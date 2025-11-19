Người đàn ông chuyển 93 triệu đồng nhưng đối tác lại nhận được gấp 10 lần, ngân hàng kiện vì "cấu kết lừa đảo":Tòa tuyên khách không cần trả lại tiền

Đến ngân hàng để chuyển tiền

Anh Lý là 1 tiểu thương ở thành phố Khúc Tĩnh (Vân Nam). Nhờ uy tín và cách làm ăn minh bạch, anh đã tạo dựng được chỗ đứng trong ngành bán buôn đồ gia dụng. Một lần, do cần xoay vòng vốn, anh Lý lấy "chịu" 25.000 NDT (khoảng 93 triệu đồng) tiền hàng từ ông Trương, 2 bên thỏa thuận khi bán hết sẽ thanh toán.

Bốn tháng sau, khi tiền hàng đã thu đủ, anh Lý chuẩn bị mang tiền trả thì đúng lúc ông Trương đang đi công tác xa. Để tránh chậm trễ, anh bèn mang 25.000 NDT tiền mặt đến ngân hàng làm thủ tục chuyển khoản.

Buổi sáng hôm đó, phòng giao dịch khá vắng. Anh Lý điền xong phiếu, nộp cùng số tiền mặt cho giao dịch viên. Thủ tục được xử lý nhanh chóng, khiến anh khá yên tâm. Thế nhưng trên đường về, cuộc gọi từ ông Trương khiến anh hốt hoảng, tài khoản của ông Trương báo về số tiền 250.000 NDT (gần 930 triệu đồng), gấp 10 lần so với khoản phải trả.

Ảnh minh họa

Ngay lập tức, anh Lý gọi lại cho ngân hàng để báo sai sót. Tuy nhiên, thay vì kiểm tra, nhân viên tại đây lại tỏ thái độ khó chịu, khẳng định “chúng tôi được đào tạo chuyên nghiệp, sẽ không mắc lỗi như anh nói”, thậm chí còn mỉa mai: “Thừa thì coi như ngân hàng làm từ thiện, anh cứ cầm mà tiêu.”

Khó chịu trước thái độ xem thường, anh Lý báo lại tình hình cho ông Trương. Nghe ngân hàng nói vậy, ông Trương tạm thời yên tâm nhận tiền.

Ngân hàng kịch liệt đòi khách trả tiền

Đến cuối ngày, khi đối chiếu sổ sách, ngân hàng phát hiện khoản chênh lệch 225.000 tệ. Kiểm tra lại toàn bộ quy trình, họ xác định chính giao dịch viên đã nhập nhầm một số 0 khi thực hiện giao dịch cho anh Lý.

Điều trớ trêu là cảnh báo trước đó của anh bị xem là “gây chuyện”, nhưng khi sự cố lộ ra, ngân hàng lập tức chuyển sang thái độ gay gắt. Họ liên hệ anh Lý, yêu cầu trả lại số tiền với lý do “không được hưởng lợi bất chính”, đồng thời đe dọa sẽ khởi kiện nếu không hợp tác.

Anh Lý đưa ra chứng cứ là biên lai giao dịch: “Các anh luôn miệng nói ‘tiền rời quầy ngân hàng không chịu trách nhiệm’. Nếu thiếu tiền thì tôi phải chịu, còn thừa tiền thì bắt tôi trả? Tôi đã báo ngay từ đầu, các anh không xác minh. Giờ tiền đã chuyển vào tài khoản ông Trương, không phải tôi.” Lời phản bác khiến phía ngân hàng không đáp lại được, nhưng họ vẫn kiên quyết đòi tiền.

Ảnh minh họa

Ngân hàng nhanh chóng liên hệ ông Trương, ông thành thật khai báo rằng số tiền đó đúng là do Tiểu Lý chuyển nhưng đã rút ra sử dụng. Nghe vậy, ngân hàng đe dọa nếu ông không trả lại, họ sẽ kiện ông ra tòa.

Ông Trương phản bác ngay: “Đây là tiền hàng khách chuyển cho tôi, giao dịch hợp pháp. Chính hôm đó các anh cũng xác nhận khoản giao dịch không có sai sót. Giờ sao lại đổ lỗi cho tôi?”

Phán quyết của tòa án

Bất lực trong thương lượng, ngân hàng quyết định khởi kiện. Trong vụ thứ nhất, họ kiện anh Lý với lý do “hưởng lợi bất chính”. Tuy nhiên, tòa bác bỏ đơn kiện, anh Lý không hề chiếm giữ khoản tiền thừa, đã chủ động báo sai sót ngay lập tức và không có bất kỳ hành vi vụ lợi nào.

Không chấp nhận phán quyết, ngân hàng tiếp tục kiện ông Trương với cáo buộc “chiếm dụng tài sản”. Nhưng tòa tiếp tục bác bỏ: tiền được chuyển qua quy trình hợp lệ tại ngân hàng, không phải là tài sản được giao cho ông Trương giữ hộ, vậy nên không thỏa mãn cấu thành tội chiếm dụng.

Thua 2 lần liên tiếp, ngân hàng lại thay đổi hướng kiện, lần này cáo buộc cả 2 người “cùng cấu kết lừa đảo”. Nhưng quá trình điều tra cho thấy: anh Lý và ông Trương có quan hệ mua bán ổn định từ nhiều năm, hồ sơ trò chuyện, chứng từ giao dịch đều minh bạch, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường. Ngân hàng cũng không cung cấp được chứng cứ chứng minh có hành vi gian dối. Cuối cùng, vụ kiện thứ 3 tiếp tục thất bại.

Ba lần kiện đều thua, ngân hàng buộc phải chấp nhận sự thật: khoản 225.000 tệ bị mất hoàn toàn là hậu quả của chính lỗi nghiệp vụ và thái độ tắc trách trong xử lý thông tin khách hàng. Vụ việc nhanh chóng gây chú ý vì cách ứng xử thiếu trách nhiệm của ngân hàng, từ việc bỏ qua cảnh báo của khách đến liên tục đẩy lỗi sang người khác.

Sự cố tại Khúc Tĩnh cũng 1 là hồi chuông cảnh tỉnh: muốn giữ niềm tin của khách hàng, các tổ chức phải đặt kỷ luật nghiệp vụ, sự minh bạch và thái độ tôn trọng lên hàng đầu.

Theo 163.com