Người đàn ông đập trúng quả trứng 3 lòng đỏ hiếm nhất thế giới, xác suất khó hơn cả trúng Vietlott

Theo Ngọc Ánh | 12-04-2026 - 16:56 PM | Sống

Từ một phát hiện tình cờ trong gian bếp, hiện tượng này nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút hàng nghìn lượt tương tác, với không ít người ví von đây là “vận may hiếm hơn cả trúng số”.

Một bài đăng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Threads cho thấy khoảnh khắc người dùng bẻ một quả trứng cỡ lớn và bất ngờ phát hiện ba lòng đỏ bên trong. Chỉ sau thời gian ngắn, bài viết đã nhận về hàng loạt bình luận, trong đó nhiều người khẳng định họ cũng từng gặp trường hợp tương tự, thậm chí có người cho biết đã bắt gặp trứng bốn lòng đỏ.

Bên cạnh đó, nhiều người còn hài hước cho rằng giữa việc mong may mắn vớ được quả trứng ba lòng đỏ và trúng Vietlott, họ “xin được trúng Vietlott cho xong để khỏi phải ăn trứng, khiến ai cũng phải bật cười.

Theo số liệu từ Dịch vụ Thông tin Trứng Anh (British Egg Information Service - BEIS), xác suất để bắt gặp một quả trứng ba lòng đỏ chỉ vào khoảng 1 trên 25 triệu. Con số này hiếm đến mức khó tưởng tượng: bạn có khả năng bị sét đánh (1/2 triệu) hay gặp tai nạn máy bay (1/11 triệu) cao hơn rất nhiều so với việc đập một quả trứng ra và thấy ba lòng đỏ cùng lúc.

Để dễ hình dung hơn, ước tính dựa trên lượng trứng tiêu thụ tại Anh mỗi năm cho thấy: trong hơn 12 tỷ quả trứng được sử dụng, chỉ có khoảng 488 quả là trứng ba lòng đỏ, trong khi trứng hai lòng đỏ đã phổ biến hơn nhiều với hơn 12 triệu quả mỗi năm.

Trên thực tế, những câu chuyện về trứng ba lòng đỏ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên báo chí quốc tế. Một cặp vợ chồng người Anh sống tại Tây Ban Nha từng gây chú ý khi con gà mái của họ đẻ ra một quả trứng ba lòng đỏ và điều đáng ngạc nhiên là suốt cả tuần trước đó, con gà này liên tục đẻ trứng hai lòng đỏ trước khi "lập kỳ tích" hiếm có này.

Vậy hiện tượng kỳ lạ này đến từ đâu?

Dưới góc độ sinh học, nguyên nhân của hiện tượng này đến từ sự “trục trặc” tạm thời trong hệ thống sinh sản của gà mái. Thông thường, mỗi lần rụng trứng chỉ tạo ra một lòng đỏ, nhưng trong một số trường hợp, buồng trứng có thể giải phóng nhiều noãn cùng lúc. Khi đó, các lòng đỏ này di chuyển chung qua ống dẫn trứng và được bao bọc trong cùng một lớp vỏ. Hiện tượng này thường xảy ra ở gà mái tơ mới bắt đầu đẻ hoặc gà đã lớn tuổi.

Tuy nhiên, dù có vẻ dồi dào dinh dưỡng, những quả trứng nhiều lòng đỏ gần như không thể phát triển thành gà con. Không gian bên trong và nguồn dinh dưỡng không đủ để nuôi đồng thời nhiều phôi thai, khiến khả năng nở gần như bằng không. Dù vậy, trứng ba lòng đỏ vẫn hoàn toàn ăn được và an toàn, chỉ là cực kỳ hiếm để gặp trong đời thường.

