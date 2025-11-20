Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người đàn ông 33 tuổi ung thư gan giai đoạn cuối, bác sĩ biết nguyên nhân xong vừa giận lại vừa thương

20-11-2025 - 09:20 AM | Sống

Chỉ vì tiết kiệm sai cách, người đàn ông này phải trả cái giá quá đắt khi phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối.

Chính anh Lâm (33 tuổi, sống tại Hồ Bắc, Trung Quốc) kể lại, anh chỉ đi khám vì đau bụng nhưng không ngờ lại phát hiện mắc ung thư gan giai đoạn cuối đã di căn nhiều nơi. Anh sốc lắm, bởi nghĩ mình còn trẻ, chưa từng hút thuốc cũng cực hiếm khi động tới rượu bia, thậm chí rất bận rộn vẫn cố tập thể dục 10 - 30 phút mỗi ngày.

Ảnh minh họa

Nhớ lại anh cho biết, mình bắt đầu đau bụng trên dai dẳng cũng đã hơn một năm. Càng về sau, cơn đau càng tăng lên về cường độ, đi kèm buồn nôn, mệt mỏi bất thường, ăn không ngon miệng mà ăn nhiều cũng không bị béo. 

Còn độc thân lại sống một mình nơi thành phố với gánh nặng lo cho bố mẹ và các em, anh từ phớt lờ đến biết mà vẫn chủ quan với những tín hiệu "cầu cứu" từ cơ thể. Phải đến khi về quê nghỉ phép do gia đình có việc, người nhà mới nhận thấy khác thường và liên tục giục anh đi khám. Anh thì chỉ nghĩ mình mắc bệnh đau dạ dày nhưng cuối cùng vẫn đi khám để bố mẹ yên tâm. Thật không ngờ, lại phát hiện mắc căn bệnh ung thư quái ác.

Các bác sĩ vừa thương vừa giận khi phát hiện nguyên nhân gây bệnh là 3 kiểu tiết kiệm mà anh Lâm đã làm trong rất nhiều năm. Đáng lo khi chúng cũng quen thuộc với rất nhiều người:

1. Thường xuyên ăn trái cây nấm mốc, dập nát

Từ nhỏ anh Lâm đã thích ăn các loại trái cây. Anh cũng biết chế độ ăn cần có trái cây mới tốt nhưng vì tiết kiệm nên không thể ăn theo ý mình. Anh thường mua các loại trái cây héo, dập nát, thậm chí thối hỏng ngoài cửa hàng, chợ đầu mối với giá rẻ sau đó về cắt bỏ phần hỏng để ăn. Lâu lâu mua được trái cây tươi anh cũng chẳng dám ăn nhiều, để dành rồi cũng hỏng dần rồi quay lại vòng lặp cắt bỏ chỗ thối hỏng mới ăn được.

Ảnh minh họa

Hành động "tiết kiệm" này tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư cực lớn. Ví dụ, khi quả táo bị thối, nấm mốc đã bao phủ toàn bộ quả mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Nấm mốc này, đặc biệt là nấm Aspergillus, sinh ra chất độc Aflatoxin. Aflatoxin là chất gây ung thư cấp độ 1, cực kỳ độc hại với gan. Cơ thể hấp thụ Aflatoxin thường xuyên sẽ trực tiếp làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan, và việc cắt bỏ phần hư hỏng là hoàn toàn vô ích vì độc tố đã lan tỏa sâu vào phần thịt quả.

2. Tái sử dụng dầu ăn đã chiên và để lâu ngày

Thói quen tiết kiệm tai hại thứ hai của anh Lâm kết hợp 2 sai lầm nghiêm trọng khi dùng dầu ăn. Thứ nhất là để dầu ăn mở nắp quá lâu (có khi hơn nửa năm), khiến dầu bị oxy hóa và dễ sinh ra độc tố Aflatoxin (đặc biệt là dầu làm từ gạo). Thứ hai, anh còn tái sử dụng dầu ăn đã chiên đi chiên lại nhiều lần. 

Ảnh minh họa

Khi dầu ăn được đun nóng lặp đi lặp lại ở nhiệt độ cao, cấu trúc hóa học của nó bị phá vỡ, sinh ra hàng loạt chất độc như Aldehydes và các Hợp chất Cực (Polar Compounds). Những hợp chất này là tác nhân gây ung thư mạnh, làm tổn thương màng tế bào, đặc biệt là tế bào gan. Việc kết hợp giữa dầu để lâu ngày và dầu chiên tái chế sẽ khiến lượng độc tố tích tụ trong cơ thể tăng lên gấp bội, trực tiếp đẩy nhanh quá trình hình thành ung thư gan. Các chuyên gia khuyến cáo dầu ăn nên được sử dụng trong vòng 3 tháng sau khi mở nắp và tuyệt đối không chiên quá 2-3 lần.

3. Ăn thức ăn thừa trong tủ lạnh nhiều ngày

Cũng vì hoàn cảnh và muốn tiết kiệm hết mức có thể, anh Lâm không bao giờ vứt bỏ đồ ăn thừa. Thậm chí anh còn chủ đích nấu một lần lượng nhiều để tiết kiệm ga và thời gian, sau đó cất vào tủ lạnh ăn dần. Chính anh thừa nhận, có những món để tủi tới tận cả tuần khi anh đi công tác hay bận rộn vẫn sẽ được hâm lại để ăn. Nhất là rau củ và hải sản bố mẹ gửi từ quê lên cho.

Ảnh minh họa

Thói quen này tạo ra nguy cơ kép. Đối với rau củ chứa nitrat, nếu thức ăn được để lâu, vi khuẩn sẽ phát triển và chuyển hóa nitrat thành nitrit gây hại cho cơ thể. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, thời gian bảo quản càng lâu thì hàm lượng nitrit càng cao. Khi nitrit được hấp thụ nhiều trong thời gian dài sẽ gây hại cho tế bào gan và làm tăng cao nguy cơ mắc ung thư. Đối với hải sản, việc để lâu trong tủ lạnh làm gia tăng nguy cơ sản sinh các độc tố vi khuẩn nguy hiểm khác, gây ngộ độc cấp tính và làm suy yếu toàn bộ hệ thống thải độc, bao gồm cả gan.

Chuyên gia Mỹ "vạch mặt" 2 cảm giác khi ăn là tín hiệu giúp "bắt sống" bệnh ung thư gan: Ít ai xem trọng

Theo Ngọc Ái

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
ung thư gan

