Bức ảnh đang gây tranh cãi: Đứa trẻ tự tin, dũng cảm hay cha mẹ thiếu tế nhị, không nhắc nhở con ở nơi công cộng?

"Dũng cảm" hay thiếu ý thức?

Mới đây, một người mẹ ở Trung Quốc đã chia sẻ đoạn video về con gái mình trên chuyến tàu cao tốc. Trong clip, cô bé cầm chiếc cốc giấy, đi dọc hành lang từ đầu đến cuối toa tàu và ca hát nghêu ngao. Đáng nói, người mẹ không hề ngăn cản mà còn tỏ ra tự hào, cho rằng con gái mình thật "dũng cảm" và "tự tin" khi dám biểu diễn trước đám đông.

Tuy nhiên, trái ngược với sự hãnh diện của người mẹ, những hành khách xung quanh lộ rõ vẻ ngán ngẩm. Thậm chí, biểu cảm khó chịu của người ngồi cạnh cô bé đã nói lên tất cả. Cư dân mạng cũng không tiếc lời chỉ trích: "Đáng yêu ở đâu không thấy, chỉ thấy giống như tra tấn màng nhĩ người khác" . Đáp lại, người mẹ vẫn thản nhiên cho rằng mọi người không hiểu phương pháp giáo dục "tân tiến" của mình.

Đứa trẻ vừa đi vừa hát

Người xung quanh tỏ rõ sự mệt mỏi

Lỗ hổng từ tư duy "không cần đi học mẫu giáo"

Được biết, cô bé này dù đã 5 tuổi nhưng vẫn chưa đi học. Lý do người mẹ đưa ra là: Trẻ con đi mẫu giáo dễ ốm, thà ở nhà bố mẹ dạy cũng vậy, đằng nào ở trường cũng chẳng học được kiến thức gì ngoài việc chơi đùa. Chính tư duy này đã lý giải vì sao cô bé lại có hành vi thiếu kiểm soát trên tàu. Người mẹ này không chỉ phớt lờ cảm xúc của xã hội, mà còn vô tình tước đi cơ hội hòa nhập của con mình.

Thực tế, giáo dục mầm non (hay lớp tiền tiểu học) không đơn thuần là dạy chữ. Đó là môi trường để trẻ học cách:

Giao tiếp và chung sống: Học cách tương tác với bạn bè cùng trang lứa thay vì chỉ được người lớn chiều chuộng ở nhà.

Tuân thủ kỷ luật: Làm quen với các quy tắc cộng đồng để tránh tình trạng "muốn gì làm nấy".

Thích nghi môi trường: Chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào tiểu học, tránh cú sốc khi không còn là "trung tâm của vũ trụ".

Đừng để sự hối hận đến muộn

Việc bao bọc con quá kỹ trong môi trường gia đình sẽ tạo ra một "độ trễ" tâm lý cực lớn. Khi bước vào lớp 1, những đứa trẻ này dễ rơi vào trạng thái hụt hẫng, khó kết bạn, thậm chí sợ đi học vì không có ai vỗ tay khen ngợi mọi lúc mọi nơi như mẹ chúng vẫn làm.

Câu chuyện về cô bé hát trên tàu cao tốc không chỉ dừng lại ở việc đáng yêu hay đáng ghét. Nó là hồi chuông cảnh tỉnh về cách giáo dục của phụ huynh. Trước khi dạy con trở nên "dũng cảm", hãy dạy con cách tôn trọng không gian chung. Việc đưa trẻ đến trường để học cách sống trong tập thể là điều không thể thay thế, nếu cha mẹ không muốn phải hối hận về sau.