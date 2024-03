Người đàn ông bị trừ gần 100 triệu trong tài khoản sau một cuộc gọi, nhờ ngân hàng chặn giao dịch nhưng không được: Công an vào cuộc, đã bắt 4 đối tượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Minh Phúc (sinh năm 1995, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan tới vụ án này, ngày 7/3/2024, công an cũng đã bắt giữ 3 đối tượng cùng về tội danh trên, gồm: Nguyễn Thông Thái (sinh năm 1995), Dương Văn Tài (sinh năm 2000) và Trương Hán Chương (sinh năm 2000) cùng ngụ tại TP. Hồ Chí Minh.

Một trường hợp xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 16/8/2023, Tài điện thoại cho ông N.V.T (ở phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá) là người sử dụng thẻ tín dụng và đưa ra thông tin giả là sẽ hỗ trợ nâng hạn mức tính dụng của ông T. từ 100 triệu lên 200 triệu đồng. Do tin tưởng nên ông T. đã cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân. Ngay lập tức, Thái dùng điện thoại truy cập vào 2 trang bán hàng online đặt mua 4 điện thoại hiệu iPhone 14 với số tiền trên 96 triệu đồng. Khi đặt hàng và thanh toán thành công, Thái kêu Chương và Tài đi nhận thoại đã mua, mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Về phía ông Tiến, sau khi cung cấp các thông tin thẻ và mã OTP thì tài khoản thẻ tín dụng đã bị trừ số tiền thanh toán mua hàng là 96.540.000 đồng. Ông Tiến đã liên hệ ngân hàng nhờ ngăn chặn giao dịch nhưng không thực hiện được.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 7/2023, Thái, Tài và Chương quen biết với nhau khi cùng làm việc tại một công ty dịch vụ tài chính (chuyên làm dịch vụ cho người sử dụng thẻ tín dụng nhận tiền mặt).



Quá trình làm việc, Thái và Tài được cung cấp các file danh sách dữ liệu thông tin cá nhân người sử dụng thẻ tín dụng của một ngân hàng thương mại cổ phần và đã tự lưu trữ trong điện thoại cá nhân.

Đến khoảng cuối tháng 7/2023, cả 3 cùng nghỉ việc. Thái, Tài bàn bạc và rủ Chương cùng thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của người sử dụng thẻ tín dụng bằng cách giả làm nhân viên ngân hàng, gọi điện cho chủ thẻ đưa ra các thông tin gian dối, có lợi cho chủ thẻ để lừa chủ thẻ cung cấp các thông của tin thẻ tín dụng đang sử dụng, sau đó sử dụng các thông tin này được đặt mua các loại hàng hóa có giá trị lớn để chiếm đoạt.

Sau khi cả bọn cùng đồng ý, Thái lên mạng tìm mua thêm DATA khách hàng, chuẩn bị 2 chiếc điện thoại di động có chức năng kết nối Internet, mua các sim rác và đến phòng do Chương thuê trước đó để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Dựa vào dữ liệu khách hàng đã có, Tài sử dụng điện thoại gắn sim rác gọi cho từng chủ thẻ, giả làm nhân viên ngân hàng tư vấn cho chủ thẻ về việc hỗ trợ nâng hạn mức tín dụng lên cao hơn. Khi có chủ thẻ tin tưởng và đồng ý, Tài yêu cầu chủ thẻ cung cấp các số thẻ, mã bảo mật, hạn sử dụng thẻ và dặn chủ thẻ khi nhận được mã OTP từ tin nhắn của ngân hàng thì phải cung cấp ngay cho Tài.

Khi có thông tin chủ thẻ cung cấp, Thái sử dụng 1 điện thoại kết nối Internet, truy cập vào các trang bán hàng trực tuyến để đặt mua và thanh toán các loại hàng hóa có giá trị lớn như điện thoại Iphone, đồng hồ... Sau khi bên bán xác nhận thanh toán đơn hàng thành công thì Chương và Tài đi nhận hàng theo địa chỉ đã đặt và mang đi bán lấy tiền về chia nhau. Với thủ đoạn như trên, Thái, Tài và Chương đã thực hiện thành công nhiều vụ chiếm đoạt được các tài sản có giá trị rất lớn.

Đến cuối tháng 9/2023, Chương sợ bị công an phát hiện nên không tham gia thực hiện hành vi phạm tội với Thái và Tài. Vì vậy, Thái và Tài đến thuê 1 căn hộ tại Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) để tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tại đây, Thái gặp lại bạn cũ là Hồ Minh Phúc nên rủ Phúc cùng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với cách thức như trên. Trong đó, nhóm Thái, Tài và Phúc thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thành công được khoảng 15 vụ của các nạn nhân ở các tỉnh, thành phố chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Sau khi nhận được tin báo của bị hại T., Công an TP. Rạch Giá đã phối họp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Kiên Giang) tiến hành điều tra truy xét thì phát hiện Thái, Tài và Chương chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.

Tới ngày 9/3/2024, biết mình không thể thoát, Hồ Minh Phúc đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.