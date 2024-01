Người đàn ông có hành động cấm kỵ trên máy bay, cảnh sát lập tức ập lên áp giải sau khi hạ cánh khẩn cấp: Đã là quy định ngành hàng không thì chớ vi phạm

Người đàn ông này tên Keith Edward Fagiana, ở Las Vegas, có mặt trên chuyến bay mang số hiệu 1497 từ Dallas đến Bozeman. Theo WPDE đưa tin, một hành khách khác trên chuyến bay phàn nàn rằng ông Fagiana đã đá mạnh vào ghế của họ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khi nam tiếp viên đến nhắc nhở ông Fagiana dừng lại, thì ông Fagiana đã chửi bới và đấm vào bụng nam tiếp viên 4 lần. Phi hành đoàn và các hành khách khác đã khống chế Fagiana và trói ông bằng dây thít nhựa.

Vào khoảng 1h50 chiều, phi công thông báo mối đe doạ cấp độ 2 và chuyển hướng đến Sân bay Quốc tế Rick Husband Amarillo. Tại đây, ông Fagiana lập tức bị cảnh sát bắt giam và bị buộc tội gây rối phi hành đoàn.

Một hành khách đã ghi lại cảnh Fagiana bị áp giải khỏi máy bay. Theo ABC 7 Amarillo, khoảng 30 phút sau, máy bay tiếp tục hành trình.

Theo WPDE, ông Fagiana phàn nàn rằng dây thít gây đau, nhưng khi cảnh sát sân bay tháo dây nhựa để chuyển thành còng tay thông thường, người đàn ông đã đá một cảnh sát và nhổ nước bọt vào các sĩ quan khác.

Theo nguồn tin này, người đàn ông thừa nhận đã chống cự cảnh sát vì không muốn bị bắt.

Fagiana khai với FBI rằng ông không nhớ chuyện gì đã xảy ra trên máy bay. Nhưng ông thừa nhận rằng đã uống rượu rum Captain Morgan tại nhiều quán bar trước chuyến bay.

American Airlines nói với ABC 7: “Các hành vi bạo lực không được American Airlines dung thứ và chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc điều tra”.

Ông Keith Edward Fagiana. Ảnh: NYP

FBI và Cục Hàng không Liên bang (FAA) đang điều tra vụ việc.

Theo thông tin mà FAA nhận được, các hãng hàng không Mỹ năm 2023 đã báo cáo hơn 2.000 sự cố hành khách gây rối. Con số này giảm so với mức đỉnh gần 6.000 vụ việc vào năm 2021. Những vụ máy bay phải chuyển hướng cũng gây tốn kém, có những trường hợp mất hàng trăm nghìn USD.

Một trong những vụ án nghiêm trọng nhất là một phụ nữ ở California bị kết án 15 tháng tù và phải trả gần 26.000 USD tiền bồi thường. Người này đã đấm gãy răng một tiếp viên hàng không của hãng Southwest Airlines.

Hành động hành khách gây rối trên máy bay là một vấn đề nghiêm trọng, có thể gây nguy hiểm cho an toàn bay và ảnh hưởng đến quyền lợi của các hành khách khác. Các hành vi gây rối thường bao gồm hút thuốc, say xỉn, không thắt dây an toàn, hoặc có hành vi bạo lực với phi hành đoàn hoặc hành khách khác. Các hành khách gây rối có thể bị phạt tiền, bị cấm bay hoặc bị truy tố hình sự theo quy định của từng quốc gia.

Theo New York Post