Người dân lo nghẽn mạng di động trong đại lễ A80, nhà mạng nói gì?

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 năm nay thu hút hàng triệu người từ khắp nơi đổ về Hà Nội tham dự các sự kiện lớn như lễ diễu binh, diễu hành, bắn pháo hoa và các chương trình nghệ thuật quy mô. Với mật độ người tập trung đông chưa từng có, nhiều người dân lo ngại về nguy cơ nghẽn mạng di động, nhất là với nhu cầu livestream, gọi video, đăng tải hình ảnh, video chất lượng cao ngày càng cao trong thời đại số.

Trước những băn khoăn của người dân, các nhà mạng lớn như Viettel, VNPT và MobiFone đã đồng loạt triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo hạ tầng viễn thông không chỉ đủ sức “gồng” mà còn tối ưu để xử lý lưu lượng dữ liệu lớn trong suốt dịp đại lễ.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã huy động lắp đặt mới 1.700 trạm phát sóng 5G bao gồm 500 trạm BTS truyền thống và 1.200 trạm nhỏ (smallcell 5G) tại các điểm tập trung đông người trên khắp các tuyến phố Hà Nội. Ngoài ra, 700 trạm 4G tạm thời và 25 xe phát sóng cơ động cũng được huy động để chia sẻ tải và đảm bảo vùng phủ sóng rộng, ổn định.

Đặc biệt lần đầu tiên, Viettel sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tối ưu lưu lượng để dự báo vị trí đông người, thời điểm cao điểm cũng như hành vi di chuyển của người dân. Hệ thống AI liên tục giám sát mạng lưới và tự động điều chỉnh vùng phủ sóng, phân phối tải một cách thông minh nhằm tránh quá tải và nghẽn mạng. Khi một trạm phát sóng có dấu hiệu quá tải, AI sẽ điều hướng người dùng sang các trạm bên cạnh đang còn dung lượng, đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho tất cả khách hàng sử dụng cả mạng 4G và 5G.

Viettel dự kiến phục vụ khoảng 2,9 triệu người đổ về khu vực diễu binh, diễu hành, trong đó có gần 900.000 người từ các tỉnh thành khác, với nhu cầu dữ liệu cao gấp nhiều lần ngày thường.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cũng đã đặt toàn bộ hệ thống mạng di động Vinaphone trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, với hơn 5.500 trạm 3G/4G/5G được phủ sóng tại các quận, phường Hà Nội liên quan tới các sự kiện. VNPT đã bổ sung 1.100 cell 4G, triển khai 106 điểm phát sóng lưu động/dã chiến và tăng cường phát sóng trong nhà ở các vị trí trọng yếu.

Ngoài ra, VNPT đã triển khai hệ thống IBS/Smallcell tại các vị trí chiến lược như Trung tâm Triển lãm Quốc gia, nhà ga T2 Nội Bài, cùng việc nâng cao năng lực phục vụ dữ liệu cho các sự kiện nghệ thuật lớn như “Tổ quốc trong tim” tại SVĐ Mỹ Đình và “V-Concert” tại Trung tâm Triển lãm Cổ Loa. VNPT cũng đảm bảo truyền dẫn chiến lược cho các cơ quan báo chí truyền hình với đường cáp quang, kênh Hotline và Internet FTTH ổn định, mạnh mẽ.

Cũng trong dịp này, các thuê bao trả trước và trả sau của nhà mạng này có thể nhận tới 80GB Data miễn phí từ 15/08/2025 đến hết 05/09/2025,

MobiFone cũng không đứng ngoài cuộc khi áp dụng hàng loạt giải pháp công nghệ tiên tiến. Nhà mạng này sẽ dùng hệ thống AI tối ưu hóa mạng trong thời gian thực để nâng cao hiệu suất, giảm nghẽn mạng.

MobiFone còn phối hợp với nhà mạng Rakuten (Nhật Bản) triển khai giải pháp Open RAN 5G để chủ động trong thiết kế, sản xuất thiết bị 5G, nâng cao hiệu quả đầu tư và trải nghiệm khách hàng. Công nghệ MobiNet Adaptive Network sử dụng học máy (Machine Learning) cũng liên tục theo dõi và điều chỉnh vùng phủ sóng, băng thông theo hành vi thực tế, giúp tránh quá tải ở các khu vực tập trung đông người.

Hơn 200 trạm phát sóng lưu động được MobiFone bố trí tại các điểm tổ chức sự kiện, cùng hàng trăm kỹ sư túc trực 24/7 để xử lý mọi tình huống kỹ thuật nhanh chóng, đảm bảo mạng lưới thông suốt trong suốt đại lễ.



