Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cả nhà tử vong vì ung thư gan, nguyên nhân từ thói quen dùng đũa này

25-08-2025 - 16:20 PM | Sống

Nhiều gia đình có thói quen sử dụng đũa gỗ, đũa tre vì dễ gắp thức ăn, tuy nhiên dùng đũa theo cách này tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư gan.

Chuyên gia an toàn thực phẩm Đàm Đôn Từ (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, từng ghi nhận nhiều trường hợp cả gia đình 3 người cùng mắc ung thư gan và tử vong do thói quen dùng lâu ngày đũa tre, để ẩm mốc rồi tiếp tục sử dụng. Nguyên nhân đến từ độc tố aflatoxin, chất sinh ra trong quá trình nấm mốc phát triển trên bề mặt đũa.

Chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng đũa gỗ, đũa tre lâu ngày. Nếu xuất hiện các vết đen, lông mốc, cần lập tức bỏ đi. Bởi ngay cả khi nhìn bên ngoài sạch sẽ, phần khe rãnh của đũa vẫn có thể giữ ẩm, tạo điều kiện cho nấm mốc sinh độc tố gây ung thư.

Cả nhà tử vong vì ung thư gan, nguyên nhân từ thói quen dùng đũa này- Ảnh 1.

Với những gia đình vẫn thích dùng đũa gỗ, chuyên gia đưa ra 3 lưu ý quan trọng:

- Phải rửa từng chiếc theo chiều dọc, không chà cả bó;

- Sau khi rửa cần hong khô nơi thoáng gió, không cắm trực tiếp vào ống đũa;

- Định kỳ luộc trong nước sôi và sấy khô để hạn chế nấm mốc.

Bà cũng cảnh báo đũa nhựa hoặc melamine trên thị trường không an toàn khi tiếp xúc nhiệt độ cao, có thể giải phóng chất độc hại nếu dùng lâu dài. Lựa chọn an toàn hơn là đũa inox hoặc đũa sứ, tuy thao tác khó hơn nhưng bền và đảm bảo sức khỏe.

Bác sĩ Tiêu Đôn Nhân, chuyên khoa Tiêu hóa - Gan mật (Trung Quốc), cho biết đũa có rãnh hoặc khía càng dễ bám thức ăn, tích tụ vi khuẩn và nấm mốc. Ông nhấn mạnh, đũa tuy nhỏ nhưng tiếp xúc trực tiếp với thức ăn hàng ngày, nếu không vệ sinh và thay mới kịp thời, rất dễ “rước bệnh vào người”.

Nguồn và ảnh: ETToday

Gia đình 4 người lần lượt mắc ung thư bởi loại đũa chứa chất gây ung thư cấp độ 1

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng yêu cầu phục vụ miễn phí bánh mì, nước uống cho Nhân dân xem diễu binh

Thủ tướng yêu cầu phục vụ miễn phí bánh mì, nước uống cho Nhân dân xem diễu binh Nổi bật

1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ

1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ Nổi bật

Ở tuổi xế chiều, tôi nhận ra một điều tưởng tâm linh nhưng không phải: Con út chính là "tấm gương" phản chiếu của gia đình!

Ở tuổi xế chiều, tôi nhận ra một điều tưởng tâm linh nhưng không phải: Con út chính là "tấm gương" phản chiếu của gia đình!

16:12 , 25/08/2025
Hơn 7,5 triệu người xem loạt clip ông bố U50 gửi cho con gái đang du học

Hơn 7,5 triệu người xem loạt clip ông bố U50 gửi cho con gái đang du học

16:03 , 25/08/2025
Nguy hiểm hơn cả thức ăn ôi thiu: Sai lầm khi dùng màng bọc thực phẩm mà 9/10 người mắc phải

Nguy hiểm hơn cả thức ăn ôi thiu: Sai lầm khi dùng màng bọc thực phẩm mà 9/10 người mắc phải

15:17 , 25/08/2025
Có ngành tại trường ĐH Y Hà Nội chỉ cần 6 điểm/môn “dư sức” đỗ: Đang được đẩy mạnh đầu tư, nhiều cơ hội phát triển lâu dài

Có ngành tại trường ĐH Y Hà Nội chỉ cần 6 điểm/môn “dư sức” đỗ: Đang được đẩy mạnh đầu tư, nhiều cơ hội phát triển lâu dài

15:10 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên