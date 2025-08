Người đàn ông bị lừa chuyển khoản 150 triệu, manh mối duy nhất là số tài khoản lừa đảo: Công an xác định được thủ phạm, bắt giữ ngay trong đêm

Đầu tháng 7/2025, Công an xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận đơn trình báo của ông T.S.T (thường trú tại xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết ông nhận được cuộc gọi video từ một tài khoản Zalo. Người này tự xưng là cán bộ Công an TP. Hà Nội, thông báo ông T có liên quan đến vụ án ma túy và cho xem quyết định truy nã, bắt giam. Người này liên tục gọi điện đe dọa, yêu cầu ông T chuyển tiền để "củng cố hồ sơ, chứng minh vô tội". Vì quá lo sợ, ông T đã chuyển 150 triệu đồng theo yêu cầu. Sau khi chuyển tiền, ông T cố gắng liên lạc nhưng không được và nghi ngờ mình đã bị lừa, nên đã đến Công an xã Trà Bồng trình báo.



Thông tin ban đầu ông T cung cấp cho cơ quan Công an chỉ là số tài khoản ngân hàng chưa được xác thực. Tuy nhiên, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, với tinh thần "Manh mối nhỏ, quyết tâm lớn”, Công an xã Trà Bồng đã tranh thủ ý kiến nghiệp vụ của lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp xác minh nhanh thông tin tài khoản nhận tiền lừa đảo. Kết quả, đã xác định chủ tài khoản nhận tiền là P.N.S (sinh năm 1990; thường trú tại phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).





Đối tượng tại cơ quan Công an

Ngay sau khi có thông tin về đối tượng, Công an xã Trà Bồng đã cử một tổ công tác tức tốc trong đêm vào TP. Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh để mời đối tượng P.N.S về làm việc.





Tại cơ quan Công an, P.N.S khai nhận: Năm 2024, đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchi, làm việc cho các "công ty" lừa đảo như Kim Sa, Titan... được hứa trả lương 50 triệu đồng/tháng. Đối tượng được "công ty" yêu cầu mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để nhận tiền chiếm đoạt. P.N.S khai nhận tài khoản ngân hàng mang tên P.N.S đã nhận 150 triệu đồng của ông T.S.T, sau đó đối tượng đã chuyển số tiền này sang tài khoản trung gian khác.





Công an xã Trà Bồng đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu và đối tượng P.N.S đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi để thụ lý, mở rộng điều tra theo thẩm quyền.





Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi