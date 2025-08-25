Cả nhà tử vong vì ung thư gan, nguyên nhân từ thói quen dùng đũa này

Chuyên gia an toàn thực phẩm Đàm Đôn Từ (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, từng ghi nhận nhiều trường hợp cả gia đình 3 người cùng mắc ung thư gan và tử vong do thói quen dùng lâu ngày đũa tre, để ẩm mốc rồi tiếp tục sử dụng. Nguyên nhân đến từ độc tố aflatoxin, chất sinh ra trong quá trình nấm mốc phát triển trên bề mặt đũa.

Chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng đũa gỗ, đũa tre lâu ngày. Nếu xuất hiện các vết đen, lông mốc, cần lập tức bỏ đi. Bởi ngay cả khi nhìn bên ngoài sạch sẽ, phần khe rãnh của đũa vẫn có thể giữ ẩm, tạo điều kiện cho nấm mốc sinh độc tố gây ung thư.

Với những gia đình vẫn thích dùng đũa gỗ, chuyên gia đưa ra 3 lưu ý quan trọng:

- Phải rửa từng chiếc theo chiều dọc, không chà cả bó;

- Sau khi rửa cần hong khô nơi thoáng gió, không cắm trực tiếp vào ống đũa;

- Định kỳ luộc trong nước sôi và sấy khô để hạn chế nấm mốc.

Bà cũng cảnh báo đũa nhựa hoặc melamine trên thị trường không an toàn khi tiếp xúc nhiệt độ cao, có thể giải phóng chất độc hại nếu dùng lâu dài. Lựa chọn an toàn hơn là đũa inox hoặc đũa sứ, tuy thao tác khó hơn nhưng bền và đảm bảo sức khỏe.

Bác sĩ Tiêu Đôn Nhân, chuyên khoa Tiêu hóa - Gan mật (Trung Quốc), cho biết đũa có rãnh hoặc khía càng dễ bám thức ăn, tích tụ vi khuẩn và nấm mốc. Ông nhấn mạnh, đũa tuy nhỏ nhưng tiếp xúc trực tiếp với thức ăn hàng ngày, nếu không vệ sinh và thay mới kịp thời, rất dễ “rước bệnh vào người”.

Nguồn và ảnh: ETToday