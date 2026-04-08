Người đàn ông 33 tuổi liệt nửa người sau khi massage: Bác sĩ chỉ 2 chỗ ở cổ không được tùy tiện ấn mạnh

Ca bệnh trên được tờ China Times đưa tin. Theo đó, bệnh nhân là một người đàn ông 33 tuổi, vóc dáng cân đối. Anh không mắc tăng huyết áp, không bị đái tháo đường, cũng không hút thuốc lá hay uống rượu. Đây đều là những yếu tố khiến ca bệnh trở nên đáng chú ý, bởi người này gần như không có các nguy cơ thường gặp của đột quỵ.

Bất ngờ liệt nửa người, đột quỵ sau khi đi massage

Trong dịp Tết Nguyên Đán, do bị đau mỏi vùng vai cổ, bệnh nhân trên đã đi massage. Vì cho rằng lực càng mạnh thì hiệu quả càng rõ, anh chấp nhận kiểu day ấn với lực mạnh. Sau khi trở về, vùng cổ của bệnh nhân bắt đầu đau âm ỉ nhưng anh không quá để tâm, thậm chí còn thường xuyên tự dùng lực mạnh để xoa bóp, nắn cổ.

Người đàn ông bất ngờ bị liệt nửa người, đột quỵ sau khi đi massage cổ vai gáy (Ảnh: Shutterstock).

Không ngờ chỉ vài ngày sau, khi đang ở sân bay, người này bất ngờ thấy choáng váng, mắt tối sầm. Ngay sau đó, nửa người bên trái không còn cử động được theo ý muốn và rơi vào tình trạng liệt hoàn toàn.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ xác định nguyên nhân là do vùng cổ bị tác động không đúng cách, gây ra tình trạng lóc tách động mạch cảnh, từ đó dẫn tới đột quỵ.

Bác sĩ cảnh báo 2 vị trí ở cổ là vùng nguy hiểm cao

Bác sĩ Âu Dương Cương, Khoa Châm cứu - Xoa bóp, Bệnh viện Lão khoa tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), cho biết vùng cổ là nơi tập trung nhiều mạch máu quan trọng dẫn máu lên não. Đồng thời, vùng này còn có xoang động mạch cảnh (chỗ phình nhỏ nằm ở gốc động mạch cảnh trong). Với những động tác massage nhẹ nhàng, đúng cách, nguy cơ thường không lớn. Tuy nhiên, nếu tác động quá mạnh, thành động mạch có thể bị rách, từ đó dễ hình thành lóc tách động mạch.

Theo bác sĩ Âu Dương Cương, có 2 vị trí đặc biệt cần tránh tác động mạnh tại vùng cổ, đó là:

Vùng cổ phía trước Vùng cổ 2 bên

Đây là những khu vực nguy cơ cao. Trong khi đó, nhóm cơ vùng phía sau cổ mới là nơi có thể day xoa, nhưng cũng cần được làm đúng cách.

Cảnh báo này cũng cho thấy không phải vị trí nào ở cổ cũng có thể tùy tiện bấm, nắn hay massage. Chỉ một động tác sai vị trí hoặc quá mạnh tay cũng có thể kéo theo hậu quả nghiêm trọng.

Những dấu hiệu cần đến viện gấp

Bác sĩ Trương Mộng Phật, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Y học Cổ truyền và Hiện đại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), cho biết sau khi massage, nếu cảm giác đau quá dữ dội hoặc kéo dài bất thường, người bệnh cần đặc biệt cảnh giác.

Ngoài ra, nếu xuất hiện các biểu hiện như chóng mặt, đau đầu tăng lên, tay chân yếu, đi lại không vững, buồn nôn, nôn hoặc nói khó, nói không rõ, cần đến bệnh viện ngay lập tức, tuyệt đối không được chậm trễ. Theo bác sĩ, đây rất có thể là những tín hiệu cảnh báo mạch máu đã bị tổn thương.

Từ trường hợp của người đàn ông 33 tuổi, các bác sĩ nhấn mạnh rằng massage không phải cứ mạnh là tốt. Với vùng cổ, nơi có nhiều cấu trúc mạch máu quan trọng, việc tác động sai vị trí hoặc dùng lực quá mức có thể dẫn tới hậu quả rất nặng nề. Khi có triệu chứng bất thường sau massage, điều quan trọng nhất là phải đi kiểm tra sớm, tránh để lỡ thời điểm xử trí.