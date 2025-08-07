Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông bất ngờ bị suy thận: Bác sĩ nói thẳng "do uống thứ này suốt 1 năm"

07-08-2025 - 14:43 PM | Sống

Sau khi uống thứ này suốt 1 năm để “cải thiện sức khỏe”, cơ thể ông Lâm Hạo (Trung Quốc) thường xuyên xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Khi đi khám, ông được chẩn đoán suy thận.

Bệnh nhân Lâm Hạo 67 tuổi, ở Chiết Giang, Trung Quốc có tiền sử mắc bệnh tiểu đường 20 năm, vẫn luôn dùng thuốc điều trị đều đặn.

Tuy nhiên, 6 tháng trước, ông Lâm thường xuyên cảm thấy kiệt sức, chỉ đi bộ một đoạn ngắn cũng bắt đầu hụt hơi. Ông Lâm cũng đi tiểu đêm thường xuyên hơn, mỗi đêm ông đi vệ sinh khoảng 6-7 lần. Nghĩ rằng đây là bệnh tuổi già nên ông không quá bận tâm. Thấy ông Lâm có biểu hiện bất thường kéo dài nên con trai ông rất lo lắng, gần đây đã đưa ông đến bệnh viện địa phương khám.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện địa phương cho thấy nồng độ creatinin máu của ông Lâm cao hơn bình thường. Bác sĩ cho biết tình trạng này có thể là do bệnh tiểu đường gây ảnh hưởng tới chức năng thận.

Tuy nhiên, sau nhiều lần tái khám và điều trị theo chỉ định của bác sĩ, nồng độ creatinin máu của ông Lâm vẫn tiếp tục tăng cao. Bệnh viện địa phương đề nghị gia đình đưa bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên để kiểm tra.

Tại Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y Chiết Giang, bác sĩ Hứa Dĩnh, Trưởng khoa Thận học đã tiến hành kiểm tra chuyên sâu cho ông Lâm. Kết quả cho thấy ông Lâm bị tổn thương ống thận nghiêm trọng và suy thận độ 1.

Người đàn ông bất ngờ bị suy thận: Bác sĩ nói thẳng "do uống thứ này suốt 1 năm"- Ảnh 1.

Bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân. (Ảnh minh hoạ)

Tổn thương thận nghiêm trọng do uống 1 thứ

Khi khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ phát hiện một năm trước, ông Lâm đã mua “bột tam thất” trên mạng về sử dụng. Theo ông Lâm, loại bột này được quảng cáo là có thể "chữa bách bệnh", “cải thiện tuần hoàn máu”, giúp “điều trị bệnh tim mạch, tiểu đường” và “đặc biệt có lợi cho người cao tuổi”.

Sau 2 tháng uống nước pha với “bột tam thất”, ông Lâm đã có một số triệu chứng bất thường nhưng vẫn kiên trì uống với hy vọng “cải thiện sức khỏe”.

Kết quả kiểm nghiệm tại bệnh viện cho thấy loại “bột tam thất” mà ông Lâm sử dụng có hàm lượng chu sa (một khoáng vật chứa lượng lớn thuỷ ngân) và axit aristolochic cao. Đây là hai chất có thể gây hại cho thận.

Xác định được nguyên nhân gây bệnh, các bác sĩ lên phương án điều trị cho ông Lâm.

“Sau 1 thời gian điều trị, nồng độ creatinin trong máu của ông Lâm đã giảm dần. Tuy nhiên, do bệnh nhân đã uống loại bột trên suốt 1 năm nên chức năng ống thận và thận bị tổn thương nghiêm trọng, khó có thể phục hồi hoàn toàn”, bác sĩ Lộ Dĩnh Dĩnh, chuyên khoa Thận học của bệnh viện chia sẻ.

Theo chuyên gia, may mắn bệnh nhân đã phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. Hiện, bệnh nhân Lâm đã được xuất viện và điều trị ngoại trú bằng thuốc.

Người đàn ông bất ngờ bị suy thận: Bác sĩ nói thẳng "do uống thứ này suốt 1 năm"- Ảnh 2.

"Bột tam thất" mà ông Lâm sử dụng có chứa một số chất gây hại cho thận.

Nguy cơ khi dùng "thuốc" trôi nổi

Bác sĩ Đỗ Cửu Phong, phó trưởng khoa Y học cổ truyền của bệnh viện, nhắc nhở các loại “thuốc bổ”, “thực phẩm chức năng”, “sản phẩm từ thảo dược” bán trôi nổi trên mạng và không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có nguy cơ tồn dư các hoá chất độc hại với cơ thể, gây ảnh hưởng tới chức năng thận. Do đó, người dân cần thận trọng khi chọn mua sản phẩm.

Theo chuyên gia, mọi người chỉ nên mua các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại các cơ sở uy tín. Ngoài ra, trước khi sử dụng các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng, mọi người nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc người có chuyên môn để đảm bảo an toàn.

Đừng ăn 3 thực phẩm này mỗi ngày kẻo tổn thương thận, suy thận

Theo Mộc Miên

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 bệnh viện đầu ngành được tín nhiệm để “hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ”: Đều là những cái tên uy tín, “sừng sỏ”

3 bệnh viện đầu ngành được tín nhiệm để “hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ”: Đều là những cái tên uy tín, “sừng sỏ” Nổi bật

Phí ship chỉ 165K, vị khách ở TPHCM chuyển khoản luôn 165 triệu đồng: Shipper lập tức báo cáo luôn lãnh đạo đơn vị

Phí ship chỉ 165K, vị khách ở TPHCM chuyển khoản luôn 165 triệu đồng: Shipper lập tức báo cáo luôn lãnh đạo đơn vị Nổi bật

'Sốt' clip 3 thanh niên lao ra cứu chiếc xe máy bị mưa lớn cuốn trôi ở TP.HCM

'Sốt' clip 3 thanh niên lao ra cứu chiếc xe máy bị mưa lớn cuốn trôi ở TP.HCM

14:34 , 07/08/2025
Dãy số "lạ" trên tem trái cây nhập khẩu ở Aeon Mall, 90% người thấy nhưng không hiểu gì

Dãy số "lạ" trên tem trái cây nhập khẩu ở Aeon Mall, 90% người thấy nhưng không hiểu gì

14:20 , 07/08/2025
Vợ tỷ phú Jack Ma từ bỏ làm sếp về làm nội trợ chỉ bởi câu nói của chồng: "Gia đình này cần em hơn Alibaba"

Vợ tỷ phú Jack Ma từ bỏ làm sếp về làm nội trợ chỉ bởi câu nói của chồng: "Gia đình này cần em hơn Alibaba"

13:53 , 07/08/2025
Điều thú vị về loài chuột "tuyệt chủng 11 triệu năm" xuất hiện tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Điều thú vị về loài chuột "tuyệt chủng 11 triệu năm" xuất hiện tại Phong Nha - Kẻ Bàng

13:24 , 07/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên