mục công trình thực hiện trong khu đất của dự án gồm: Chung cư nhà ở xã hội cao tầng, hệ thống công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (sân, đường nội bộ, cây xanh cảnh quan) nằm trong phạm vi ranh giới dự án hoàn chỉnh, đồng bộ.

Cụ thể, xây dựng 1 tòa nhà chung cư cao tầng bao gồm 23 tầng nổi, 2 tầng hầm; tổng diện tích xây dựng khoảng 1.676 m2, tổng diện tích sàn xây dựng tầng nổi khoảng 44.683,6 m2. Tổng số khoảng 355 căn hộ nhà ở xã hội để bán.

Các không gian chức năng trong tòa nhà gồm: Các căn hộ ở (từ tầng 4 đến tầng 23), sàn kinh doanh thương mại dịch vụ (từ tầng 1 đến tầng 3), không gian để xe (2 tầng hầm), không gian sinh hoạt cộng đồng và các không gian chức năng công cộng, kỹ thuật của tòa nhà. Dự án dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 693 người.

Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày chủ đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.