Người dân ở TPHCM tự tay đập nhà mặt tiền nhường đất mở đường

Chưa nhận tiền đền bù vẫn quyết “nhường mặt tiền”

Tuyến đường Lương Định Của (dài gần 2,5km, nối đường Trần Não với Nguyễn Thị Định) vốn là nỗi ám ảnh giao thông của cửa ngõ phía Đông suốt hơn 1 thập kỷ. Dự án nâng cấp lên 30m với tổng mức đầu tư 826 tỷ đồng liên tục đình trệ do vướng mặt bằng.

Thế nhưng, trong những ngày đầu tháng 11 này, tiếng búa tạ, tiếng máy xúc đang vang lên rộn rã. Lần này không phải từ đơn vị thi công mà từ chính người dân tự tháo dỡ nhà cửa, lùi mốc ranh giới để nhường đất cho thành phố mở đường.

Nằm ngay đoạn "cổ chai" chật hẹp nhất của tuyến đường, mặt tiền nhà anh Ngô Hữu Lộc (53 tuổi) đang được tháo dỡ phần diện tích giải tỏa trước nhà. Dù mảnh đất mặt tiền bị xén mất gần 20 mét vuông, người đàn ông này vẫn giữ thái độ vô cùng hớn hở.

Khi được hỏi về việc nhường đất, anh Lộc cười đáp gọn: "Chủ trương nhà nước làm đường thì mình mừng chứ có sao đâu, ủng hộ nhất trí thôi".

Hàng chục căn nhà dọc 2 bên đường Lương Định Của khu vực gần nút giao An Phú trong những ngày qua đang được đập phá, tháo dỡ. Ảnh: Khoa Nam

Nhiều máy móc nhân công được huy động để phá dỡ các công trình được người dân bàn giao. Ảnh: Khoa Nam

Thế nhưng, hành trình bàn giao mặt bằng của gia đình anh lại gặp một tình huống "dở khóc dở cười" liên quan đến thủ tục giấy tờ. Vì nguồn gốc đất là của thế hệ trước để lại, hội đồng bồi thường yêu cầu phải có giấy tờ chứng minh, nhưng ngặt nỗi gia đình lại không còn giữ giấy tờ chứng tử của người ông. Theo anh Lộc, giấy khai tử của ông nội hiện không có, vì ngày xưa ông nội ở dưới quê mất rồi chôn luôn dưới quê nhưng không làm chứng tử.

Anh Ngô Hữu Lộc tự tay tháo dỡ phần mặt tiền nhà để nhường đất cho dự án. Ảnh: Khoa Nam

Chưa nhận được tiền, gia đình 12 nhân khẩu của anh Lộc vẫn đang sống trên phần đất còn lại rộng khoảng 170-180m2 phía sau. Dù vậy, khi ban bồi thường vận động tháo dỡ trước, anh vẫn đồng ý đập bỏ phần mặt tiền dù chưa có kinh phí xây lại. Nhìn mảng tường nham nhở, anh Lộc bộc bạch, khi chính quyền yêu cầu tháo dỡ, gia đình đồng ý và triển khai ngay.

Mong sớm hết cảnh mưa là ngập

Cách nhà anh Lộc không xa, ông Lê Văn Trừ (72 tuổi, ngụ phường Bình Trưng) cũng đang tất bật cùng gia đình sắp xếp lại đồ đạc. Căn nhà của ông là nơi quần tụ của đại gia đình 3 thế hệ với tổng cộng 12 nhân khẩu.

Khi được hỏi về mức giá đền bù đợt này, ông Trừ tỏ ra khá hài lòng với chính sách mới của thành phố. Thay vì nhận suất tái định cư, ông chọn nhận tiền mặt vì gia đình vẫn còn phần diện tích đất ở phía sau. "Nhà nước bồi thường thoả đáng nên chúng tôi đập nhà để nhường đất mong con đường sớm hoàn thiện", ông Trừ chia sẻ.

Một trong những động lực để ông Trừ cùng nhiều hộ dân ở đây quyết nhường đất không chỉ là vấn đề giá bồi thường thoả đáng mà còn muốn hạ tầng giao thông được cải thiện, không còn cảnh ngập nước mỗi khi trời mưa. Ảnh: Khoa Nam

Với số tiền nhận được, kế hoạch của ông Trừ rất thực tế: "Lấy tiền đền bù xây lại một căn nhà phía sau cho con cháu ở đó". Ông cũng cho biết chính quyền phường đã tạo điều kiện để người dân sửa sang lại nhà cửa trên nền đất cũ để ổn định cuộc sống.

Nhưng động lực lớn nhất khiến ông Trừ và nhiều hộ dân lão thành tại đây sẵn sàng nhường đất, chính là nỗi ám ảnh ngập lụt suốt hàng chục năm qua trên tuyến đường Lương Định Của. "Con đường này nắng bụi mưa ngập nên người dân cũng mong nhà nước làm hệ thống thoát nước hiện đại hơn"- ông Trừ nói.

Trước đây khu vực này thường xuyên ngập mỗi khi trời mưa do thiếu hệ thống thoát nước. Ảnh: Khoa Nam

Hơn ai hết, những người gắn bó cả đời với vùng đất này hiểu rõ giá trị của sự hy sinh hiện tại. Bỏ lại đằng sau những mét vuông đất mặt tiền đắt đỏ, điều ông Trừ mong mỏi đơn giản là mong mỏi sao cho nhà nước giải phóng mặt bằng sớm để giao thông đi lại thuận tiện hơn, đô thị khang trang hơn.

Những mét vuông đất mà gia đình anh Lộc, ông Trừ và hàng chục hộ dân khác đang tự tay đập bỏ mặt tiền để giao lại cho nhà nước mang ý nghĩa sống còn đối với khu Đông TP.HCM.

Đó không chỉ là bài toán mở rộng mặt đường Lương Định Của từ 7-8m lên 30m, mà còn là mảnh ghép quyết định để bứt tốc dự án Nút giao An Phú trị giá 3.400 tỷ đồng.

Nhiều căn nhà mặt tiền trên đường Lương Định Của đang được tháo dỡ không chỉ để mở rộng đường mà còn ảnh hưởng lớn đến hạng mục quan trọng của nút giao thông An Phú. Ảnh: Khoa Nam

Suốt thời gian qua, việc vướng mặt bằng trên đường Lương Định Của đã khiến nhánh cầu vượt N1.2, kết nối trực tiếp lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây không thể thi công, buộc toàn dự án phải lùi thời hạn hoàn thành sang quý II/2027.

Sự đồng thuận của người dân phường Bình Trưng trong những ngày qua đang mở ra một lối thoát lớn. Đằng sau những mảng tường đổ nát là khát vọng về một hạ tầng khang trang, không ngập nước, không kẹt xe – nơi những hy sinh cá nhân đang nhường bước cho sự phát triển vươn mình của thành phố.

Một số hình ảnh khác được phóng viên ghi nhận tại đường Lương Định Của:

Nhiều cửa hàng, quán xá đã di dời và tích cực tháo dỡ để bàn giao mặt bằng. Ảnh: Khoa Nam