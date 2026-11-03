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Người đàn ông 36 tuổi bị bắt vì không chia 100 tỷ đồng tiền trúng số

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Sau khi trúng xổ số, người đàn ông 36 tuổi từ chối chia đều tiền thưởng cho những người đã góp tiền mua, dẫn đến tranh chấp. Cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) đã bắt giữ người này.

Tờ South China Morning Post ngày 12/9 đưa tin cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ một người đàn ông 36 tuổi bị nghi ngờ bỏ trốn cùng giải xổ số Mark Six trị giá khoảng 30 triệu HKD (99,16 tỷ đồng), số tiền lẽ ra phải được chia cho 14 đồng nghiệp.

Một nguồn tin cho biết một người đàn ông 53 tuổi đã trình báo với cảnh sát hôm 9/9 về việc ông là một trong số 15 đồng nghiệp cùng góp tiền mua vé xổ số Mark Six cho kỳ quay thưởng vào ngày 5/9.

Nhóm này được cho là bao gồm một số nhân viên thuộc Sở Vệ sinh môi trường và thực phẩm (FEHD).

Người đàn ông 36 tuổi bị bắt vì không chia 100 tỷ đồng tiền trúng số - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: LSA

Theo nguồn tin, một đồng nghiệp của ông, người đàn ông 36 tuổi, là người mua vé và đứng tên tài khoản nhận tiền thưởng. Tuy nhiên, sau khi trúng thưởng, người đàn ông 36 tuổi từ chối chia đều tiền thưởng cho cả nhóm, dẫn đến tranh chấp, nguồn tin cho biết.

Một cuộc gặp được tổ chức tại Aberdeen vào tối 10/9 nhằm giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết, người mua vé đã khăng khăng không chia khoản tiền thắng giải xổ số trong suốt cuộc thương lượng kéo dài khoảng 30 phút.

Lo ngại người đàn ông 36 tuổi có ý định giữ toàn bộ tiền thưởng rồi biến mất, người đàn ông 53 tuổi đã trình báo cảnh sát.

Đáng chú ý, người đàn ông 36 tuổi được cho là đã không đi làm trong 5 ngày.

Cảnh sát cho biết vào tối 11/9 rằng người đàn ông này đã bị bắt giữ để điều tra vì nghi ngờ trộm cắp.

FEHD cho biết cơ quan này đã biết cảnh sát đang điều tra vụ việc và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng. "Do cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang diễn ra, ở thời điểm này, việc cơ quan đưa ra bình luận về các chi tiết của vụ việc là không phù hợp", một người phát ngôn của FEHD nói.

Đợt quay số ngày 5/9 là kỳ quay Snowball kỷ niệm 50 năm Mark Six do Câu lạc bộ Jockey Hồng Kông tổ chức, với giải độc đắc kỷ lục lên tới 228 triệu HKD.

Theo thông tin trên trang web của câu lạc bộ, giải nhất có 3,5 đơn vị trúng thưởng, với giá trị mỗi phần là 63,3 triệu HKD.


Theo Minh Hoa (t/h)

Người đưa tin

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