4 loại “đũa độc” bị đưa vào danh sách đen gây ung thư, tiếc là nhiều người vẫn dùng mỗi ngày

21-08-2025 - 15:40 PM | Sống

Trong bữa cơm hằng ngày, đũa là vật dụng quen thuộc không thể thiếu. Thế nhưng, ít ai biết rằng, chọn sai loại đũa có thể không chỉ gây bất tiện trong sử dụng mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Gần đây, một số loại đũa đã bị đưa vào “danh sách đen” gây ung thư, các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên tiếp tục sử dụng.

1. Đũa nhựa màu sắc 

Nhiều gia đình chọn loại đũa nhựa đủ màu sắc vì giá rẻ, nhìn bắt mắt. Tuy nhiên, loại đũa này không chịu được nhiệt, khi tiếp xúc với đồ nóng dễ giải phóng các chất độc hại như bisphenol A (BPA) hay benzen. 

4 loại “đũa độc” bị đưa vào danh sách đen gây ung thư, tiếc là nhiều người vẫn dùng mỗi ngày- Ảnh 1.

Đáng lo hơn, một số loại đũa sơn màu còn chứa hàm lượng kim loại nặng vượt mức cho phép, lâu dài có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, thậm chí cản trở sự phát triển của trẻ nhỏ.

2. Đũa inox kém chất lượng 

Đũa inox đúng chuẩn thực phẩm thì bền, sạch, an toàn nhưng giá thường cao. Để giảm chi phí, nhiều cơ sở dùng inox công nghiệp thay thế. Loại này thường chứa kim loại nặng vượt ngưỡng, có thể gây hại cho gan, thận nếu sử dụng lâu dài. Chưa kể, đũa inox rẻ tiền dễ gỉ sét, truyền nhiệt mạnh, rất khó sử dụng.

4 loại “đũa độc” bị đưa vào danh sách đen gây ung thư, tiếc là nhiều người vẫn dùng mỗi ngày- Ảnh 2.

3. Đũa dùng một lần 

Nhiều người thích đũa một lần vì tiện lợi, khỏi phải rửa. Nhưng trên thực tế, không ít loại được làm từ gỗ tái chế, thậm chí gỗ mốc. Để đũa nhìn trắng sạch, nhà sản xuất còn dùng lưu huỳnh để xông. Khi gặp nhiệt, đũa có thể giải phóng khí SO2 (lưu huỳnh điôxít), gây hại cho đường hô hấp và sức khỏe lâu dài.

4 loại “đũa độc” bị đưa vào danh sách đen gây ung thư, tiếc là nhiều người vẫn dùng mỗi ngày- Ảnh 3.

4. Đũa gỗ bị mốc 

Đũa gỗ sau thời gian dài sử dụng dễ bị ẩm mốc, sinh ra độc tố aflatoxin, một trong những tác nhân có khả năng gây ung thư gan. Việc tiếp tục dùng loại đũa này có thể gây tiêu chảy, ngộ độc, thậm chí tiềm ẩn bệnh lý nghiêm trọng. Các chuyên gia khuyên nên thay đũa gỗ khoảng 6 tháng một lần, không nên dùng liên tục vài năm.

4 loại “đũa độc” bị đưa vào danh sách đen gây ung thư, tiếc là nhiều người vẫn dùng mỗi ngày- Ảnh 4.

Những loại “đũa độc” kể trên đã bị đưa vào danh sách đen vì mức độ nguy hiểm đối với sức khỏe. Nếu trong nhà bạn còn sử dụng, tốt nhất nên bỏ ngay để tránh hậu quả khó lường. Đừng vì tiếc rẻ mà đánh đổi bằng chính sức khỏe của bản thân và gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu

Cảnh báo: Dùng loại đũa này lâu dài, cẩn thận nhiễm độc mãn tính!

Theo Mỹ Diệu

