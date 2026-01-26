Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bức ảnh đang gây tranh cãi: Đứa trẻ tự tin, dũng cảm hay cha mẹ thiếu tế nhị, không nhắc nhở con ở nơi công cộng?

26-01-2026 - 22:05 PM | Sống

Câu chuyện về cô bé này đang gây ra một cuộc tranh luận về việc giáo dục con cái. Bạn sẽ đứng về phe nào?

"Dũng cảm" hay thiếu ý thức?

Mới đây, một người mẹ ở Trung Quốc đã chia sẻ đoạn video về con gái mình trên chuyến tàu cao tốc. Trong clip, cô bé cầm chiếc cốc giấy, đi dọc hành lang từ đầu đến cuối toa tàu và ca hát nghêu ngao. Đáng nói, người mẹ không hề ngăn cản mà còn tỏ ra tự hào, cho rằng con gái mình thật "dũng cảm" và "tự tin" khi dám biểu diễn trước đám đông.

Tuy nhiên, trái ngược với sự hãnh diện của người mẹ, những hành khách xung quanh lộ rõ vẻ ngán ngẩm. Thậm chí, biểu cảm khó chịu của người ngồi cạnh cô bé đã nói lên tất cả. Cư dân mạng cũng không tiếc lời chỉ trích: "Đáng yêu ở đâu không thấy, chỉ thấy giống như tra tấn màng nhĩ người khác" . Đáp lại, người mẹ vẫn thản nhiên cho rằng mọi người không hiểu phương pháp giáo dục "tân tiến" của mình.

Đứa trẻ vừa đi vừa hát

Người xung quanh tỏ rõ sự mệt mỏi

Lỗ hổng từ tư duy "không cần đi học mẫu giáo"

Được biết, cô bé này dù đã 5 tuổi nhưng vẫn chưa đi học. Lý do người mẹ đưa ra là: Trẻ con đi mẫu giáo dễ ốm, thà ở nhà bố mẹ dạy cũng vậy, đằng nào ở trường cũng chẳng học được kiến thức gì ngoài việc chơi đùa. Chính tư duy này đã lý giải vì sao cô bé lại có hành vi thiếu kiểm soát trên tàu. Người mẹ này không chỉ phớt lờ cảm xúc của xã hội, mà còn vô tình tước đi cơ hội hòa nhập của con mình.

Thực tế, giáo dục mầm non (hay lớp tiền tiểu học) không đơn thuần là dạy chữ. Đó là môi trường để trẻ học cách:

  • Giao tiếp và chung sống: Học cách tương tác với bạn bè cùng trang lứa thay vì chỉ được người lớn chiều chuộng ở nhà.

  • Tuân thủ kỷ luật: Làm quen với các quy tắc cộng đồng để tránh tình trạng "muốn gì làm nấy".

  • Thích nghi môi trường: Chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào tiểu học, tránh cú sốc khi không còn là "trung tâm của vũ trụ".

Đừng để sự hối hận đến muộn

Việc bao bọc con quá kỹ trong môi trường gia đình sẽ tạo ra một "độ trễ" tâm lý cực lớn. Khi bước vào lớp 1, những đứa trẻ này dễ rơi vào trạng thái hụt hẫng, khó kết bạn, thậm chí sợ đi học vì không có ai vỗ tay khen ngợi mọi lúc mọi nơi như mẹ chúng vẫn làm.

Câu chuyện về cô bé hát trên tàu cao tốc không chỉ dừng lại ở việc đáng yêu hay đáng ghét. Nó là hồi chuông cảnh tỉnh về cách giáo dục của phụ huynh. Trước khi dạy con trở nên "dũng cảm", hãy dạy con cách tôn trọng không gian chung. Việc đưa trẻ đến trường để học cách sống trong tập thể là điều không thể thay thế, nếu cha mẹ không muốn phải hối hận về sau.

Thông báo khẩn đến người dùng Zalo, Messenger, Telegram: Phát hiện 1 nạn nhân đã mất 5 tỷ đồng chỉ trong 2 tháng

Theo Thanh Hương

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ đánh giá mối quan hệ của cà phê và tăng cholesterol: Nhiều người phải thay đổi suy nghĩ

Mỹ đánh giá mối quan hệ của cà phê và tăng cholesterol: Nhiều người phải thay đổi suy nghĩ Nổi bật

Ghi nhận loài Voọc cực kỳ quý hiếm, cả thế giới chỉ tìm thấy ở Việt Nam

Ghi nhận loài Voọc cực kỳ quý hiếm, cả thế giới chỉ tìm thấy ở Việt Nam Nổi bật

Người phụ nữ chuyển khoản nhầm hơn 9 tỷ đồng, tòa án yêu cầu người nhận trả lại nhưng ngân hàng ngăn cản: "Chuyện không đơn giản như vậy"

Người phụ nữ chuyển khoản nhầm hơn 9 tỷ đồng, tòa án yêu cầu người nhận trả lại nhưng ngân hàng ngăn cản: "Chuyện không đơn giản như vậy"

21:47 , 26/01/2026
30 tuổi cũng chỉ là tuổi 20 phiên bản có tiền và chưa vướng bận con cái

30 tuổi cũng chỉ là tuổi 20 phiên bản có tiền và chưa vướng bận con cái

21:35 , 26/01/2026
Xúc động cậu bé lớp 5 nhịn tiêu vặt 6 tháng để mua quà sinh nhật mẹ

Xúc động cậu bé lớp 5 nhịn tiêu vặt 6 tháng để mua quà sinh nhật mẹ

21:12 , 26/01/2026
Hàng loạt hãng hàng không bất ngờ cấm hành khách dùng pin dự phòng từ 26/1

Hàng loạt hãng hàng không bất ngờ cấm hành khách dùng pin dự phòng từ 26/1

20:58 , 26/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên