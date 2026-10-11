Người đàn ông 52 tuổi dùng mỡ lợn nấu ăn suốt nhiều năm, đi khám sức khỏe bác sĩ ngạc nhiên hỏi: "Anh đã làm gì?"

Trong mắt nhiều người, mỡ lợn là thực phẩm chứa nhiều chất béo, không tốt cho sức khỏe, đặc biệt với người trung niên và cao tuổi. Tuy nhiên, ông Vương, 52 tuổi, sống tại Nam Kinh (Trung Quốc), lại duy trì thói quen dùng mỡ lợn để nấu ăn suốt nhiều năm.

Dù gia đình nhiều lần khuyên chuyển sang dầu thực vật, ông vẫn giữ cách nấu ăn này vì đã quen với hương vị của mỡ lợn từ nhỏ. Điều bất ngờ là trong lần khám sức khỏe gần đây, các chỉ số mỡ máu, huyết áp và đường huyết của ông đều ở mức bình thường.

Kết quả này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Mỡ lợn có thực sự đáng lo ngại như quan niệm phổ biến, hay loại chất béo này vẫn có những ưu điểm nhất định nếu được sử dụng đúng cách?

Mỡ lợn có những lợi ích gì?

Mỡ lợn không hoàn toàn có hại như nhiều người vẫn nghĩ. Loại chất béo này chứa cả axit béo bão hòa và axit béo không bão hòa đơn, trong đó có axit oleic. Tuy nhiên, tỷ lệ các thành phần có thể thay đổi tùy nguồn nguyên liệu.

Mỡ lợn giúp tăng hương vị món ăn nhờ độ béo và mùi thơm đặc trưng. Nguyên liệu này thường được dùng để xào rau, chế biến các món truyền thống hoặc làm bánh.

Mỡ lợn cũng là nguồn cung cấp năng lượng, với khoảng 9 kcal mỗi gram chất béo. Nhờ đó, thực phẩm này góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể. Ngoài ra, mỡ lợn có thể chứa một lượng vitamin tan trong chất béo, tùy thuộc vào thành phần nguyên liệu và cách chế biến.

Mỡ lợn cũng có thể được sử dụng trong một số phương pháp nấu ăn ở nhiệt độ cao. Tuy nhiên, dù sử dụng loại chất béo nào, cũng nên tránh đun đến khi bốc khói và hạn chế tái sử dụng dầu mỡ nhiều lần.

Vì sao vẫn cần thận trọng khi ăn mỡ lợn?

Dù có những đặc điểm hữu ích trong chế biến thực phẩm, mỡ lợn vẫn chứa một tỷ lệ đáng kể chất béo bão hòa. Tiêu thụ quá nhiều loại chất béo này có thể làm tăng cholesterol LDL, thường được gọi là cholesterol xấu, qua đó góp phần làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chất béo bão hòa nên chiếm không quá 10% tổng năng lượng nạp vào mỗi ngày. Tổ chức này cũng khuyến nghị ưu tiên chất béo không bão hòa, có trong các loại dầu thực vật như dầu ô liu và dầu cải.

Theo chia sẻ, ông Vương còn duy trì nhiều thói quen sống lành mạnh như ăn nhiều rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, đi bộ nhanh khoảng một giờ mỗi ngày, không hút thuốc và sử dụng đồ uống có cồn. Những thói quen này góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa, giúp duy trì các chỉ số sức khỏe ở mức ổn định.

Sử dụng mỡ lợn thế nào cho hợp lý?

Để cân bằng giữa khẩu vị và sức khỏe, mọi người có thể lưu ý một số nguyên tắc:

Kiểm soát tổng lượng dầu mỡ: Tính cả mỡ lợn, dầu thực vật và chất béo có sẵn trong thực phẩm, tránh sử dụng quá nhiều trong các bữa ăn.

Ưu tiên dầu thực vật giàu chất béo không bão hòa: Dầu ô liu, dầu cải và các loại dầu phù hợp khác nên là lựa chọn thường xuyên trong chế độ ăn.

Ăn đa dạng thực phẩm: Tăng cường rau xanh, trái cây, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và cá; hạn chế thực phẩm chiên rán, chế biến sẵn.

Chú ý nguy cơ tim mạch cá nhân: Người có cholesterol LDL cao, rối loạn lipid máu hoặc bệnh tim mạch nên trao đổi với bác sĩ về lượng chất béo phù hợp.

Bảo quản đúng cách: Đựng mỡ lợn trong dụng cụ sạch, kín và bảo quản lạnh; không sử dụng khi có dấu hiệu ôi, khét hoặc biến đổi bất thường.

Theo Toutiao