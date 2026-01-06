Người dân khu "đất vàng" Hồ Gươm tất bật thu dọn đồ đạc, bàn giao mặt bằng: Bao ánh mắt lưu luyến sau nhiều thế hệ gắn bó

Những ngày cuối cùng trước khi ngừng hoạt động, quán phở lâu năm ở đầu ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Nhiều người tìm đến không chỉ để thưởng thức bát phở quen thuộc, mà còn để lưu lại dấu ấn về một địa điểm ẩm thực gắn bó với khu vực trung tâm Thủ đô suốt nhiều năm qua.