Người đàn ông 62 tuổi bỏ bữa tối để giảm mỡ máu, sau nửa năm sức khỏe thế nào?

1. Người đàn ông bỏ bữa tối để giảm mỡ máu

Ông Lưu năm nay 62 tuổi. 6 tháng trước khi con trai đưa đi khám sức khỏe, ông được phát hiện bị xơ vữa động mạch cảnh và tăng mỡ máu. Từ đó đến nay, ngoài việc uống thuốc, ông Lưu còn thử nhiều phương pháp khác để hạ mỡ máu và làm mềm mạch máu.

Một lần trò chuyện với người bạn cũ, người bạn già khuyên ông rằng: "Mỡ máu cao tức là dinh dưỡng quá nhiều. Muốn giảm mỡ máu và mảng xơ vữa trong mạch máu thì nên ăn ít lại, nhất là bữa tối".

Ảnh minh họa: Internet





Lúc đầu, chú Lưu vẫn hoài nghi nên không dám thử. Nhưng sau khi họ hàng nói về việc ăn tối có hại cho cơ thể, chỉ ra: “Ăn tối sẽ làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa, tăng lượng đường trong máu và lipid máu, gây xơ cứng động mạch, hình thành cục máu đông, và tổn thương tim và não”, nên ông Lưu đã quyết định bỏ ăn tốt.

Nửa năm sau, ông Lưu quyết định đến bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe nhưng kết quả tái khám khiến ông vô cùng choáng váng: tình trạng xơ cứng động mạch không cải thiện, chỉ số mỡ máu tăng thay vì giảm và phát hiện bị loét dạ dày.

Bác sĩ nhìn kết quả này cũng vô cùng kinh ngạc, sau khi hỏi kỹ mới hiểu ra nguyên nhân.

Hóa ra vì chú Lưu không ăn tối nên ban ngày chú sẽ rất đói và ăn rất nhiều. Bữa sáng chú phải ăn bốn, năm cái bánh bao lớn, bữa trưa ít nhất ba bát cơm và một ít mì vào buổi chiều. Bác sĩ nói, mặc dù chú Lưu không ăn bữa tối, nhưng trong ngày chú lại ăn rất nhiều, hơn nữa phần lớn đều là món chính, không có lợi cho việc kiểm soát mỡ máu. Ngoài ra, do no vào ban ngày và đói vào ban đêm, chế độ ăn uống không điều độ như vậy cũng khiến chú Lưu bị loét dạ dày.

Trên thực tế, người trung niên và người già không ăn tối trong thời gian dài sẽ gây hại cho cơ thể. Có thể gây ra các bệnh về dạ dày, suy dinh dưỡng và các bệnh khác, đồng thời ảnh hưởng đến giấc ngủ và suy giảm khả năng miễn dịch. Cách thực sự để giữ sức khỏe không phải là bỏ bữa tối, mà là chú ý đến việc ăn gì và ăn bao nhiêu.

2. Nghiên cứu: Bữa tối liên quan mật thiết đến tuổi thọ

Vào tháng 12 năm 2022, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí "Chăm sóc bệnh tiểu đường" của Mỹ cho thấy bữa tối có liên quan chặt chẽ đến tuổi thọ và ăn nhiều carbohydrate chất lượng thấp vào bữa tối sẽ làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tiểu đường. Việc hấp thụ carbohydrate chất lượng cao vào bữa tối có thể làm giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân .

Nghiên cứu trên 27.623 trường hợp từ Khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia (2003-2014) và Chỉ số tử vong quốc gia dành cho người trưởng thành ở Hoa Kỳ để đánh giá tác động của sự khác biệt trong tổng lượng tiêu thụ hàng ngày và lượng carbohydrate đối với tỷ lệ tử vong.

Kết quả nghiên cứu cho thấy:

Những người tham gia ăn nhiều carbohydrate chất lượng cao trong suốt cả ngày có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn ; những người tham gia ăn nhiều carbohydrate chất lượng thấp hơn trong ngày có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet





Những người tham gia ăn nhiều carbohydrate chất lượng cao hơn vào bữa tối có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn. Thay thế carbohydrate thấp bằng carbohydrate chất lượng cao vào bữa tối giúp giảm nguy cơ tử vong do tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân lần lượt là 25% và 19%.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra là, thực phẩm nào là carbohydrate chất lượng cao và thực phẩm nào là carbohydrate chất lượng thấp? Câu trả lời như sau:

Carbohydrate chất lượng cao: ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch, mì...), khoai tây, rau tươi, trái cây, giàu chất chống oxy hóa và chất phytochemical;

Carbohydrate chất lượng thấp: đường, ngũ cốc tinh chế (gạo trắng, bột mì trắng,…), dễ gây phản ứng insulin và khiến lượng đường trong máu tăng nhanh.

3. Bữa tối ăn gì và như thế nào là tốt nhất?

Để có một bữa ăn tối lành mạnh, mọi người nên ưu tiên những thực phẩm như: yến mạch, đậu đỏ, khoai lang, các loại ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu khác; Ăn nhiều rau, đặc biệt là các loại rau sẫm màu; Ăn nhiều sản phẩm từ đậu nành; Ăn nhiều thịt giàu đạm ít béo như thịt bò nạc, cá hấp, tôm luộc.

Ghi nhớ 2 điều sau để có một bữa tối chất lượng và tốt cho sức khỏe:

Thời gian ăn tối: Ăn tối trước khi đi ngủ hơn 3 tiếng để cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa thức ăn, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ. Chỉ nên ăn no 70% là đủ.

Thứ tự ăn uống: Để kiểm soát tốt hơn sự dao động của lượng đường trong máu, nên uống súp trước, sau đó ăn rau, ăn thịt và cuối cùng là ăn thực phẩm chủ yếu chứa carbohydrate.

(Theo Toutiao)