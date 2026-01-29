4 dấu hiệu của những đứa trẻ lớn lên thành đạt

Trong hành trình trưởng thành của con cái, điều mà hầu hết cha mẹ mong mỏi không chỉ là điểm số hay thành tích trước mắt, mà là việc con có thể sống tốt, sống vững vàng khi bước vào đời. Thực tế cho thấy, những đứa trẻ lớn lên ngày càng "thuận buồm xuôi gió", cuộc sống mỗi lúc một khá hơn, thường từ nhỏ đã bộc lộ một vài đặc điểm rất riêng.

Nếu con bạn sở hữu dù chỉ một trong bốn đặc điểm dưới đây, thật sự là điều đáng để mừng thầm. Vậy đó là những đặc điểm nào? Và cha mẹ có thể nuôi dưỡng chúng ra sao?

1. Hiếu kỳ, tò mò với thế giới xung quanh

Những đứa trẻ hiếu kỳ giống như các "nhà thám hiểm nhí", luôn tràn đầy câu hỏi và mong muốn khám phá mọi thứ. Chúng thường xuyên hỏi "vì sao", thấy điều gì mới lạ là muốn chạm vào, quan sát, tìm hiểu đến cùng. Có khi chỉ vì thấy đàn kiến đang tha mồi, trẻ có thể ngồi hàng chục phút để xem chúng di chuyển, giao tiếp và làm việc ra sao.

Điều quan trọng nhất với cha mẹ là đừng dập tắt sự tò mò ấy. Khi con đặt câu hỏi, thay vì gạt đi cho xong hoặc tỏ ra khó chịu, hãy kiên nhẫn lắng nghe và cùng con tìm câu trả lời. Cha mẹ cũng có thể tra sách, tìm thông tin trên mạng hoặc biến câu hỏi thành một hoạt động khám phá chung của cả gia đình.

Ảnh minh họa: Xiaohongshu

Bên cạnh đó, việc đưa trẻ đến bảo tàng, nhà khoa học, trung tâm trải nghiệm, hay khuyến khích con tự làm thí nghiệm nhỏ, đồ thủ công đơn giản... cũng là cách rất tốt để nuôi dưỡng trí tò mò và tinh thần ham học hỏi.

2. Có tính tự giác, biết tự kiểm soát bản thân

Trẻ có tính tự giác cao thường biết quản lý hành vi và cảm xúc của mình khá tốt. Chúng có thể tự giác thức dậy, đi ngủ đúng giờ, làm bài tập mà không cần cha mẹ nhắc nhở liên tục. Ngay cả khi đứng trước cám dỗ, những đứa trẻ này cũng biết ưu tiên việc cần làm. Ví dụ, dù rất muốn xem tivi hay chơi điện thoại, chúng vẫn hoàn thành bài tập trước rồi mới giải trí sau.

Cha mẹ có thể giúp con hình thành tính tự giác bằng cách xây dựng thói quen và quy tắc rõ ràng thông qua thời gian sinh hoạt, lịch học, kế hoạch mỗi ngày. Quan trọng hơn cả là sự nhất quán trong việc thực hiện.

Khi con làm tốt, hãy ghi nhận và khích lệ kịp thời; khi con chưa làm đúng, cần nhắc nhở hoặc áp dụng hình thức "kỷ luật" phù hợp. Đặc biệt, chính cha mẹ cũng cần là tấm gương về sự tự giác, vì trẻ học từ hành động nhiều hơn lời nói.

3. Biết giao tiếp, hòa nhập với mọi người

Những đứa trẻ giỏi giao tiếp thường dễ dàng kết nối với người khác. Chúng biết lắng nghe, biết chia sẻ suy nghĩ của mình và không ngại thể hiện cảm xúc một cách phù hợp.

Trong các hoạt động tập thể, trẻ có khả năng hòa nhập tốt thường chủ động tham gia, phối hợp ăn ý với bạn bè và phát huy được thế mạnh của bản thân. Chẳng hạn, trong các bài làm việc nhóm ở trường, trẻ biết mình nên đảm nhận vai trò gì để cả nhóm cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Để giúp con phát triển kỹ năng này, cha mẹ nên tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động xã hội như gặp gỡ bạn bè, tham gia sinh hoạt tập thể, dã ngoại, câu lạc bộ…

Đồng thời, cha mẹ có thể dạy con những kỹ năng giao tiếp cơ bản như chào hỏi, lắng nghe, trình bày ý kiến. Khi con xảy ra mâu thuẫn với người khác, thay vì bênh vực hay trách mắng ngay, hãy hướng dẫn con cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía và học cách giải quyết xung đột.

Ảnh minh họa: Weibo

4. Có khả năng chịu đựng thất bại và vượt qua khó khăn

Trẻ có khả năng chịu đựng áp lực và thất bại thường không dễ nản lòng. Khi gặp khó khăn, các em không vội bỏ cuộc mà xem đó là cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Ví dụ, nếu bài kiểm tra không đạt kết quả như mong muốn, thay vì chán nản hay tự ti, trẻ sẽ phân tích nguyên nhân, rút kinh nghiệm và cố gắng cải thiện ở lần sau.

Cha mẹ có thể rèn cho con khả năng này bằng cách đặt ra những thử thách vừa sức, để con học cách đối mặt và tự giải quyết vấn đề. Khi con gặp khó, đừng vội "ra tay" thay con, mà hãy gợi mở để con tự suy nghĩ và tìm phương án.

Việc động viên đúng lúc, giúp con hiểu rằng thất bại không phải là dấu chấm hết mà là một phần tất yếu của quá trình trưởng thành, sẽ giúp trẻ xây dựng được nội lực vững vàng.

Chỉ cần có 1 trong 4 đặc điểm trên, cha mẹ cũng đã có quyền âm thầm vui rồi. Bởi những đặc điểm này giống như những hạt mầm tốt, nếu được nuôi dưỡng đúng cách, sớm muộn cũng sẽ nảy mầm, đơm hoa và kết trái.

Điều cha mẹ cần làm là nhận ra thế mạnh của con, kiên nhẫn đồng hành và dẫn dắt, để con có thể tự tin bước đi trên con đường của mình, ngày một vững vàng hơn trong tương lai.