Chuyên gia Mỹ "vạch mặt" 2 cảm giác khi ăn là tín hiệu giúp "bắt sống" bệnh ung thư gan: Ít ai xem trọng

Nhiều người khi gặp bất thường trong bữa ăn như nhanh no, đầy bụng hay chán ăn thường nghĩ ngay đến rối loạn tiêu hóa, ung thư dạ dày hoặc đổ lỗi cho thực phẩm. Thế nhưng, theo các chuyên gia ung thư tại Mỹ, những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại có thể liên quan trực tiếp đến ung thư gan. Là một trong những loại ung thư gây tử vong hàng đầu hiện nay.

Ung thư gan thường tiến triển âm thầm, đến khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn muộn. Tiến sĩ Ghassan Abou-Alfa, bác sĩ tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering (Mỹ), cho biết: “Nếu được chẩn đoán sớm qua sàng lọc, cơ hội chữa khỏi bệnh rất cao. Nhưng rất nhiều bệnh nhân lại bỏ lỡ giai đoạn vàng vì các dấu hiệu ban đầu thường bị nhầm lẫn với bệnh vặt hoặc bệnh dạ dày khác rồi tự xử lý".

2 bất thường khi ăn cảnh báo ung thư gan "trú ngụ"

Tiến sĩ Ghassan chỉ đích danh 2 bất thường khi ăn là dấu hiệu gan bất ổn, thậm chí bị ung thư nhưng ít người xem trọng:

1. Cảm giác nhanh no, ngay cả khi ăn rất ít

Ảnh minh họa

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy là người bệnh ăn rất ít nhưng đã thấy bụng đầy và không thể tiếp tục. Nguyên nhân là do gan to bất thường hoặc dịch ổ bụng (cổ trướng) chèn ép dạ dày, làm giảm dung tích chứa thức ăn. Khi đó, dạ dày vừa tiếp nhận một lượng nhỏ thức ăn đã gửi tín hiệu “đã no” lên não.

Triệu chứng này thường đi kèm cảm giác đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi. Nhiều người chủ quan nghĩ do ăn vội, ăn nhiều tinh bột hoặc uống nước ngọt có ga, trong khi thực chất đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư gan.

2. Chán ăn, mất hứng thú với đồ ăn từng yêu thích

Khá nhiều bệnh nhân ung thư gan chia sẻ rằng họ không còn cảm giác ngon miệng, kể cả với những món từng yêu thích. Cơ chế là do gan bị tổn thương khiến quá trình chuyển hóa dinh dưỡng bị rối loạn, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và làm thay đổi cảm nhận vị giác.

Chán ăn thường đi kèm sụt cân và mệt mỏi. Không ít người cho rằng đây chỉ là stress hoặc thiếu ngủ, nhưng thực tế, tình trạng này kéo dài trên hai tuần cần được lưu ý vì có thể liên quan đến bệnh lý gan.

Ảnh minh họa

Một số triệu chứng khác của ung thư gan cần chú ý

Ngoài hai dấu hiệu xuất hiện ngay trong bữa ăn, ung thư gan còn có nhiều biểu hiện khác mà người bệnh dễ bỏ qua như:

- Đau bụng vùng trên bên phải: do khối u làm căng bao gan, gây đau hoặc tức nặng kéo dài.

- Bụng sưng to, cổ trướng: chất lỏng tích tụ trong ổ bụng khiến vòng bụng tăng nhanh, dễ nhầm với béo bụng.

- Vàng da, vàng mắt: gan suy giảm khả năng chuyển hóa bilirubin, khiến da và củng mạc mắt chuyển màu vàng kèm ngứa ngáy.

- Mệt mỏi, suy nhược: gan không lọc bỏ độc tố hiệu quả, cơ thể dễ rơi vào trạng thái uể oải, mất sức.

- Sụt cân không rõ nguyên nhân: đi kèm chán ăn, cho thấy cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng.

Tiến sĩ Ghassan khuyến cáo, không phải cứ có một triệu chứng đơn lẻ là ung thư gan, nhưng khi nhiều dấu hiệu kéo dài đồng thời, người bệnh cần đi khám ngay. Sàng lọc định kỳ, đặc biệt với người có tiền sử viêm gan virus hoặc uống nhiều rượu bia, chính là “chìa khóa” giúp phát hiện và điều trị bệnh sớm.