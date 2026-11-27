Anh Vinh, 46 tuổi, phát hiện dị vật trong ổ bụng song không điều trị, dị vật đâm thủng đại tràng tạo đường rò sang bàng quang, ảnh hưởng đến chuyện tiểu tiện.

Trước đó, anh Vinh đau bụng kèm rối loạn đại tiện. Khám và siêu âm, chụp CT tại một bệnh viện ghi nhận dị vật ở vùng tiểu khung, âm tính với ung thư. Dù được tư vấn phẫu thuật song anh trì hoãn, chỉ điều trị nội khoa. Tuy nhiên, cơn đau không thuyên giảm. Sau 1 năm, anh Vinh đi tiểu ra phân, kèm đau bụng, sốt nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám.

Kết quả nội soi đại tràng phát hiện người bệnh có tổn thương loét cách rìa hậu môn khoảng 25cm tại đại tràng sigma. Vùng này viêm phù nề, có mủ, lòng ruột hẹp do bán tắc khiến ống nội soi không thể đi qua. Soi bàng quang ghi nhận đường rò bất thường từ đại tràng sang cơ quan này. Hình ảnh CT cho thấy khối viêm đường kính 6-7cm, bên trong có dị vật dài khoảng 2,6cm. Đường rò hình thành, nối thông đại tràng sigma với bàng quang.

TTƯT.PGS.TS.BSCC Triệu Triều Dương, Giám đốc khối Ngoại, cho biết dị vật đâm xuyên thành đại tràng, gây viêm nhiễm kéo dài, hình thành ổ tổn thương lan sang bàng quang. Đây là nguyên nhân khiến phân đi vào đường tiết niệu.

Bệnh nhân đang được điều trị tại BV (Ảnh BVCC)

Theo bác sĩ Dương, dị vật đường tiêu hóa có thể đi vào cơ thể trong quá trình ăn uống. Những vật có cạnh sắc hoặc đầu nhọn có thể đâm thủng thành ruột, gây viêm, áp xe. Khi ổ viêm nằm sát bàng quang, tổn thương kéo dài có thể phá hủy mô ngăn cách giữa hai cơ quan, tạo thành đường rò.

Rò bàng quang - đường tiêu hóa có thể do nhiều nguyên nhân như viêm túi thừa đại tràng, ung thư xâm lấn hoặc dị vật gây thủng ruột. Trong đó, rò do dị vật là tình trạng ít gặp. song có thể gây thủng đường tiêu hoá dẫn đến áp xe và rò đa tạng.

Nếu không điều trị, phân và vi khuẩn từ đại tràng có thể liên tục đi vào bàng quang, gây nhiễm trùng tiết niệu tái phát. Vi khuẩn có nguy cơ gây viêm bể thận - thận dẫn đến thận viêm mủ làm hỏng thận. Tình trạng viêm kéo dài còn có thể khiến mô hoại tử, tạo ổ áp xe vỡ gây lan trản ra ổ bụng khi đó điều trị và phẫu thuật sẽ phức tạp hơn.

Trước phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị kháng sinh toàn thân, truyền dịch, tạm ngừng ăn uống qua đường miệng, làm sạch đại tràng và bàng quang nhằm kiểm soát nhiễm trùng, cải thiện thể trạng.

Sau một tuần điều trị kháng sinh, kiểm soát nhiễm trùng và cải thiện thể trạng, êkíp quyết định phẫu thuật nội soi, phối hợp hai kỹ thuật trong cùng một cuộc mổ. Bác sĩ cắt khoảng 20 cm đại tràng sigma bị tổn thương, lấy dị vật, loại bỏ đoạn ruột viêm hỏng rồi nối lại hai đầu đại tràng lành. Đồng thời, êkíp cắt lọc phần bàng quang bị viêm, khâu đóng đường rò, bảo tồn tối đa mô lành.

Bác sĩ Dương cho biết, phương pháp phẫu thuật là mổ nội soi hoàn toàn. Bác sĩ cắt lọc đường rò và bảo tồn tối đa bàng quang bằng khâu đóng 2 lớp. Cắt bỏ toàn bộ ổ viêm cùng dị vật và một đoạn 20cm đại tràng sigma, tái lập lại lưu thông đường tiêu hoá. Đảm bảo tránh xì rò tái phát và giữ được toàn vẹn bàng quang tránh di chứng bàng quang nhỏ gây tiểu nhiều lần, ảnh hưởng chất lượng sống.

Việc phối hợp hai kỹ thuật nội soi giúp bác sĩ tiếp cận và xử lý đồng thời tổn thương ở hai cơ quan qua đường mổ nhỏ, hạn chế xâm lấn mô lành. So với mổ mở với đường rạch rộng, phương pháp này giúp giảm tổn thương thành bụng, giảm đau sau mổ, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng vết mổ và hỗ trợ người bệnh vận động, phục hồi sớm hơn. Quan trọng hơn, phẫu thuật vừa loại bỏ được nguồn gây nhiễm trùng, vừa khôi phục sự thông thương bất thường giữa đại tràng và bàng quang, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng tiết niệu.

Sau mổ hai ngày, bệnh nhân ăn được nước cháo và tăng dần. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Sau khoảng hai tuần, người bệnh ổn định, được rút ống thông tiểu. Kết quả giải phẫu bệnh đoạn đại tràng cắt bỏ xác định tổn thương lành tính, loại trừ ung thư.

Bác sĩ Dương khuyến cáo đau bụng kéo dài, rối loạn đại tiện, sốt không rõ nguyên nhân hoặc nhiễm trùng tiết niệu tái diễn cần khám tìm nguyên nhân. Tiểu ra phân hoặc tiểu ra khí là dấu hiệu bất thường, có thể cảnh báo đường rò giữa đường tiêu hóa và bàng quang. Người bệnh cần tuân thủ chỉ định điều trị khi phát hiện dị vật có nguy cơ gây thủng, trì hoãn có thể làm tổn thương tiến triển và gây biến chứng.