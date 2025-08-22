Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dân Hà Nội được sử dụng một tiện ích 24/7, mọi người cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi

22-08-2025 - 16:19 PM | Kinh tế số

Trợ lý ảo của Công an thành phố Hà Nội.

Người dân Hà Nội được sử dụng một tiện ích 24/7, mọi người cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Hà Nội, ngày 31/7/2025, Công an Thành phố đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945- 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/6/2025). Tại Lễ kỷ niệm CATP đã công bố sản phẩm chuyển đổi số “Trợ lý ảo” – Tổng đài 1900.0113.

Đây là ứng dụng được Công an Thành phố phối hợp Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố xây dựng, phát triển nhằm tự động cung cấp các thông tin hữu ích cho người dân 24/7.

Tập trung hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; hướng dẫn người dân các kỹ năng phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ và cung cấp các thông tin hữu ích liên quan lực lượng Công an; tự động cung cấp số điện thoại cấp Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp xã để người dân kết nối. Qua đó, giúp người dân dễ dàng hỏi đáp và phản ánh thông tin mọi lúc, mọi nơi.

Giải pháp này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng uỷ - Ban Giám đốc Công an Thành phố và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong công cuộc chuyển đổi số với tinh thần “Công an Thủ đô tiên phong, gương mẫu, đi đầu” để phục vụ tối đa nhu cầu nguyện vọng, chính đáng của Nhân dân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể kết nối đến Trợ lý ảo – Tổng đài 1900.0113 qua các hình thức sau:

1. Kết nối “Trợ lý ảo” qua ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi của UBND Thành phố.

- Đăng nhập iHanoi, chọn biểu tượng Trợ lý ảo Công an Hà Nội

Người dân Hà Nội được sử dụng một tiện ích 24/7, mọi người cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi- Ảnh 2.

- Chọn biểu tượng Chatbot Công an Hà Nội (màu vàng) để nhắn tin đặt câu hỏi và Chatbot sẽ tự động trả lời.

Người dân Hà Nội được sử dụng một tiện ích 24/7, mọi người cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi- Ảnh 3.

- Chọn biểu tượng Trợ lý ảo Công an Hà Nội (màu xanh) để đặt câu hỏi bằng giọng nói. Trợ lý ảo sẽ tự động trả lời bằng giọng nói kèm theo nội dung trò chuyện dưới dạng văn bản.

Người dân Hà Nội được sử dụng một tiện ích 24/7, mọi người cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi- Ảnh 4.

2. Kết nối đến Chatbot thông qua quét mã QR code (được niêm yết tại trụ sở tiếp dân của Công an các cấp thuộc Công an Thành phố, trên Cổng Thông tin điện tử, trang Facebook Công an Thành phố)

Người dân Hà Nội được sử dụng một tiện ích 24/7, mọi người cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi- Ảnh 5.

- Nhắn tin đặt câu hỏi và hệ thống sẽ tự động trả lời các câu hỏi

Người dân Hà Nội được sử dụng một tiện ích 24/7, mọi người cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi- Ảnh 6.

3. Kết nối điện thoại tới đầu số hotline 1900.0113 để kết nối nhân viên AI để đặt câu hỏi qua các nhánh: Số 1 - hỏi đáp thủ tục hành chính hoặc các thông tin tuyên truyền về phòng cháy, giao thông,  phòng chống tội phạm; Số 2 - tiếp nhận tố giác tội phạm, phản ánh hành vi vi phạm liên quan ANTT. Hệ thống sẽ tự động cung cấp thông tin hữu ích hoặc tiếp nhận thông tin mà Nhân dân cung cấp.

Người dân Hà Nội được sử dụng một tiện ích 24/7, mọi người cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi- Ảnh 7.

Công an Thành phố sẵn sàng tiếp nhận xử lý các thông tin Nhân dân cung cấp cũng như những đóng góp để ứng dụng Trợ lý ảo – Tổng đài 1900.0113 ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt nhất nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Đại Phú

Nhịp sống thị trường

