Người đàn ông 40 tuổi phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối: Đáng tiếc ông đã bỏ qua dấu hiệu suốt 3 tháng

Mới đây, tin tức một người đàn ông bị ngứa da và được chẩn đoán ung thư gan xuất hiện trên top 1 tìm kiếm của truyền thông Trung Quốc. Đó là trường hợp của một người đàn ông ngoài 40 tuổi, bắt đầu bằng cảm giác ngứa khắp người không rõ nguyên nhân. Không nổi mẩn, không phát ban, cũng không có biểu hiện dị ứng điển hình. Ông cho rằng đó chỉ là vấn đề da liễu thông thường nên tự mua thuốc bôi, uống thuốc chống dị ứng.

Thế nhưng, chỉ sau 90 ngày, kết quả kiểm tra y tế đã đưa ra một chẩn đoán gây sốc: Ông bị ung thư gan.

Câu chuyện được truyền thông Trung Quốc đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi nó chạm đúng vào một thực tế đáng lo ngại: Ngứa da kéo dài có thể không đơn thuần là bệnh ngoài da, mà trong một số trường hợp, là tín hiệu sớm của bệnh lý nội tạng nghiêm trọng, thậm chí là ung thư.

Vì sao ung thư có thể "báo hiệu" bằng cơn ngứa?

Theo các bác sĩ, làn da không chỉ là lớp vỏ bảo vệ bên ngoài mà còn phản ánh khá trung thực tình trạng bên trong cơ thể. Khi một số cơ quan nội tạng gặp vấn đề, đặc biệt là gan, mật, hệ bạch huyết, các chất chuyển hóa bất thường có thể tích tụ trong máu, kích thích các đầu dây thần kinh dưới da và gây ra cảm giác ngứa.

Điểm đáng sợ là: Cơn ngứa này thường đến rất sớm, trước cả khi xuất hiện các triệu chứng điển hình của ung thư, như đau, sụt cân hay vàng da.

Những loại ung thư có thể khởi phát bằng triệu chứng ngứa

Ung thư gan

Khi chức năng gan suy giảm hoặc đường mật bị tắc nghẽn, bilirubin trong máu tăng cao. Chất này có thể gây ngứa toàn thân, đặc biệt rõ ở lòng bàn tay, bàn chân. Một số người chỉ ngứa mà chưa hề vàng da, khiến việc phát hiện bị trì hoãn.

Ung thư tuyến tụy

Khối u tuyến tụy có thể chèn ép ống mật, gây ứ mật và ngứa. Đáng chú ý, ngứa thường xuất hiện trước vàng da, kèm theo các dấu hiệu mơ hồ như đầy bụng, ăn kém, rối loạn đường huyết.

Ung thư hạch (lymphoma)

Nhiều bệnh nhân ung thư hạch có ngứa dữ dội, kéo dài, đặc biệt về đêm. Ngứa có thể đi kèm dày da, bong vảy hoặc thay đổi kết cấu da.

U hắc tố ác tính (melanoma)

Ngứa xuất hiện quanh nốt ruồi thay đổi màu sắc, kích thước hoặc hình dạng. Đây là dấu hiệu thường bị bỏ qua vì dễ nhầm với kích ứng da.

Ung thư vú

Ngứa dai dẳng ở núm vú hoặc quầng vú, kèm bong da, rỉ dịch hoặc thay đổi bề mặt da có thể là dấu hiệu tế bào ung thư xâm lấn da.

4 kiểu "ngứa bất thường" không nên xem nhẹ

Các chuyên gia cảnh báo, cần đặc biệt cảnh giác nếu cơn ngứa có những đặc điểm sau:

1. Ngứa kéo dài, không có tổn thương da rõ ràng: Không mẩn đỏ, không phát ban, bôi thuốc da liễu không hiệu quả.

2. Ngứa kèm thay đổi màu da: Da sạm, xỉn, vàng nhẹ hoặc xuất hiện các mảng tăng sắc tố bất thường.

3. Ngứa tập trung ở một vị trí cố định: Ví dụ, chỉ ngứa lòng bàn tay, bàn chân, vùng ngực, quanh núm vú hoặc quanh nốt ruồi.

4. Ngứa nặng hơn về đêm: Đây là đặc điểm thường gặp ở các bệnh lý liên quan đến gan và ung thư hạch.

Xoa dịu cơn ngứa không thể thay thế việc đi khám

Bài viết cũng nhắc đến một số phương pháp dân gian hay huyệt đạo giúp giảm ngứa tạm thời. Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh, việc làm dịu triệu chứng không đồng nghĩa với điều trị nguyên nhân.

Đặc biệt với người trên 45 tuổi, nếu ngứa kéo dài nhiều tuần, không tìm được nguyên nhân rõ ràng, cần chủ động đi khám và làm các xét nghiệm cần thiết để loại trừ bệnh nội tạng.

Thông điệp cuối cùng: Đừng coi thường những tín hiệu nhỏ

Ung thư không phải lúc nào cũng khởi phát bằng đau đớn dữ dội. Đôi khi, nó chỉ "thì thầm" bằng một cơn ngứa tưởng như vô hại.

Lắng nghe cơ thể, quan sát những thay đổi bất thường và đi khám đúng lúc – đó có thể là ranh giới giữa phát hiện sớm và chẩn đoán muộn.