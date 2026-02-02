Hà Nội: Xuất hiện khu đô thị 26 ha, "hàng xóm" đại đô thị 35.000 tỷ đồng của Vingroup

Một góc Đông Anh trước khi sáp nhập. Ảnh: Nguyễn Quang

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 về việc giao cho Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Trung Yên 9.672,8m² đất (đợt 1) tại xã Thiên Lộc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới G19.

Theo đó, giao cho Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Trung Yên 9.672,8m² đất (đợt 1) tại xã Thiên Lộc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới G19 theo chủ trương đầu tư được UBND Thành phố chấp thuận tại Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 07/6/2024, chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 5736/QĐ-UBND ngày 01/11/2024.

Trong tổng diện tích 9.672,8m² đất, có 2.026,05m² đất nhà ở liền kề, gồm 1.328m² đất tại ô đất ký hiệu LK-10; 684,2m² đất thuộc 1 phần ô đất ký hiệu LK-11 và 13,85m² đất thuộc 1 phần ô đất ký hiệu LK-09. Mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất: Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Trung Yên được sử dụng đất 50 năm kể từ ngày UBND Thành phố ký quyết định này; Người mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất dược sử dụng đất theo thời hạn ổn định lâu dài. Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

7.646,75m² đất, gồm 1 phần ô đất ký hiệu CXCC-06 (chức năng đất cây xanh sử dụng công cộng); 1 phần ô đất ký hiệu MN-01 và MN-05 (chức năng đất hồ, ao, đầm); 1 phần ô đất ký hiệu HTKT-02 (chức năng nhà vệ sinh công cộng và điểm tập kết CTR); 1 phần ô đất ký hiệu CXCD-01, CXCD-02 (chức năng đất cây xanh chuyên dụng) và đất đường giao thông. Đây là đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh.

Một góc xã Thiên Lộc (Hà Nội). Ảnh: Đỗ Phong

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Trung Yên được sử dụng đất để đầu tư xây dựng công trình theo tiến độ dự án được duyệt. Công ty có trách nhiệm xây dựng đồng bộ các công trình theo quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư được phê duyệt; sau khi hoàn thành bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định hiện hành. Nhà đầu tư có trách nhiệm duy tu, duy trì các công trình đến khi bàn giao cho chính quyền địa phương.

Theo quyết định đã được phê duyệt, Khu đô thị G19 có quy mô khoảng 26,1 ha , tọa lạc tại vị trí giáp tuyến Quốc lộ 5 kéo dài (đường Hoàng Sa) và các thôn Đoài, thôn Đông; cách khu đô thị Vinhomes Cổ Loa – dự án do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 35.000 tỷ đồng – khoảng 2 km. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 2.183 tỷ đồng , trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư ước tính khoảng 244 tỷ đồng. Công trình này đáp ứng nhu cầu sinh sống cho khoảng 5.332 người.

Về cơ cấu sử dụng đất, khu đô thị dành khoảng 48.300 m² để phát triển các loại hình nhà ở gồm nhà liền kề, biệt thự và chung cư. Phần diện tích còn lại được bố trí cho hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật như trường mầm non, nhà văn hóa, cây xanh, mặt nước, giao thông nội khu và bãi đỗ xe.

Theo phương án đầu tư, dự án dự kiến cung cấp khoảng 230 căn nhà liền kề và biệt thự cao từ 3 - 5 tầng. Bên cạnh đó, ba tòa nhà nhà ở xã hội cao từ 10 - 30 tầng cũng sẽ được xây dựng, bổ sung gần 900 căn hộ ra thị trường, góp phần tăng nguồn cung nhà ở cho khu vực trong trung và dài hạn.

Chủ đầu tư dự án là Công ty Trung Yên, được thành lập vào tháng 1/2010, có trụ sở tại tòa nhà Smile, số 1 phố Nguyễn Cảnh Dị, phường Định Công, quận Hoàng Mai (cũ), TP. Hà Nội. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và từng triển khai một số dự án trên địa bàn Hà Nội như Chung cư Smile Trung Yên Building và khu nhà ở An Sinh – 106 Hoàng Quốc Việt.

Đến tháng 6/2025, Công ty Trung Yên đã nâng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 810 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố. Hiện bà Nguyễn Thị Thanh Hương (sinh năm 1969, trú tại Hà Nội) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.