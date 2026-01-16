Người dân Bắc Ninh liên tiếp đón nhận tin vui

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại lô CT1 thuộc Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Theo quyết định phê duyệt, Dự án nhà ở xã hội tại lô CT1, Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi (nay thuộc xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) do Công ty Cổ phần Nhà ở xã hội Bồng Lai làm chủ đầu tư. Quy mô sử dụng đất khoảng 1,263 ha.

Dự án được triển khai trên ô đất CT-1 theo quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi, gồm các hạng mục đồng bộ như: Khối nhà chung cư nhà ở xã hội cao tầng, hệ thống giao thông nội bộ và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà trong phạm vi ranh giới dự án.

Cụ thể, khu nhà ở xã hội gồm 2 khối chung cư cao 20 tầng nổi và 1 tầng hầm. Mật độ xây dựng tầng hầm khoảng 47,5%, mật độ xây dựng khối tháp khoảng 29,3%, tổng diện tích xây dựng khoảng 3.700 m², tổng diện tích sàn xây dựng xấp xỉ 80.000 m².

Dự kiến, dự án cung cấp khoảng 648 căn hộ với diện tích từ 25 - 77 m². Tầng hầm bố trí khu để xe và các hạng mục kỹ thuật; các tầng 1, 2 và 3 dành cho hoạt động thương mại – dịch vụ; từ tầng 4 đến tầng 20 là khu căn hộ để ở. Công trình còn tích hợp đầy đủ các không gian chức năng như khu sinh hoạt cộng đồng, khu dịch vụ – thương mại, bãi đỗ xe, cùng các không gian công cộng và kỹ thuật phục vụ chung cho toàn bộ tòa nhà.

Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 1.346 người , góp phần bổ sung quỹ nhà ở xã hội và hoàn thiện hạ tầng đô thị khu vực.

Cách đây ít ngày, Bắc Ninh cũng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Đa Mai - Song Mai 2 , phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh.

Công trình có quy mô sử dụng đất khoảng 3,06ha do Công ty cổ phần Tập đoàn Danko làm chủ đầu tư. Tổng số căn hộ khoảng 1.395 căn, dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định cho khoảng 1.800 người dân.

Phối cảnh một dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh.

Phát triển nhà ở xã hội là một trong những mục tiêu quan trọng của Việt Nam trong thời gian tới. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2025, chính sách phát triển nhà ở và thị trường bất động sản tiếp tục được quan tâm hoàn thiện, tạo chuyển biến tích cực trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, cả nước đã chấp thuận chủ trương đầu tư 428 dự án nhà ở thương mại, trong đó 88 dự án đã hoàn thành xây dựng và 300 dự án đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Đối với lĩnh vực nhà ở xã hội, kết quả đạt được khá nổi bật khi cả nước đã hoàn thành hơn 102.600 căn, tương đương 102% kế hoạch đề ra; có 19 địa phương hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu được giao. Lũy kế đến ngày 31/12/2025, cả nước đã có 193 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, với quy mô trên 169.000 căn hộ, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội và ổn định thị trường bất động sản.

Tại Bắc Ninh, năm 2025 toàn tỉnh đã hoàn thành gần 20.000 căn hộ nhà ở xã hội, chiếm khoảng 20% trong tổng số căn hộ nhà ở xã hội của cả nước. Trong năm, khoảng 2 tuần tỉnh lại có thêm dự án mới được chấp thuận và thời điểm hiện nay, cứ khoảng 2 - 3 tuần sẽ có một dự án mới được mở bán, đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn. Năm 2026, Bắc Ninh được giao hoàn thành khoảng 19.000 căn nhà ở xã hội, tuy nhiên tỉnh phấn đấu hoàn thành trên 20.000 căn.